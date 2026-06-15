İçişleri Bakanlığı'nın 34 ilde düzenlediği operasyonlarda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sık sık mücadele mesajı verdiği yasa dışı bahis ve dolandırıcılık şebekelerine ağır darbe vuruldu. Hesaplarında 4,8 milyar liralık hareketlilik tespit edilen 293 şüpheli yakalanırken, 159'u tutuklandı.
Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda yürütülen operasyonlar; Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa ve Diyarbakır'ın da aralarında bulunduğu 34 ilde gerçekleştirildi.
Operasyonlarda şüphelilerin yasa dışı bahis oynattıkları, suç gelirlerinin transferine aracılık ettikleri ve sosyal medya üzerinden verdikleri sahte ilanlarla vatandaşları dolandırdıkları belirlendi.
MASAK tarafından yapılan incelemelerde şüphelilere ait hesaplarda toplam 4 milyar 800 milyon liralık para hareketi tespit edildi. Operasyonlar kapsamında çok sayıda dijital materyal ve çeşitli doküman ele geçirildi.
Operasyonlarda toplam 293 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 159'u tutuklanırken, 94 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dönemde yaptığı açıklamalarda yasa dışı bahis, sanal kumar ve dolandırıcılık şebekelerine karşı mücadelede kararlı olduklarını belirterek, bu yapılar için "kökünü kazıyacağız" ifadelerini kullanmıştı.
Son operasyon, devletin yasa dışı bahis ve siber dolandırıcılık ağlarına yönelik yürüttüğü kapsamlı mücadelenin son halkası olarak değerlendiriliyor.
Son Dakika › Güncel › Erdoğan 'Kökünü kazıyacağız' demişti! Operasyonda 293 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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