30 Ağustos Zafer Bayramı Törenleri Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta Düzenlendi

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Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Van Valiliği önünde Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Bando takımının yer aldığı etkinlikte, halk oyunları gösterileri sunuldu, şiirler okundu.

Piyade Üsteğmen Burak Kocabıyık, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Programa, Vali Ozan Balcı, Garnizon Komutanı Korgeneral Mustafa Oğuz, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Eyüphan Kılıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Komutanı Adem Şen, AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ve kurum amirleri katıldı.

Hakkari

Hakkari Valiliği önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı, şiirler okundu.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik'in makamında tebrikleri kabul ettiği programa, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Ferat Vural, Adliye Komisyonu Başkanı Bahadır Sami Nesil, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz ve kurum amirleri katıldı.

Bitlis

Bitlis'te Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kutlama mesajı okunduktan sonra, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Şiirlerin okunmasıyla son bulan törene, Vali Erol Karaömeroğlu, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu ve Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç katıldı.

Muş

Muş Valisi Avni Çakır ve beraberindeki heyet, Garnizon Şehitliği'nde dua ederek, şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı.

Daha sonra Kent Meydanı'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Çelenklerin sunulmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın günün anlam ve önemine ilişkin mesajı okundu.

Vali Çakır, makamında tebrikleri kabul etti.

Programa, Belediye Başkanı Sırrı Söylemez, Garnizon Komutanı Albay Ali Osman Sağlam, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar ve İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman katıldı.