53 Baro'dan Kayyum Atamalarına Tepki - Son Dakika
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53 Baro'dan Kayyum Atamalarına Tepki

53 baro, İçişleri Bakanlığı'nın kayyum atamalarıyla ilgili ortak bir basın açıklaması yaparak, bu uygulamaların Anayasa'ya ve demokratik ilkelere aykırı olduğunu belirtti. Barolar, belediye başkanlarının görevine iade edilmesi ve seçim haklarına müdahaleye son verilmesi çağrısında bulundu.

05.11.2024 08:18  Güncelleme: 08:19
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(ANKARA) - 53 baro, kayyum atamalarına ilişkin ortak bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada, "İçişleri Bakanlığı verdiği karardan derhal vazgeçerek belediye başkanlarını görevine iade etmeli; Belediye Kanunu'na 2016 yılında eklenen düzenleme değiştirilmeli, seçme ve seçilme hakkına müdahale anlamına gelecek tek bir uygulama dahi gerçekleştirilmemelidir" çağrısında bulunuldu.

Esenyurt Belediyesi'nin arından Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Beldiyesi ve Halfeti Belediyesi'ne yapılan kayyum atamalarına barolar tepki gösterdi.

Konuya ilişkin Ankara, İstanbul, İzmir barosunun da aralarında bulunduğu 53 baro ortak bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu görüşlere yer verildi:

"31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri sonrasında başlatılan kayyım uygulaması, geçtiğimiz hafta Esenyurt Belediye Başkanı'nın ardından bugün Mardin, Batman ve Halfeti Belediye Başkanları'nın da görevden alınmalarıyla Anayasa'ya, seçme ve seçilme hakkına, demokratik toplumun gereklerine aykırı ve ölçüsüz müdahaleye dönüşmüş ve ağırlığını giderek artıran bir düzeye ulaşmıştır.

Söz konusu kayyım uygulamasının dayanağı olarak sunulan Anayasa'nın 127. maddesinin dördüncü fıkrasının son cümlesi 'görevle ilgili bir suç sebebi ile' İçişleri Bakanı kararıyla geçici görevden uzaklaştırmayı düzenlemektedir. Nitekim 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesinde de paralel bir düzenleme yer almaktadır.

"İçişleri Bakanlığı tarafından belediye başkanı görevlendirilebileceği düzenlemesinin anayasal temeli bulunmamaktadır"

Ne var ki Belediye Kanunu'na ilk olarak darbe girişimi sonrasında ilan edilen olağanüstü hal döneminde 674 sayılı KHK ile eklenen, ardından 6758 sayılı Kanun'la yasalaşan 45. maddenin ikinci maddesinde yer alan '…terör veya terör örgütlerine yardım ve yataklık suçları sebebiyle görevden uzaklaştırılması' hallerinde İçişleri Bakanlığı tarafından belediye başkanı görevlendirilebileceği düzenlemesinin anayasal temeli bulunmamaktadır.

Anayasa Mahkemesi, merkezi yönetimin vesayet yetkisini 127. maddenin beşinci fıkrasının sınırladığı durumların dışına çıkarmanın yerel yönetim ve yerinden yönetim ilkelerini yadsımak anlamına geldiğini, görevden uzaklaştırılan kişilerin yerine merkezi yönetimin siyasal kimlikli organları tarafından atama yapılmasının Anayasa'ya aykırı olduğunu belirtmektedir. Atama yetkisinin merkezi yönetimin siyasal kimlikli organlarına verilmiş olması, salt bu hedefi sağlamaya yönelik soruşturma ve kovuşturma açtırma ve bu nedenlerle görevden uzaklaştırma olanağı her zaman bulunduğundan 'geçici' atama, 'sürekli' atamaya da dönüşerek, hukuka aykırı bir müdahale oluşturmaktadır.

Nitekim, görevden alınan başkan yerine görevlendirilecek kişi için Kanun, yalnızca belediye başkanı seçilme yeterliğine sahip olması koşulunu düzenlemiş olmasına rağmen, son kayyım atamalarında, herhangi bir Belediye Meclisi üyesinin değil Valilerin ve Kaymakamların atanması, takdir yetkisinin, seçmenin iradesi gözetilmeden kullanıldığının açık bir göstergesidir.

İçişleri Bakanlığı verdiği karardan derhal vazgeçerek belediye başkanlarını görevine iade etmeli; Belediye Kanunu'na 2016 yılında eklenen düzenleme değiştirilmeli, seçme ve seçilme hakkına müdahale anlamına gelecek tek bir uygulama dahi gerçekleştirilmemelidir."

Kaynak: ANKA

İçişleri Bakanlığı, Kayyum, Son Dakika

Son Dakika Güncel 53 Baro'dan Kayyum Atamalarına Tepki - Son Dakika

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