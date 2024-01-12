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6. Etnospor Forumu, depremler nedeniyle ertelendi - Son Dakika
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6. Etnospor Forumu, depremler nedeniyle ertelendi

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelenen 6. Etnospor Forumu, 16-18 Şubat tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek. Forumda, geleneksel sporların kısa, orta ve uzun vadeli stratejileri değerlendirilecek. Foruma, DEK'e bağlı 27 kurumsal üye temsilcilerinin yanı sıra devlet bakanları, ülkelerin yetkilileri, federasyon temsilcileri, araştırmacılar ve akademisyenler katılacak. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, forumun açılış konuşmasını yapacak.

6. Etnospor Forumu, depremler nedeniyle ertelendi
12.01.2024 - 13:26,  Güncelleme: 13:28
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Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelenen 6. Etnospor Forumu, 16-18 Şubat tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek.

Dünya Etnospor Konfederasyonundan (DEK) yapılan açıklamaya göre "Geleneksel Sporların İhyası'" parolasıyla 2023'te gerçekleştirilmesi planlanan ve 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelenen forumda, geleneksel sporların kısa, orta ve uzun vadeli stratejileri değerlendirilecek.

Foruma, DEK'e bağlı faaliyetlerini sürdüren Kazakistan, Japonya, Meksika, Katar, Moğolistan, Arjantin, Türkiye, Tunus, Polonya, Pakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Romanya, Rusya, Türkmenistan, Gürcistan, Macaristan ve Özbekistan'da bulunan 27 kurumsal üye temsilcilerinin yanı sıra devlet bakanları, ülkelerin yetkilileri, federasyon temsilcileri, araştırmacılar ve akademisyenler katılacak.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, forumun açılış konuşmasını yapacak. Açılış konuşmalarından sonra forum Bakanlar Paneli ile devam edecek.

Kaynak: AA
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