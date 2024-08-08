33 Yıl Sonra Hurdacılık Yaparken Bulundu - Son Dakika
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33 Yıl Sonra Hurdacılık Yaparken Bulundu

33 Yıl Sonra Hurdacılık Yaparken Bulundu

Ailesinin 33 yıldır haber alamadığı Kemal Demir, hurda toplarken bulundu. Hakkında gaiplik kararı verilen Demir, yaşamını Manavgat'ta sürdürmeye devam edeceğini belirtti.

08.08.2024 21:12
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Herkes öldü sandı, hakkında gaiplik kararı bile çıktı, hurda toplarken bulundu

Ailesinin 33 yıldır haber alamadığı adam, hurdacılık yaparken bulundu

Anne ve babası öldükten sonra kardeşlerinin veraset ilamı için açtığı davada hakkında 2018 yılında gaiplik kararı verildi

Kemal Demir : "Deniz ve denizin havası beni buraya çekti"

ANTALYA - İzmit'te yaşayan ailesinin yanından 1991 yılında ayrılan ve 33 yıldır kendisinden haber alınamayan 50 yaşındaki Kemal Demir, Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 tekerli arabası ile hurda toplarken bulundu. Jandarmanın Dedektifleri JASAT ekipleri tarafından bulunan Kemal Demir hakkında açılan dava sonucunda kişiliğin mahkeme kararı ile sona ermesi anlamına gelen gaiplik kararı alındığı belirlendi.

Çeşitli suçlardan araması bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar yapan Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarmanın Dedektifleri JASAT ekipleri kum mevkiindeki Manavgat Stadı çevresinde devriye görevi yaptığı sırada 3 tekerlekli araba ile hurdacılık yapan bir şahsı şüphe üzerine durdurarak kimlik sorgulaması yaptı. Üzerinde kimlik bulunmayan şahsın beyanı doğrultusunda yapılan detaylı incelemede adının Kemal Demir olduğu belirlendi.

Gaiplik kararı verildi

Demir'in ailesi tarafından 33 yıldır arandığı, 2013 yılında anne-babasının ölmesi ve kardeşlerinin veraset ilamı çıkartabilmeleri için Yalova'da Sulh Hukuk Mahkemesine Gaiplik davası açtığı, mahkemenin de yetkisizlik kararı vererek dosyayı son kez ikamet ettiği Alanya'ya gönderdiği ve Alanya Sulh Hukuk Mahkemesinin ise 28 Temmuz 2018 tarihinde Gaiplik kararı verdiği belirlendi.

Ailesinin yanına dönmek istemedi

JASAT ekipleri tarafından Merkez Jandarma Karakoluna getirilen Kemal Demir, hakkında yapılan işlemlerin ardından ailesinin yanına dönmeyeceğini, yaşamını Manavgat'ta sürdüreceğini belirtmesi üzerine kum mevkiindeki hurda aracının yanına geri götürüldü.

"Deniz ve denizin havası beni buraya çekti"

33 yıl önce 1991 yılında 17 yaşındayken anne-babası, abla ve abisini arkasında bırakarak İzmit'ten ayrılan, önce Bodrum'a, ardından Kuşadası'na giden çeşitli işlerde çalışarak geçimini sağlayan Kemal Demir "2002 yılında Manavgat'a geldim. Beni buralara çeken denizi ve deniz havasıydı. Başka hiçbir sebep yok. 1 yıl Manavgat'ta kaldıktan sonra Alanya'ya gittim. 2009 yılında yeniden Manavgat'a döndüm ve 15 yıldır Manavgat'ta yaşıyorum. Gördüğünüz gibi geri dönüşüm işi yapıyorum. Hayatımdan memnunum" dedi.

"Gaiplik iptali ve miras için mahkemeye gitmeyeceğim"

33 yıldır ailesinin arama gereği duymadığını belirten Kemal Demir "Ben geçmişime dair anne ve babamdan başka bir şey hatırlamıyorum. Onlar da ölmüşler. Ailemden kimseyi tanımıyorum. Kimseden bir şey istemiyorum. Gaiplik iptali ve miras gibi bir talepte bulunmayacağım. Yaşantımı burada sürdürmeye devam edeceğim" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel 33 Yıl Sonra Hurdacılık Yaparken Bulundu - Son Dakika

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