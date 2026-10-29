30 Ekim İzmir depreminin üzerinden 6 yıl geçti... 36 kişinin hayatını kaybettiği Rıza Bey Apartmanı davasında aileler adalet bekliyor

Haber: Fatih ÖZKILINÇ Kamera: Özgür ŞENGÜL

(İZMİR) - İzmir'de 30 Ekim 2020 depreminde 36 kişinin yaşamını yitirdiği Rıza Bey Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin davada 6 yıldır karar çıkmadı. Yargılamanın uzamasına tepki gösteren aileler, adalete ulaşamadıklarını belirterek sorumluların cezalandırılmasını istedi.

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen ve 117 kişinin yaşamını yitirdiği depremin üzerinden 6 yıl geçti, 36 kişinin hayatını kaybettiği Rıza Bey Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin davada ise henüz karar verilmedi. İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılama devam ederken, yakınlarını enkaz altında kaybeden ailelerin acısı ve adalet arayışı sürüyor. Depremde annesi, 2 çocuğu ve 2 yeğenini kaybeden Hüseyin Bilgin Yücel ile diş hekimi kızı Zarife Doğan'ı kaybeden Kamil Doğan, depremin 6'ncı yılında yaşadıkları acıyı ve yargı sürecine ilişkin beklentilerini ANKA Haber Ajansı'na anlattı.

"6 YILDIR ADALETE ULAŞAMIYORUZ"

Depremde Rıza Bey Apartmanı'ndaki evinde annesi Arife Yücel, çocukları Diren ve Feda ile yeğenleri Lena ve Vera'yı kaybeden Hüseyin Bilgin Yücel, 6 yıldır adalet mücadelesi verdiklerini söyledi.

Depremin İzmir'de değil, Ege Denizi'nde meydana geldiğini belirten Yücel, şunları söyledi:

"2020 yılında yaşadığımız deprem, İzmir'de gerçekleşmeyen bir depremdi. Ege Adası açıklarında gerçekleşen bir depremin şok dalgaları geldi ve binlerce eski binanın bulunduğu İzmir'de yalnızca 5 apartmanı yıktı. Biz de depremden sonra neden sadece 5 binanın yıkıldığı sorusunu sorduk. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı da bu konuyu araştırdı. Rıza Bey Apartmanı'ndaki soruşturma olması gerektiği gibi yapıldı. Depreme neden olan bütün unsurlar tek tek tespit edildi. Binanın 2003 yılındaki güçlendirmesinin tamamen göz boyama olduğu ortaya çıktı. 2012 yılında binanın üçüncü derece riskli olduğunun Bayraklı Belediyesi tarafından tespit edildiği ancak hiçbir şey yapılmadığı ortaya çıktı. 2003 yılında güçlendirmeyi yapan kat malikleri, 2012 yılında 'bu bina üçüncü derece risklidir, ancak başınızın çaresine bakın' diyen Bayraklı Belediyesi'nin imar müdürü, imalatı yapan müteahhit, fenni mesul ve güçlendirmeyi yapan şirketin sahipleri ve görevlileri de yargılanıyor. Bizim dosyamızda 19 sanık var. Bütün unsurlarıyla aslında savcılık üzerine düşeni yaptı ve hepsini yargılamaya çıkarttı. Ancak biz 6 yıldır adalete ulaşamıyoruz."

"DAVANIN ZAMAN AŞIMI TEHLİKESİ VAR"

Davanın Türkiye'deki depreme bakış açısını değiştirebilecek nitelikte olduğunu ifade eden Yücel, "Bizim dosyamızda verilecek bir karar, bütün depreme bakış açısını değiştirebilecek, herkesi sorumlu kılabilecek bir dosya. Kat malikinden yöneticisine kadar, apartmandaki taşıyıcı sisteme müdahale eden şirket görevlilerine, buna izin veren kat maliklerine, projelerini çizen müelliflerine kadar hepsi yargılanıyor. Bizim dosyamızda çıkabilecek bir karar, deprem kuşağı olan ülkemizdeki depreme bakış açısını değiştirebilecek. Ancak bir türlü bizim dosyamızda karar çıkmıyor. Müteahhitin taşeronu olan şirketin yetkilisinin iki yıl savunma yapmasını, iki yıl bilirkişilerden ek rapor alınmasını bekledik ve toplam 6 yıl geçti. Şu anda mahkemenin son verdiği ara karar ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde görevli bilirkişilerden yeniden rapor almak oldu. Bu dosyada yapabileceğimiz her şeyi yapıyoruz. Ülkemizdeki depreme bakış açısı değişsin istiyoruz. Ancak İzmir Başsavcılığı bütün işini yapmasına rağmen yargı mekanizması şu an bu işi mümkün olduğu kadar sürüncemede bırakıyor. Davanın neredeyse zaman aşımına girme tehlikesi de var" diye konuştu.

