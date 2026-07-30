5. İstanbul Festivali Başlıyor

(İSTANBUL) – Festival Park Yenikapı'nda 1-16 Ağustos'ta düzenlenecek 5. İstanbul Festivali, Central Cee, Tiësto, ATEEZ, Ajda Pekkan, Mor ve Ötesi, Hadise gibi yerli ve yabancı yıldızları aynı sahnede buluşturacak.

Festival Park Yenikapı'nda 1-16 Ağustos arasında gerçekleştirilecek 5. İstanbul Festivali için geri sayım başladı. Festivalde dünyaca ünlü uluslararası sanatçılar ile Türk müziğinin önde gelen isimleri 16 gün boyunca aynı sahnede müzikseverlerle buluşacak.

Festival, 1 Ağustos'ta İngiliz rap müziğinin dünyaca tanınan ismi Central Cee ile Türk rap sahnesinin öne çıkan sanatçılarından Motive'nin konseriyle başlayacak. Program kapsamında pop, rock, rap, elektronik müzik ve K-pop başta olmak üzere farklı müzik türlerinden sanatçılar sahne alacak.

Festivalin ikinci gününde Gökhan Türkmen ve Ajda Pekkan müzikseverlerle buluşacak. Serdar Ortaç, 4 Ağustos'ta sürpriz konuklarıyla sahne alırken, 5 Ağustos'ta Derya Bedavacı ile Özcan Deniz konser verecek.

Rock ve rap müziğin buluşacağı 6 Ağustos'ta maNga ile Sagopa Kajmer, 7 Ağustos'ta ise Dolu Kadehi Ters Tut ve Mor ve Ötesi festival sahnesine çıkacak.

Elektronik dans müziğinin dünyaca tanınan isimlerinden Tiësto, 8 Ağustos'ta İstanbul Festivali kapsamında konser verecek. 9 Ağustos'ta Semicenk ve Yıldız Tilbe, 11 Ağustos'ta Edis ile Gülşen; 12 Ağustos'ta ise Hande Yener "Hande Bizi Sezen'e Götür" projesiyle, Levent Yüksel de sevilen şarkılarından oluşan repertuvarıyla izleyici karşısına çıkacak.

Festivalde 13 Ağustos'ta Dedublüman ve Duman sahne alırken, K-pop tutkunları için hazırlanan uluslararası programda KWON EUNBI ile ATEEZ 14 Ağustos'ta, SUNMI ve MONSTA X ise 15 Ağustos'ta konser verecek. Festival, 16 Ağustos'ta Hadise ve elektronik müzik prodüktörü Argy'nin performanslarıyla sona erecek.

ULUSLARARASI FESTİVAL KİMLİĞİ GÜÇLENİYOR

Organizasyon, her yıl artan ziyaretçi sayısı ve uluslararası sanatçı programıyla İstanbul'un küresel kültür ve müzik etkinlikleri arasındaki konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor. Festival, farklı müzik türlerinden sanatçıları aynı programda buluşturarak hem yerli hem de yabancı izleyicilere hitap eden kapsamlı bir içerik sunacak.

MİMAR SİNAN'DAN İLHAM ALAN ANA SAHNE

Bu yıl festivalin dikkat çeken yeniliklerinden biri de ana sahne tasarımı olacak. Mimar Sinan'ın taşıyıcı sistem anlayışı ve kemer geometrisinden ilham alınarak tasarlanan sahne, yaklaşık 70 metre genişliği ve 28 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en büyük festival sahneleri arasında yer alacak.

Yaklaşık 1.300 metrekare LED ekran, 800 hareketli aydınlatma armatürü ve 176 kutudan oluşan line-array ses sistemiyle donatılan sahne, uluslararası konser standartlarında görsel ve işitsel bir deneyim sunmayı hedefliyor.

KONSERLERIN YANI SIRA DENEYİM ALANLARI DA YER ALACAK

Festival, konser programının yanı sıra gün boyu açık olacak etkinlik alanlarıyla da ziyaretçilerini ağırlayacak. Genç Sahne'de canlı performanslar, DJ setleri, dans gösterileri ve söyleşiler düzenlenirken, 3x3 Basketbol Alanı'nda turnuvalar ve gösteri maçları gerçekleştirilecek.

Festival alanında ayrıca marka deneyim noktaları, çocuklara yönelik etkinlik alanları ve gastronomi bölümleri de yer alacak. Organizatörler müzik, spor, eğlence ve yeme-içme deneyimlerini bir araya getiren çok yönlü bir festival atmosferi oluşturmayı hedefliyor.

İstanbul Festivali'nin biletleri 750 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, organizasyona ilişkin ayrıntılı bilgi ve biletlere festivalin resmi internet sitesi ile yetkili satış platformları üzerinden ulaşılabiliyor.