4. İzmir Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali Gerçekleşti - Son Dakika
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4. İzmir Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali Gerçekleşti

26.05.2025 13:16
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İzmir'de düzenlenen 4. İzmir Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali, 75 koronun katılımıyla muhteşem bir ödül töreniyle sona erdi. Jüri Özel Ödülü Hakkari Güzel Sanatlar Lisesi Korosu'na verildi, İzmir Büyükşehir Belediyesi koroları ise toplamda üç dalda ödül kazandı.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Polifonik Korolar Derneği (TPKD) İzmir Şubesi iş birliğiyle gerçekleştirilen 4'üncü İzmir Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) düzenlenen muhteşem bir ödül töreni ile son buldu. Dört gün boyunca yaklaşık 3 bin koristten oluşan 75 koronun sahne aldığı festivalde, 14 dalda ödüller takdim edildi. Jüri Özel Ödülü Hakkari Güzel Sanatlar Lisesi Korosu'nun olurken, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Çoksesli Korosu, Çoksesli Çocuk Korosu ve Çoksesli Kadınlar Korosu da üç dalda ödüle layık görüldü.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, bu yıl 4. kez İzmir Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali'ne ev sahipliği yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TPKD İzmir Şubesi iş birliğiyle yapılan dört günlük festivale yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 3 bin koristin yer aldığı 75 koro katıldı. Jürinin titiz çalışması sonucunda 14 dalda başarı ödülleri törenle sahiplerine takdim edildi. Festivalde Jüri Özel Ödülü Hakkari Güzel Sanatlar Lisesi Korosu'na verildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Çoksesli Korosu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Çoksesli Çocuk Korosu "Entonasyon, Homojenlik ve Koro Tınısında Başarı Ödülü"nü alırken, İzmir Büyükşehir Belediyesi Çoksesli Kadınlar Korosu ise "Devinim, Koreografi ve Sahnelemede Başarı Ödülü"ne layık görüldü. Jüri Özel Ödülü alan Hakkari Güzel Sanatlar Lisesi Korosu, sahneye çıkarak "Dar Hejiroke" parçasını seslendirdi. Ödül takdiminin ardından tüm korolar birlikte "Dostluk" parçasını okudu.

2026'da görüşmek üzere

AASSM Müdürü Emel Akçay Özer, "Bu festival, en kıymet verdiğimiz festivallerden biri. Türkiye'nin her yerinden ve yurt dışından katılımcılarımız oldu. Ortalama 40 kişiden oluşan 75 koronun katıldığını düşünürsek 3 bin korist ve çok sayıda seyirciyi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde ağırladık. Jüri Özel Ödülü, Türkiye'nin bir ucunda yer alan Hakkari'ye verildi. İnanılmaz bir koroyu tanımış olduk. Bu da bizim için çok büyük bir kazanç oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kadın, yetişkin ve çocuk koroları da hakkı olan çok güzel ödüller aldı. Festivalin 5'incisinde buluşmak üzere çok değerli koro şeflerimizle sözleştik. 5. İzmir Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali'ni yine Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'mizin bu güzel çatısı altında 2026 yılında gerçekleştireceğiz" dedi.

14 ayrı müzikal dalda ödüller sahiplerini buldu

Festivalde yer alan korolar, birbirleriyle yarışmaksızın 14 ayrı müzikal dalda "Festival Değerlendirme Kurulu" tarafından değerlendirmeye tabi tutuldu ve aldıkları en yüksek puana ait müzikal dalda sanatsal olarak ödüllendirildi. Alfabetik sıraya göre müzikal değerlendirmeler sonucunda "Çalgı Eşlikli Yapıt Yorumlamada Başarı Ödülü", "Çocuk Şarkısı Yorumlamada Başarı Ödülü", "Devinim, Koreografi ve Sahnelemede Başarı Ödülü", "Diksiyon, Artikülasyon, Anlaşılırlık Başarı Ödülü", "Entonasyon, Homojenlik ve Koro Tınısında Başarı Ödülü", "Festivale Katılımda Başarı Ödülü", "Koronun Seviyesine Uygun Repertuvar Seçiminde Başarı Ödülü", "Müzikalite-Müzikal Dinamiklerde Başarı Ödülü", "Program Zenginliği ve Çeşitlilikte Başarı Ödülü", "Ritmik Beraberlik-Ritmik Uyumda Başarı Ödülü", "Sololu Yapıt Yorumlamada Başarı Ödülü", "Tür ve Stil Özelliklerine Uygun Yapıt Seslendirmede Başarı Ödülü", "Ahmed Adnan Saygun Eseri Seslendirmede Başarı Ödülü" ve "Yapıt Yorumlamada Koro-Şef Uyumu Başarı Ödülü" takdim edildi.

Festival Değerlendirme Kurulu'na da belge takdim edildi

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. H. Seval Köse, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi/Besteci Prof. Dr. Hasan Uçarsu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Çoksesli Korosu Şefi Burak Onur Erdem, Emekli Müzik Eğitimi Öğretmeni TPKD İzmir Şubesi Başkanı/Koro Şefi İlhan Akyunak, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi/Koro Şefi Öğr. Gör. Dr. Atilla Çağdaş Değer, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi/Koro Şefi Öğr. Gör. Hediye Çiğdem Aytepe, İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestra Şefi/Besteci Tolga Taviş, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestra Şefi/Piyanist/Besteci İbrahim Yazıcı, İrlanda MTU Cork School of Music-Opera Sanatçısı, Vokal Koçu, Sing Ireland Koordinatörü Ross Scanlon ve TRT İzmir Radyosu Çocuk Korosu Şefi Müge Sever'den oluşan Festival Değerlendirme Kurulu da ödül töreninde yer aldı. AASSM Müdürü Emel Akçay Özer, jüri üyelerine de belge takdim etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 4. İzmir Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali Gerçekleşti - Son Dakika

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