"PEŞİNİ BIRAKMAYA NİYETİMİZ YOK"

Sorumluların cezalandırılmasını istediklerini vurgulayan Yücel, "Bu insanların hepsi darağacı kurulsa ve idam edilseler bizim için hiçbir şey ifade etmez. Bizler sadece depremin doğa olayına dayalı olduğunu, bu doğa olayının bizim ülkemizde her zaman olduğunu, sadece çürük binaların depremde yıkıldığını anlatmaya çalışıyoruz. Sorumlular cezalandırılsın istiyoruz. Ancak bu konuda elimizden geleni yapmamıza rağmen bir türlü yargı üzerine düşeni yapmıyor. Sürecimiz devam ediyor. Peşini bırakmaya niyetimiz yok. Gittiği yere kadar gideceğiz ve depremin artık insanlar için bir ölüm nedeni olmaması için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

HER GEÇEN SANİYE ACILAR KATLANIYOR

Rıza Bey Apartmanı'nda bulunan diş polikliniğinde depreme yakalanan ve 27 yaşında hayatını kaybeden diş hekimi Zarife Doğan'ın babası Kamil Doğan da acılarının her geçen gün arttığını belirterek, "Acımız 6 yılı doldurmak üzere ve her geçen saniye acılarımız katlanmakta. Acılarımızın hafifletilmesinin tek çaresi, bizim yargılama sürecinde sonuna gelmiş olmamız ve sanıkların en ağır cezaya çarptırılmaları. Bizim başka bir amacımız da kimsenin artık deprem denilen felaketten canının yanmaması, hayatını kaybolmaması" dedi.

"NET BİR RAPOR DÜZENLEMESİNİ TALEP EDİYORUZ"

Davanın son durumuna ilişkin de konuşan Doğan, "Davada bilirkişi heyetinin raporu herkesçe reddedildi. Çünkü gri bir rapordu. Sanıkların sorumluluklarını ve kusurlarını belirlemeyen bir rapordu. Yeni bir bilirkişi heyeti tayin edildi. O bilirkişi heyetine öncelikle başarılar dilerken bizim de 6 yıldır süren acılarımızın artık hafifletilmesine fayda sağlayacak, makul sürede ve sorumluların tam tespit edildiği net bir rapor düzenlemesini biz acılı aileler olarak talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"ŞEHİTLİK HAKKI İÇİN MÜCADELEM SÜRECEK"

Kızının sağlık personeli olduğunu ve görev başında hayatını kaybettiğini belirten Doğan, yaptığı şehitlik belgesi başvurusunun Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında görev kaydı bulunmadığı gerekçesiyle sonuçsuz kalmasına ilişkin ise şunları kaydetti:

"Zarifem diş hekimiydi. Zarifem resmi bir sağlık personeliydi. Sağlık personeli olduğu için görevdeyken enkaz altında kalarak şehit olan kızımın hakkını sonuna kadar arayacağım. Çünkü onun değil dökülen kanı, damla gözyaşı bile dünyaların üstündeydi. Böyle bir evlat zor yetişir. Onun yaptığı iyiliklerin, yaptığı hizmetlerin, hastasına dokunduğunda verdiği şifanın tarifi yok, hiç tarifi yok. Sağlık Bakanlığı ve bağlı Kuruluşları Şehitlik Belgesi Düzenlenmesine Dair Yönerge yürürlükte. Bu yönerge tüm sağlık personelini kapsamaktadır. İddia etmiyorum, kanundan, yönergeden konuşuyorum. Onun şehitlik hakkının verilmesi konusunda mücadelem son nefesime kadar devam edecek. Bu hak, onun yaptığı meslek kadar kutsal bir hakkıdır. Bu kutsal hak kimse tarafından engellenemez."

ZARİFE'NİN MUTLULUĞU BAŞLARKEN BİTTİ

Kızının nişan yüzüğünü gösterdiği sırada gözyaşlarına hakim olamayan Doğan, "Aziz milletim, her evlat mutluluğu hak eder. Zarife'nin mutlulukları başlarken bitti. 8 Eylül 2020'de bu yüzüğü nişanda takıldı. Şu tektaş yüzük de nişanlısı Ozan'ın kendisine en büyük hediyesiydi. Artık bende kalacak" diye konuştu.

"TUTUKSUZ YARGILANMALARI CANIMIZI ÇOK ACITIYOR"

Dava dosyasında yer alan sanıkların tutuklu yargılanmasını istediklerini de belirten Doğan, "Hepsinin tutuklu yargılanmasını her duruşmada sayın mahkemeden talep ediyoruz. Nedense bu reddediliyor ve içimizi çok acıtıyor. Biz nasıl Bolu Kartalkaya Otel faciasında tüm sanıklar bilirkişi raporu çıkana ve çıktıktan sonra tutuklu yargılanmaya devam ettiler. Nasıl ki Narin Güran'ı öldürenler tutuklu yargılandıysa bizim de sanıklar tutuklu yargılanmalı. Tutuksuz yargılanmaları canımızı çok acıtıyor" ifadelerini kullandı.