5. Uluslararası Bornova Kısa Film Günleri Sanatseverlerle Buluştu - Son Dakika
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5. Uluslararası Bornova Kısa Film Günleri Sanatseverlerle Buluştu

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Bornova Belediyesi tarafından düzenlenen festival, 'Retrospektif Seçki' temasıyla geçmişin en iyi kısa filmlerini izleyiciyle buluşturdu. Etkinlikler arasında söyleşiler, atölyeler ve yarışmalar yer aldı.

22.04.2025 10:20  Güncelleme: 11:05
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(İZMİR) - Bornova Belediyesi Film Ofisi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Bornova Kısa Film Günleri, bu yıl "Retrospektif Seçki: Geçmişten Bugüne Bornova Kısa Film Günleri" temasıyla sinemaseverlerle buluştu. Festival, zengin içeriği ve etkinlikleriyle sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

Bornova Belediyesi Film Ofisi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Bornova Kısa Film Günleri, bu yıl "Retrospektif Seçki" temasıyla geçmişin en iyi kısa filmlerini izleyiciyle buluşturdu. Festivalde söyleşiler, atölyeler, animasyon gösterimleri ve Pitching Platformu gibi etkinlikler düzenlenirken, İzmir'de çekilecek beş kısa filme ekipman desteği ödülü verildi.

Geçmişten geleceğe kısa filmler bir arada

2021 yılından bu yana her yıl gelişerek devam eden festival, bu yıl yeni film başvurusu yerine geçmiş yıllarda gösterilen en iyi kısa filmleri bir araya getirerek, Retrospektif Seçki oluşturdu. Ayrıca Canlandıranlar Uluslararası Film Festivali iş birliğiyle, yerli ve yabancı 14 kısa metraj animasyon film de izleyiciyle buluştu.

Amerika Birleşik Devletleri'nden Jordan Hendrickson'un animasyon ve belgesel türündeki kısa filmleri "Konuk Yönetmen Filmleri Seçkisi" bölümünde yer aldı. Festival, İsviçreli yönetmen Christophe Saber'in "Disiplin" filmiyle açıldı ve 14 farklı ülkeden 43 kısa film, Bornova ve Urla'daki izleyicilerle buluştu.

Atölyeler, söyleşiler ve yarışmalarla dolu bir program

Festival Direktörü Nesli Özalp öncülüğünde gerçekleşen etkinliklerde, kısa film yönetmenleriyle söyleşiler, Türk sinemasının önemli ismi Handan İpekçi ile yaratıcı yolculuğu üzerine bir sohbet, kısa film afişleri sergisi, çeşitli sinema atölyeleri ve Pitching Platformu düzenlendi.

Pitching Platformu'nda, İzmir'de çekilecek 10 finalist kısa film projesinin yönetmen ve yapımcıları jüri karşısına çıkarak projelerini sundu. Değerlendirme sonucunda Ekipman Desteği Ödülü kazanan beş proje alfabetik sıraya göre şöyle:

-"Annem Odada"/ Yönetmen ve Yapımcı: Iraz Şensöz

-"Doğan ile Güvercinin Dansı"/ Yönetmen ve Yapımcı: Muhammet Fatih Taş

-"Motivasyon"/ Yönetmen: Mustafa Gönülver, Yapımcı: Sezer Koç

-"So Long"/ Yönetmen: Anıl Doğru, Yapımcı: Hamdi Murat Karakütük

-"Tam Burslu"/ Yönetmen ve Yapımcı: Biriz Aydinç Öztüzemen

Sanatın cesaret veren gücü Bornova'da

Belediye Başkanı Ömer Eşki, sanatın cesaret ve umut verdiğini vurgulayarak, festivali gelenekselleştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Başkan Eşki, festivale katkıları dolayısıyla Canlandıranlar Festivali Direktörü Berat İlk, UrlaDam Kurucusu Sanatçı Ercan Kesal ve Pitching Platformu jüri üyeleri Handan İpekçi, Zühal Çetin Özkan ve Tahsin İşbilen'e teşekkür plaketi sundu.

Eşki, "Sanat her yönüyle insanın ufkunu açıyor, cesaret katıyor. Sanatla ve doğayla iç içe olursak daha üretken ve mücadeleci oluruz. İçinde bulunduğumuz her sabah hukuksuzlukla uyandığımız şu günlerde, sabırla gelecek güzel günleri beklemenin tek yolu sanata sarılmak ve bu yolla örgütlenmek" ifadelerini kullandı.

Ercan Kesal'dan duygusal ve ilham verici mesaj

UrlaDam Kurucusu, oyuncu ve yazar Ercan Kesal, "Bornova benim için çok özel bir yer. Üniversite eğitimim için sekiz yıl buradaydım. Yıllar sonra bir hekim olarak değil, sinemacı olarak buradayım. Bu da sinemanın bir mucizesi. Kısa film, uzun filmin kısası değil. Sonuçları şaşırtıcı, yapımı zahmetli ama bir o kadar cesaret verici. Cesaret bulaşıcıdır ve sanatın bize bağışladığı cesaret daha özgür, barışçıl ve adil bir dünyayı yaratmamıza vesile olur" dedi.

Canlandıranlar Uluslararası Film Festivali Direktörü Berat İlk ise iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bornova Belediyesi ile iş birliği yapmak bizi çok heyecanlandırdı. Umarım devamı gelir" diye konuştu.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 5. Uluslararası Bornova Kısa Film Günleri Sanatseverlerle Buluştu - Son Dakika

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