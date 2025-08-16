4. Milli Yayla Festivali Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
4. Milli Yayla Festivali Coşkuyla Kutlandı

16.08.2025 21:23
Azerbaycan'ın Göygöl bölgesinde düzenlenen 4. Milli Yayla Festivali, coşkulu ve renkli görüntülere sahne oldu.

Cevat Han Tarih ve Kültür Vakfı tarafından Hacıkent Han Yaylası'nda gerçekleştirilen festivale Azerbaycan'ın yanı sıra farklı ülkelerden binlerce kişi katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) destekleriyle düzenlenen festivalin ikinci gününü Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Ferit Gayıbov, Gence ve Göygöl illerinin valileri ile Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün ziyaret etti. Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan da onur konuğu olarak etkinlikte yer aldı.

Bilal Erdoğan, festivalde yaptığı konuşmada, davetlilere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Türkiye'de de benzer etkinlikler düzenlediklerini kaydeden Erdoğan, geleneksel sporların, el sanatlarının ve Türk kültürünün yaşatılmasının hedeflendiğini söyledi.

Erdoğan, "Kimliğimizi yeni nesillere daha güçlü şekilde aktarabilmeyi hedefliyoruz. Şimdinin genç ve çocuklarının gelecekte ben Azerbaycanlıyım, ben Türküm dediği zaman, kültürünü, inancını ve değerlerini çok iyi bilmesini istiyoruz." dedi.

"Milli Yayla Festivali Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin meyvesi haline geldi." ifadesini kullanan Erdoğan, "Buradaki birçok faaliyet, iki ülkenin ortak kültürünün yansımasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Türk dünyasının birliğine dikkati çeken Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Biz ne zaman ki birlik olmuşuz, bize bu toprakları vatan yapan değerlere ne zaman ki güçlü şekilde sarılmışız o zaman düşmanlarımız bizden çekinmiş, atalarımız birçok savaşları hiç savaşmadan kazanmıştır. Nasıl ki Karabağ Savaşı kardeşliğimizin başka bir meyvesi olduysa, dayanışma içerisinde gerçekleştiyse, hem Türk dünyası hem de Müslüman dünyası olarak birlik olmak zorundayız. Eğer bugün Filistinli kardeşlerimiz hunharca katlediliyorlarsa biz birlik olmadığımız içindir. Dünyadaki bütün zulümleri bitirebilmek için, bütün Türk ve İslam dünyası güçlü olmak zorundadır. Birbirimizi sevmek zorundayız. Bunları yapmak için ortak kültürümüzü yaşatmak mühimdir."

Konuşmaların ardından festival alanını gezen yetkililer, akrobat, pehlivan ve cambazların gösterilerini izledi. Bilal Erdoğan da örs üzerinde demir dövdü.

Festivale yoğun katılım oldu

Ziyaretçiler, festival alanında kurulan "Etno Kasabası"nda zanaatkarlar köşesini ve pazar yerini gezdi, geleneksel lezzetleri tattı. Pazar yerinde satışa sunulan organik ürünler ve hediyelik eşyalar yoğun ilgi gördü.

Pehlivanların, güreşçilerin, alpagut sporcularının ve Azerbaycanlı binicilerin gösterileri ilgi gördü. Müzik, dans ve piknik etkinliklerinin yer aldığı festivalde, ziyaretçiler farklı aktivitelerle keyifli anlar geçirdi.

TİKA Bakü Koordinatörü Hayrettin Özçelik, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kurumun Azerbaycan'da 1993'ten bu yana 1500'ün üzerinde projeye imza attığını belirtti.

Özçelik, Türk dünyasının ortak hafızasını ve gelecek nesillere bırakılacak kültürel izleri yaşatmaya önem verdiklerini, kültürel mirasın korunması için birçok çalışma gerçekleştirdiklerini ifade ederek, Milli Yayla Festivali'nin de bu projelerden biri olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Etkinlikler, Azerbaycan, Festival, Güncel, Kültür, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum
Trump, Zelenski’den “Donbas’ın tamamını Rusya’ya bırakmasını“ istedi
