45. İstanbul Film Festivali Başlıyor

23.03.2026 14:51
İKSV tarafından düzenlenen festival, 9-19 Nisan'da 7 salonda 140 filmle izleyiciyle buluşacak.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 45. İstanbul Film Festivali, 9-19 Nisan'da gerçekleştirilecek.

Seçkisinde 127 uzun metraj ve 13 kısa filmin yer aldığı festivalin basın toplantısı The Marmara Taksim'de yapıldı.

İKSV Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Gürer Oymak, etkinlikte yaptığı konuşmada, birkaç nesil sinemacının ve sinemaseverin ufkunu genişleten, Türkiye'nin en önemli sinema şenliğini 45 yıldır sürdürebildikleri için sevinç ve gurur duyduklarını belirtti.

Festivalin uluslararası nitelikteki güçlü seçkisi ve yarışmalarıyla bu yıl da hem sinemaseverlere hem de sinemacılara heyecan verici bir içerik sunduğuna dikkati çeken Oymak, "Türkiye'den ve yurt dışından filmlerin yer aldığı Uluslararası Altın Lale Yarışması, Türkiye'den ilk ve ikinci filmlerin yarıştığı Yeni Bakışlar bölümü ve Ulusal Kısa Film Yarışması yalnızca başarılı filmleri ödüllendirmiyor, sinemacılara uluslararası alanda bir görünürlük kazandırıyor." dedi.

Oymak, yarışmalarda izledikleri filmlerin ve sanatçıların sinemanın geleceğini şekillendirdiğini görmekten mutluluk duyduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Kariyerinin başındaki sinemacıların projelerini geliştirmelerini, ortak üretim olanakları bulmalarını ve kalıcı uluslararası bağlar kurmalarını sağlayan Köprüde Buluşmalar platformundan geçen projelerin, uluslararası alanda kazandıkları başarılara şahit olmak bizleri çok gururlandırıyor. Bu durum aynı zamanda bize bu çalışmanın anlamını tekrar tekrar hatırlatıyor."

Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca Oğan ve Köprüde Buluşmalar yöneticisi Pınar Evrenosoğlu'nun da konuşma yaptığı toplantıda, İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan festival programı ile Altın Lale, Ulusal Belgesel, Ulusal Kısa Film ve Yeni Bakışlar yarışmalarında yer alan filmleri açıkladı.

Festival filmleri yedi salonda gösterilecek

Gösterimler, Beyoğlu'nda Atlas ve Beyoğlu Sinemaları, Şişli'de CineWAM Premium+ City's Nişantaşı, Kadıköy'de ise Kadıköy Sineması, Sinematek/Sinema Evi ve Paribu Cineverse Nautilus olmak üzere 7 salonda yapılacak.

Katalan yönetmen Isabel Coixet'in "Üç Veda" (Three Goodbyes) filmiyle açılışı yapılacak festivalde, "Sinema Onur Ödülleri" bu yıl oyuncu Nilüfer Aydan ve İtalyan belgesel yönetmeni Gianfranco Rosi'ye takdim edilecek.

"Altın Lale" için 15 film yarışacak"

Türkiye ve dünya sinemasından nitelikli ve ödüllü yapımlarını izleyiciyle buluşturacak festivalde, uluslararası jüri tarafından değerlendirilecek "Altın Lale Yarışması"nda bu yıl 15 uzun metraj film yer alıyor.

Yarışmada Yeşim Ustaoğlu, Ali Vatansever ve Banu Sıvacı'nın yanı sıra Bi Gan ve Markus Schleinzer gibi uluslararası isimlerin eserleri de büyük ödül için yarışacak.

"Dünden Bugüne Klasikler" bölümünde Pedro Almodovar, Sergei Eisenstein ve Andrzej Wajda gibi dünya sinemasına yön veren usta yönetmenlerin filmleri sinemaseverlerin beğenisine sunulacak."

Yönetmen David Mackenzie'nin başkanlığını yürüteceği jüride, Berlin EFM Direktörü Tanja Meissner, oyuncu Ekin Koç, akademisyen Prof. Dr. Aslı Tunç ve yapımcı Rodrigo Areias bulunuyor.

Festivalde ayrıca, yönetmenlerin ilk veya ikinci filmlerinin yarıştığı "Yeni Bakışlar", dünya sinemasından seçkilerin yer aldığı "Devrialem", belgesellerin sunulduğu "Belgesel Kuşağı" ve "Dünden Bugüne Klasikler" başlıklı tematik bölümler de bulunacak.

"Acı Hayat" restore edilmiş kopyasıyla gösterilecek"

Metin Erksan'ın senaryosunu yazdığı, Türkan Şoray ve Ayhan Işık'ın başrollerini paylaştığı 1962 yapımı "Acı Hayat" filmi, restore edilmiş kopyasıyla yeniden beyaz perdede olacak.

Türkiye'den yapımcı, yönetmen ve senaristleri uluslararası sinema profesyonelleriyle buluşturan "Köprüde Buluşmalar" etkinliği ise 14-16 Nisan'da çeşitli mekanlarda gerçekleştirilecek.

Festival biletleri 27 Mart'ta genel satışa sunulacak.

Öğrenciler, "Genç Bilet" uygulamasıyla biletleri 50 liradan temin edebilecek.

Kaynak: AA

