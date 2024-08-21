38. Dikili Kültür, Demokrasi ve Emek Festivali Başlıyor - Son Dakika
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38. Dikili Kültür, Demokrasi ve Emek Festivali Başlıyor

38. Dikili Kültür, Demokrasi ve Emek Festivali Başlıyor

Dikili Belediyesi tarafından düzenlenecek olan 38. Dikili Kültür, Demokrasi ve Emek Festivali, sanat, spor ve çocuk etkinliklerini içeren yoğun bir programla başlıyor. Festivalde açılış konuşmaları, sanatçıların sahne performansları ve Zafer Bayramı kutlamaları yer alacak.

21.08.2024 09:49  Güncelleme: 09:51
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(İZMİR) - Dikili Belediyesi tarafından 28 ile 30 Ağustos 2024 tarihlerinde düzenlenecek "38. Dikili Kültür, Demokrasi ve Emek Festivali" sanat, spor, çocuk etkinliklerini kapsayan yoğun programlarla başlıyor.

Bu yıl 38'incisi düzenlenecek Dikili Kültür, Demokrasi ve Emek Festivali için geri sayım başladı. Çocuk Korteji ile 28 Ağustos'ta başlayacak festivalde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz'ün Dikili 75. Yıl Parkı'nda gerçekleştirecekleri açılış konuşmalarının ardından sanatçı Melek Mosso sahne alacak.

Festivalin ikinci gününde ünlü oyuncular Şevket Çoruh ve Gülay Karacaoğlu'nun sahneleyecekleri "Bir Baba Hamlet" adlı oyun, 75. Yıl Parkı'nda vatandaşlarla buluşacak. Festivalin son günü 30 Ağustos, Zafer Bayramı coşkusuyla taçlanacak. Dikili Belediyesi öncülüğünde Bülent Ecevit Meydanı'ndan başlayıp 75. Yıl Parkında son bulacak 30 Ağustos Bayramı Zafer Korteji sonrasında alternatif rock grubu Pinhani konser verecek.

Festival coşkusunun şimdiden tüm kenti sardığını belirten Başkan Kırgöz, şunları söyledi:

"Genel Başkan'ımız Sayın Özgür Özel'in açılışını yaparak kentimizi onurlandıracağı 38. Dikili Kültür, Demokrasi ve Festivali çocuklarımızı, gençlerimizi ve tüm yurttaşlarımızı kapsayan etkinliklerle dolu dolu geçecek. Bu yıl festivalimizi Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılında yarınlarımızın umudu Atatürk çocuklarına armağan ediyoruz. Festivalimizin açılışını Çocuk Korteji'mizle gerçekleştireceğiz. Çocuklarımız için tiyatro, atölye etkinliklerimiz olacak. Belediyemiz Sadi Erdem Plaj Sporları Tesisleri'mizde çocuklarımız ve tüm yurttaşlarımızın katıldığı Dikili Plaj Voleybolu Halk Turnuvası'nı gerçekleştireceğiz. Sevgi Yolu'nda pilates etkinliğimiz, Kent Arşivi ve Tanıtım Merkezi'mizde, Kadın Hakları Parkı'nda sergilerimiz, atölye çalışmalarımız gerçekleşecek. Üç gün sürecek festivalimiz kapsamında ülkemizin sevilen sanatçılarını 75. Yıl Parkı'nda halkımızla buluşturacağız. 75. Yıl Parkı'nda 30 Ağustos  Zafer Bayramı Airbadminton İzmir İl Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağız. Festivalimizin son gününde Ebedi Başkomutan'ımız Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde elde edilen Büyük Zafer'in 102. yıl dönümünü 30 Ağustos Bayramı Zafer Korteji'miz ile coşkuyla  kutlayacağız. 3 gün boyunca Dikili'mizde şölen havasında geçecek festivalimize tüm yurttaşlarımızı davet ediyorum."

Kaynak: ANKA

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