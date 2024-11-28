54 STK, savaş ve kriz bölgeleri için \'Sizi Bekliyorlar\' kampanyası başlattı

Güncel

TÜRKİYE'de bulunan 54 sivil toplum kuruluşu (STK) savaş ve kriz bölgelerinde yaşayan insanlara yardım ulaştırmak amacıyla 'Sizi Bekliyorlar' kampanyasını başlattı. Barınma, sağlık, gıda ve eğitim gibi temel ihtiyaçlar konusundaki destek çalışmalarını içeren bu kampanyanın hedefleri ve yürütülen faaliyetler hakkında ayrıntılı bilgiler, yapılan basın toplantısında paylaşıldı.

İHH ile Türkiye'de bulunan 54 sivil toplum kuruluşları 'Sizi Bekliyorlar' kampanyası çerçevesinde Fatih Neslişah Kültür Merkezi'nde basın toplantısı gerçekleştirdi. Basın toplantısına, insani kriz bölgelerindeki zorlu yaşam koşullarını hafifletmek ve umut taşımak amacıyla 54 sivil toplum kuruluşu destek verdi. Toplantıya, İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Rahmet İnsani Yardım Derneği Genel Başkanı Necmettin Irmak, Eğitim Birsen Genel Sekreteri Talat Yavuz, Umut kervanı genel sekreteri Erdal Eğili, Özgürder Genel Başkanı Rıdvan Kaya, Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı Genel Kordinatörü Kemal Kaya, birçok derneğin üyesi ve basın mensupları katıldı.

'YARDIM YAPARKEN DİN, DİL VE IRK AYRIMI GÖZETMİYORUZ'

Basın toplantısında açıklamalarda bulunan İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, "Bugün Türkiye'de ve dünyanın birçok ülkesinde yeni bir hamle başlatmak için bir araya geldik. Burada başladığımız yeni projeyi anlatacağız. Önümüzdeki günlerde Türkiye'nin tüm illerinde STL'lar ile ortak olarak benzeri basın toplantılarını yapacağız. İnsani yardımları artırarak, dünyadaki tüm kriz bölgelerine ulaşabilmeyi hedefliyoruz. Gazze, Lübnan, Suriye, Doğu Türkistan, Libya, Yemen, Sudan, Arakan gibi savaş ve kriz bölgelerindeki insanlar büyük bir mücadele veriyor. Dönemsel olarak da Afrika'nın çeşitli yerleri mücadele veriyor. Buna bir iklim krizi de diyebiliriz, doğal afet de diyebiliriz. Fakat bunların hepsinin insan eliyle üretildiği gerçeği var. Aslında bir savaştayız. Bu savaş sadece Gazze'de değil dünyanın her yerinde var. Savaş mağdurlarının yüzde 90'ı belki de daha fazlası Müslüman topluluklardan oluşuyor. Biz yardım yaparken din, dil ve ırk ayrımı gözetmiyoruz. İhtiyacı olan herkese yardım ediyoruz" dedi.

'HALKIMIZ 'SAVAŞ BÖLGELERİ SİZDEN YARDIM BEKLİYOR' SLOGANIYLA YARDIMLARI STK'LARA GETİREBİLİRLER'

Aldıkları Anadolu gemisiyle tüm STK'ların katkısıyla Gazze'ye 3 gemi yardımı gönderdiklerini söyleyen Yıldırım, "2 kez Sudan'a gönderdik. Lübnan'a bir tane gönderdik bir tane de yakın zamanda yola çıkacak. Suriye'ye zaten yardımlar hep ulaşıyor. Yardımlar bazen rıhtımlarda kalıyor ve üzerinden zaman geçiyor. Bu nedenle yeni bir çalışma metodu geliştirdik. Tüm savaş bölgelerine yönelik olarak halkımızdan aynı yardımı talep ediyoruz. 'Savaş bölgeleri sizden yardım bekliyor' sloganıyla yardımları STK'lara getirebilirler. Bu çalışma tüm STK'ların iş birliği ile olacak" diye konuştu.

