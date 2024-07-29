56 Yıl Sonra Düğün Heyecanı - Son Dakika
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56 Yıl Sonra Düğün Heyecanı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, evliliklerinde düğün yapamayan çift, 56 yıl sonra düğün heyecanı yaşadı. Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen düğün organizasyonunda çift gelinlik ve damatlık giydi, temsili nikahları kıyıldı. Çift, uzun süredir içlerinde kalan bu hayali gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı.

29.07.2024 16:19
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, evliliklerinde düğün yapamayan çift, 56 yıl sonra düğün heyecanı yaşadı.

Kuşadası Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 1968 yılında evlenen ancak maddi koşullar nedeniyle o tarihte düğün yapamayan 5 çocuk sahibi Güllü (75) ve Mustafa Güneş (79) için düğün organizasyonu yapıldı.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Kuşadası Cemevi'nde düzenlenen düğün eğlencesinde çift gelinlik ve damatlık giydi.

Burada çiftin temsili nikahı kıyıldı.

Çok mutlu olduğunu belirten Mustafa Güneş, "Köyde evlendiğim için hanımıma gelinlik giydirememiştim. Şimdi bunu başardık. Çok mutluyum ve heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

Güllü Güneş ise duyduğu heyecanı dile getirerek, şunları belirtti:

"Güvercin nasıl uçuyorsa ben de öyle uçuyorum şu an. Gelinlik giyememiştim, eşimin durumu yoktu. İçimde kaldı. Televizyonlarda gelin gördüğümde ağlıyordum. Eşime diyordum 'Kadınlar giyiyor ben neden giyemiyorum' demiştim."

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel çifti tebrik etti.

Kaynak: AA

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