35. Akbank Caz Festivali Başlıyor - Son Dakika
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35. Akbank Caz Festivali Başlıyor

35. Akbank Caz Festivali Başlıyor
01.08.2025 17:15
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Akbank Caz Festivali, 27 Eylül-12 Ekim tarihleri arasında 200'den fazla sanatçıyı ağırlayacak.

Akbank Sanat ile BKM organizasyonuyla bu yıl "Şehrin caz hali" mottosuyla 35. kez düzenlenecek Akbank Caz Festivali'nde sahne alacak isimler açıklandı.

Akbank Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, 27 Eylül-12 Ekim tarihlerinde müzikseverlerle buluşacak festivalde 200'den fazla isim ağırlanacak.

Festivalde Grammy ödüllü Brezilyalı piyanist ve vokalist Eliane Elias, müzik türlerinden bağımsız ve sınırsız bir füzyon anlayışını benimseyen "stretch music" tarzının öncüsü, trompetçi, prodüktör ve besteci Chief Adjuah (önceki adıyla Christian Scott) dinleyicilerle bir araya gelecek.

Piyanist Alfredo Rodriguez ve perküsyoncu Pedrito Martinez, cazı Afro- Küba müzikal geleneklerinin perküsyon ve vokal stilleriyle bir araya getirdiği performanslarıyla festivalde sahnede olacak. Türkiye'nin ilk kadın caz piyanisti olan Nilüfer Verdi, triosuyla birlikte konser verecek.

Flamenkoya getirdiği deneysel ve modern yaklaşımıyla tanınan Raül Refree, akustik enstrümanları "sampler"lar ve çeşitli dokularla harmanladığı "El Espacio Entre" albümünü sahneye taşıyacak.

Cazın üçlü formatlarından gitar, Hammond org ve davulu bir araya getiren Önder Focan & Yavuz Darıdere, "Legendary Hammond Trio", genç müzisyen konuklarıyla birlikte müzikseverlerle buluşacak.

Usta perküsyoncu Adam Rudolph'un "Invisible Threads" projesi, başta usta müzisyenler Okay Temiz ve Hacı Tekbilek olmak üzere, farklı coğrafyalardan müzisyenleri bir araya getirerek kolektif müziğin kültürlerarası iyileştirici etkisini sahneye taşıyacak.

Ömercan Şakar, Project OM 4.0 ile Caz Kulüpleri Gecesi'nde sahne alacak

Festival ayrıca All Night Jazz buluşması için Hindistan doğumlu DJ ve prodüktör Jitwam'ın hip-hop, house ve soul etkili seçkilerinden oluşan DJ setini ağırlayacak.

Polonya çıkışlı grup Niechec, yeni albümünden parçaları İstanbul dinleyicisiyle ilk kez paylaşacak.

Lokal alternatif sahnenin dikkat çeken isimlerinden multi-enstrümanist Dilan Balkay, trompet ve vokallerin etrafında kurulmuş bir performans sunacak.

Müzik hayatını New York ve İstanbul arasında kuran davulcu Ömercan Şakar, sesin birleştirici gücüne olan bağlılığını yansıtmaya çalıştığı "Project OM 4.0" ile Caz Kulüpleri Gecesi'nde sahne alacak.

Caz ve tiyatroyu uzun yıllardır birleştiren Sinem İslamoğlu Group, "neo-soul"un cazla harmanlandığı modern tınılara, geniş repertuvarı ve özgün yorumlarında yer verecek.

35. Akbank Caz Festivali'nin biletleri, Biletix üzerinden satışa sunuldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 35. Akbank Caz Festivali Başlıyor - Son Dakika

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