Rahmet İnsani Yardım Derneği Genel Başkanı Necmettin Irmak ise "İHH'nın öncülük ettiği bu kampanya hayır için yarışmanın güzel bir örneği oldu. Toplumuzun ilgi ve alakası bu kampanyaya anlam kazandırdı. Takdir ve teşekkür edilmesi gerekiyor. Bu yardımlar daha sistemli ve hedefe ulaşabilir şekilde gerçekleşmeli. Bu konuda da STK'ların çaba ve gayretleri gerekiyor. İnşallah gün sonunda ulaştırmamız gereken yardımları en iyi ve hızlı şekilde ulaştırırız" dedi.

'BU YARDIMLARIMIZ, HAYATIMIZIN DEVAMLILIĞI ŞEKLİNDE OLMALI'

Yardımlara konusunda birlik olunması gerektiğini belirten Eğitim Birsen Genel Sekreteri Talat Yavuz ise "Bu yardımlarımız, hayatımızın devamlılığı şeklinde olmalı. Basında görüyoruz, deprem yardımları gibi bir anda yardımlar olup, sonrasında devamı gelmeyebiliyor. Onun için başlattığız bu proje yardımları diri tutmak için çok büyük önem taşıyor. Biz Eğitim Birsen olarak üzerimize düşeni yapmak için büyük çaba göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

Özgürder Genel Başkanı Rıdvan Kaya da "Kriz bölgesindeki kardeşlerimize yardım etmek sadece bir yardım göstergesi değil, vazifemiz ve sorumluluğumuzdur. İnşallah bu sorumluluğu en güzel şekilde yerine getirebiliriz. Yardım konusunda Türkiye dünyaya öncülük ediyor" dedi.

DESTEK VEREN 54 SİVİL TOPLUM KURULUŞU

Adıyamanlılar Vakfı, Akşemseddin Fatih İmam Hatipliler Vakfı, AKV - Araştırma ve Kültür Vakfı, AYED Derneği, Bilim ve İnsan Vakfı, Davet ve Kardeşlik Vakfı, Dertliler Hareketi, Doğu Türkistan Maarif Vakfı, Ecir Vakfı, Eğitim Bir Sen İstanbul 1 nolu Şube, Fetih Vakfı, Gazze Dayanışma Derneği, HASEV, Hayat Yolu Derneği, Irak Türkleri Adalet Yardımlaşma Derneği, İDSB (İslam Dünyası STK'ları Birliği), İHH İnsani Yardım Vakfı, İletişim Platformu, İhsan ve Vefa Derneği, İhya İlim Hizmet ve Yardımlaşma Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti, İSTİMDER, İyiliğe Çağrı Uluslararası İnsani Yardım Derneği, İyilik Derneği, İyilik Vakfı, İyilik Yolu İnsani Yardım Derneği, Malatya Dernekler Federasyonu, Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği, MAZLUMDER, Medeniyet Vakfı, Memur-Sen Genel Merkez, Muş Dernekler Federasyonu, Osmanoğlu Yardımlaşma Derneği, ÖNDER, Öz Kevser Vakfı, ÖZGÜR DER (Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği), ÖZKAD, RABVE Vakfı, Rahmet İnsani Yardım Derneği, SADAKATAŞI, Seyyidan Vakfı, Siirt Eğitim Kültür Yardım Vakfı, Siyer Vakfı, Sultanım İnsani Yardım Derneği, Trabzon Dernekler Federasyonu, TÜGVA, Uluslararası Mülteci Hakları Derneği, Umut Kervanı Vakfı, Umut Ol İnsani Yardım Derneği, Verdiğin Senindir Derneği, Veren El Derneği, YediHilal, Yeryüzü Çocukları Derneği, Yetim Vakfı.