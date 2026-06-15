Erdoğan "Kökünü kazıyacağız" demişti! Operasyonda 293 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Erdoğan "Kökünü kazıyacağız" demişti! Operasyonda 293 şüpheli yakalandı

Erdoğan "Kökünü kazıyacağız" demişti! Operasyonda 293 şüpheli yakalandı
15.06.2026 11:37  Güncelleme: 11:38
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İçişleri Bakanlığı'nın 34 ilde düzenlediği yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık operasyonlarında 293 şüpheli yakalandı. MASAK incelemelerinde şüphelilerin hesaplarında 4,8 milyar liralık hareketlilik tespit edilirken, operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Operasyon, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "kökünü kazıyacağız" dediği suç şebekelerine yönelik mücadelenin son halkası oldu.

İçişleri Bakanlığı'nın 34 ilde düzenlediği operasyonlarda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sık sık mücadele mesajı verdiği yasa dışı bahis ve dolandırıcılık şebekelerine ağır darbe vuruldu. Hesaplarında 4,8 milyar liralık hareketlilik tespit edilen 293 şüpheli yakalanırken, 159'u tutuklandı.

34 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda yürütülen operasyonlar; Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa ve Diyarbakır'ın da aralarında bulunduğu 34 ilde gerçekleştirildi.

Operasyonlarda şüphelilerin yasa dışı bahis oynattıkları, suç gelirlerinin transferine aracılık ettikleri ve sosyal medya üzerinden verdikleri sahte ilanlarla vatandaşları dolandırdıkları belirlendi.

4,8 MİLYAR LİRALIK HAREKETLİLİK TESPİT EDİLDİ

MASAK tarafından yapılan incelemelerde şüphelilere ait hesaplarda toplam 4 milyar 800 milyon liralık para hareketi tespit edildi. Operasyonlar kapsamında çok sayıda dijital materyal ve çeşitli doküman ele geçirildi.

159 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonlarda toplam 293 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 159'u tutuklanırken, 94 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

ERDOĞAN MÜCADELE MESAJI VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dönemde yaptığı açıklamalarda yasa dışı bahis, sanal kumar ve dolandırıcılık şebekelerine karşı mücadelede kararlı olduklarını belirterek, bu yapılar için "kökünü kazıyacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Son operasyon, devletin yasa dışı bahis ve siber dolandırıcılık ağlarına yönelik yürüttüğü kapsamlı mücadelenin son halkası olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: DHA

İçişleri Bakanlığı, Dolandırıcılık, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Ekonomi, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdoğan 'Kökünü kazıyacağız' demişti! Operasyonda 293 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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