30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. Yılı Doğu İllerinde Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. Yılı Doğu İllerinde Coşkuyla Kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı\'nın 104. Yılı Doğu İllerinde Coşkuyla Kutlandı
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Erzurum, Tunceli, Ardahan, Kars, Erzincan, Ağrı ve Iğdır'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Erzurum, Tunceli, Ardahan, Kars, Erzincan, Ağrı ve Iğdır'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Erzurum Valisi Aydın Baruş, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Osman Akyıldız ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Havuzbaşı Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Vali Baruş, Tümgeneral Akyıldız ve Sekmen'in askeri araçla vatandaşları selamladığı programda, kutlama mesajları okundu.

Şiirlerin seslendirildiği törende, halk oyunları ekibi gösteri sundu, 9. Kolordu Komutanlığı Bando Takımı ile mehteran ekibi marşlar çaldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gönderilen kutlama mesajının okunduğu program, tören geçişiyle son buldu.

Törene, MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, kurum müdürleri, askerler ile diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

İspir ve Narman ilçelerinde de kaymakamların katılımıyla tören ve etkinlikler düzenlendi.

Tunceli

Tunceli'de Yeraltı Çarşısı Meydanı'nda düzenlenen törende Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Aygöl, makamında tebrikleri kabul etti. Atatürk Stadı'nda devam eden programda, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı, gösteriler sunuldu.

Program, çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ve geçit töreniyle sona erdi.

Ovacık, Pülümür, Hozat, Mazgirt, Çemişgezek, Nazımiye ve Pertek ilçelerinde de kaymakamların katılımıyla etkinlikler düzenlendi.

Ardahan

Ardahan'daki törenler, Valilik bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başladı.

Valilik makamında tebriklerin kabulünün ardından Kongre Caddesi'nde devam eden programda, Vali Ömer Hilmi Yamlı, 25. Hudut Tugayı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Uğur Özyurt ile Belediye Başkanı Faruk Demir, vatandaşların bayramını kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gönderilen kutlama mesajının okunduğu programda, jandarma komando ekibi gösteri sundu. Halk oyunu ekibinin gösterisiyle devam eden program, şiirlerin okunması, müzik dinletisi ve resmi geçit töreniyle sona erdi.

Kars

Kars'taki program, Hükümet Konağı önünde düzenlenen törenle başladı.

Vali Ziya Polat, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Kadir Çelik ve Belediye Başkanı Ötüken Senger, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Valilik makamında tebriklerin kabulüyle devam etti.

Vali Polat, Tuğgeneral Çelik ve Başkan Senger, törene katılanların bayramını kutladı.

Program, hava muhalefeti nedeniyle Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü salonunda devam etti.

Burada günün anlam ve önemini anlatan konuşmaların yanı sıra öğrenciler de şiir okudu.

Tören, Kafkas halk oyunları ve mahalli ekiplerin gösterileriyle sona erdi.

Sarıkamış ve Kağızman ilçelerinde de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı.

Erzincan

Erzincan'daki tören, Vali Hamza Aydoğdu, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Burhan Aktaş ile Belediye Başkanı Bekir Aksun'un Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Aydoğdu, Aktaş ve Aksun, valilikte tebrikleri kabul etti.

Ordu Caddesi'nde düzenlenmesi planlanan tören, olumsuz hava şartları nedeniyle Merkez Yaşar Erkan Spor Salonu'nda yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajının okunduğu program, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmanın ardından 3. Ordu Komutanlığı Bando Takımı ile Erzincan Belediyesi Mehter Takımı konseriyle sona erdi.

Ağrı

Ağrı'da Abide Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Vali Önder Bozkurt ve beraberindekiler, daha sonra Hava Şehitliği Anıtı'nda dua edip şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Adliye önünde devam eden programda, şiirler okundu, çeşitli etkinlikler yapıldı.

Buradaki programın ardından Vali Bozkurt ve beraberindekiler, merkez şehitliğini ziyaret etti.

Iğdır

İl Halk Kütüphanesi önünde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan program, Iğdır Valiliği'nde sürdü.

Kutlama programına, Vali Mustafa Fırat Taşolar, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özkan Şenol ve ilgililer katıldı.

Valilikteki tebrik kabul programının ardından Vali Taşolar ve Garnizon Komutanı Şenol, halkı selamlayarak bayramlarını kutladı.

Program, şiirlerin okunması ve etkinliklerle sona erdi.

Kaynak: AA

Doğu Anadolu, Kutlamalar, Erzincan, Ardahan, Tunceli, Erzurum, Güncel, Iğdır, Ağrı, Kars, Son Dakika

Son Dakika Güncel 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. Yılı Doğu İllerinde Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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