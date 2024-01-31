31 Ocak 2024 Gündemi

ANKA HABER AJANSI 31 OCAK 2024 GÜNDEMİ
09.30: Saadet Partisi - Gelecek Partisi Ortak TBMM Grubu toplanacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ CANLI)
10.00: Türkiye İstatistik Kurumu, geçen yılın dördüncü çeyreğine ilişkin turizm istatistikleri ile aralık ayı dış ticaret istatistiklerini ve hizmet üretici fiyat endeksini yayınlayacak.
10.00: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nde; 2023 yılı turizm verilerini değerlendireceği ve 2024-2028 yılı hedeflerini açıklayacağı basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ)
10.00: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'ı, parti genel merkezinde ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ/ CANLI)
10.30: İYİ Parti TBMM Grubu toplanacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ CANLI)
11.00: Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Ankara Wyhndam Otel'de açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ CANLI)
11.00: DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Bilkent Otel'de Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ CANLI)
13.00: Atatürkçü Düşünce Derneği Kurucu Genel Başkanı Prof. Dr. Muammer Aksoy, katledilişinin 34. yılında; Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki mezarı başında anılacak. (GÖRÜNTÜLÜ)
13.00: Hatay Depremzede Derneği, 6 Şubat depremlerinin birinci yıldönümü dolayısıyla, Ankara Mülkiyeliler Birliği'nde açıklama yapıyor. (GÖRÜNTÜLÜ)
13.00: CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM'de açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI)
14.00: TBMM Genel Kurulu toplanacak. Genel Kurul'da, HSK'de boş bulunan bir üyelik için seçim yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ)
14.00: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Tasarım Müzesi'nin açılışına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI)
15.30: CHP Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, Genel Merkez'de açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI)
18.00: Atatürkçü Düşünce Derneği, ADD Kurucu Genel Başkanı Prof. Dr. Muammer Aksoy'un katledilişinin yıldönümünde; Cem Eren Kültür Merkezi'nin Açılış Töreni ve Prof. Dr. Muammer Aksoy'u Anma Töreni düzenleyecek. Törene, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI)
ANKA Haber Ajansı, iyi çalışmalar diler…
Yazar, iletişim eğitmeni Mario Levi, 66 yaşında hayatını kaybetti. Vefat haberini, Levi'nin de içerisinde yer aldığı Buart Sanat Atölyesi duyurdu.
Ticaret Bakanlığı, 530 milyon lira değerinde 358 lüks aracın sahte faturalarla ithalatının tespit edilerek cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.
İçişleri Bakanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan Trafik İdari Para Cezası Düzenlenmesinde ve Tahsilinde Uygulanacak Usul ve Esaslar hakkında yönetmelikte değişiklik yapıldı. Yönetmeliğe göre, trafik cezalarında indirimli ödeme süresi 1 aya çıkarıldı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, elebaşılığını Ahmet Söylemez'in yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Operasyonlarda elebaşı ile birlikte 9 kişi yakalandı.
Show TV ekranlarında yayınlanan Aile dizisi dün akşam yayınlanan 30. bölümle final yaptı. Dizinin başrol oyuncuları Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un veda mesajları ise herkesi duygulandırdı.
Meksika'nın Sinaloa eyaletinde, tur otobüsü ile kargo kamyonunun çarpışması sonucu 19 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Guadalajara kentinden yola çıkan otobüs, Elota kasabasındaki otoyolda karşı yönden gelen kamyonla çarpıştı. Kazada, 19 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, bazıları ağır 22 kişi yaralandı. Sinaloa Sivil Koruma Müdürü Roy Navarrete, otobüsün çarpmanın etkisiyle alev alarak yandığını ve ölü sayısının artabileceğini belirtti. Eyalet savcılığı kazaya ilişkin soruşturma başlattı.
Geçtiğimiz aylarda yüzüne yaptırdığı çene dolgusu ve birkaç küçük estetikten dolayı eleştiri yağmuruna tutulan oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sessizliğini bozdu. Katıldığı yayında estetik yaptırdığını ancak pişman olduğunu itiraf eden oyuncu "Benim için inanılmaz zor bir süreçti" dedi.
ABD Başkanı Joe Biden, Ürdün'de 3 askerin öldüğü ABD üssü saldırısına nasıl karşılık vereceklerini kararlaştırdıklarını söyledi. Saldırıdan İran'ı sorumlu tuttuğunu belirten Biden, "Orta Doğu'da daha geniş bir savaşa ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum, bunun peşinde değiliz. Ancak saldırıya nasıl yanıt vereceğimizi kararlaştırdık" dedi.
Son Dakika › Güncel › 31 Ocak 2024 Gündemi - Son Dakika
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