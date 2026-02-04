6 Şubat Depremlerinin Üçüncü Yılı… Malatya Valisi Yavuz: "Depremin İzlerini Sildik, Malatya'yı Ayağa Kaldırdık" - Son Dakika
6 Şubat Depremlerinin Üçüncü Yılı… Malatya Valisi Yavuz: "Depremin İzlerini Sildik, Malatya'yı Ayağa Kaldırdık"

04.02.2026 16:45  Güncelleme: 17:37
Malatya Valisi Seddar Yavuz, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı nedeniyle ANKA Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu. Yavuz, “Bugün itibarıyla depremin izlerini sildik, Malatya’yı ayağa kaldırdık. Malatya’da yaklaşık 104 bin konut ve iş yeri inşa ettik. Yerinde dönüşümle birlikte toplam 121 bin bağımsız bölümün inşasını sağladık” dedi.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN/ Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA)- Malatya Valisi Seddar Yavuz, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı nedeniyle ANKA Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Yavuz, "Bugün itibarıyla depremin izlerini sildik, Malatya'yı ayağa kaldırdık. Malatya'da yaklaşık 104 bin konut ve iş yeri inşa ettik. Yerinde dönüşümle birlikte toplam 121 bin bağımsız bölümün inşasını sağladık" dedi.

"Asrın inşasına giden güçlü bir yolculuk yaptık"

Vali Yavuz, 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum, İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya, AFAD'ımız, tüm bakanlarımız, şehrimizde valiliğimiz, milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, ilçe idare amirlerimiz, ilçe belediye başkanlarımız, kamu kurum ve kuruluşlarımız ve kısaca millet olarak acılarımızı sarmak ve imar ve inşa faaliyetlerini gerçekleştirmek için destansı bir mücadele ortaya koyduk."

121 bin bağımsız bölüm, 15 bin 700 kırsal konut

Yavuz, kent genelinde yürütülen konut ve iş yeri projeleriyle ilgili şunları söyledi:

"Malatya'da yaklaşık 104 bin konut ve iş yeri inşa ettik. Ayrıca yerinde dönüşümle birlikte toplam 121 bin bağımsız bölümün inşasını sağladık. Ayrıca 1396 lokasyonda yaklaşık 15 bin 700 civarında kırsal köy konutu inşa ettik."

"Malatya'yı çok merkezli bir şehir haline getirdik"

Ticaret alanlarında da önemli çalışmalar yapıldığını belirten Yavuz, "Ticaret merkezlerini ayağa kaldırdık. Malatya'yı çok merkezli bir şehir haline getirdik. İçinde bulunduğumuz gibi ticaret merkezleri oluşturduk ve 13 bin 178 iş yerini bitirerek vatandaşlarımıza teslim ettik" dedi.

Yavuz, altyapı ve ulaşım yatırımlarına değinerek, şu bilgileri verdi:

"30 metrelik yol genişlikleri sağladık, yatay ve dikey yeni yollar açtık. Ayrıca ticaretin merkezinde, ticaret için gelen müşterilerimiz için 4 bin 100 adet kapalı otopark inşa ettik. Böylelikle geleceğin Malatya'sını inşa etmiş olduk. Artık şehir merkezinde bir trafik yoğunluğundan bahsetmek mümkün olmayacak. Dolayısıyla biz sadece depremin izlerini silmiyor, geleceğin Malatya'sını inşa ediyoruz. Afete dirençli ve modern bir şehir ortaya koyuyoruz."

İkizce ve yeni uydu kentler

Deprem bölgesindeki en büyük şantiyelerden birinin İkizce olduğunu kaydeden Yavuz, "Türkiye'nin deprem bölgelerindeki en büyük şantiyesi olan İkizce'yi inşa ettik. Yaklaşık 28 bin bağımsız bölümü, 661 iş yeri, 250 dersliği, camileri ve cemevleriyle mükemmel bir yeni lokasyon oluşturduk. Ayrıca Elazığ yolu üzerinde Orduzu, Bahçebaşı gibi, Akoğuz Kışlası'nın bulunduğu alan gibi yeni alanlar oluşturduk ve 13 bin 500 konutu da inşa ettik. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kapsamında şehir merkezinde yeni rezerv alanlar ilan ederek yaklaşık 39 bin bağımsız bölümün de inşasını gerçekleştirdik. Bu yüzden iddialıyız. Geleceğin Malatya'sını inşa ettiğimizi rahatlıkla söylüyoruz" ifadelerini kullandı.

Eğitim yatırımlarına da değinen Yavuz, "6 Şubat depremlerinde yaklaşık 77 okulumuzu, 895 dersliğimizi kaybettik. Ama bugün itibarıyla bunun yerine 1211 derslik ilave ederek deprem öncesinden daha fazla kapasite oluşturduk. Bu yıl sonu itibarıyla toplam derslik sayımızı 7 bin 799'a çıkararak, 6 Şubat depreminden sonra yüzde 26'lık bir artışı ortaya koymuş olacağız" şeklinde konuştu.

Sağlık ve ibadethaneler

Yavuz, sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdüğünü belirterek, "İbadethanelerimizi inşa etmeye devam ediyoruz. Gerek camilerimizi gerek cemevlerimizi hem hayırsever desteğiyle hem de rezerv alanlarda TOKİ'nin desteğiyle inşa ediyoruz. Gerek Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi gerek Turgut Özal Tıp Merkezi gerekse Battalgazi Devlet Hastanesi ve Yeşilyurt Hastanelerimizden hizmet kesintisiz olarak devam etti. Bunun yanında aile sağlık merkezleri inşa etmeye devam ediyoruz" dedi.

"Türkiye Cumhuriyeti devleti olduğu yerde kimse kimsesiz değildir"

Eğitimden, sağlığa, kalıcı konutlardan, işyerlerine ve kırsal konutlara kadar her alanda etkili hizmet ve çalışma yürüttüklerini dile getiren Yavuz, şöyle konuştu:

"Aziz milletimiz devletimize güvenmeye devam etsin. Biz depremin ilk gününden itibaren hiç kimseyi çaresiz bırakmadık, hiç kimseyi kimsesiz bırakmadık. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti devleti olduğu yerde kimse kimsesiz değildir. Vatandaşlarımızı şefkatle kucakladık ve imkanlarımızla, kudretimizle şehirleri yeniden imar ve inşa ettik. Depremin üçüncü yılına yaklaştığımız bugünlerde hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Halen rehabilitasyon sürecinde olan, tedavileri devam eden kardeşlerimiz elbette var. Onlara da sağlık ve afiyet diliyorum. Malatya'mıza ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."

Konteyner kentler ve yıkım süreci

Konteyner kentlere ilişkin de bilgi veren Yavuz, "Başlangıçta yaklaşık 121 bin kardeşimiz konteynerde kalıyordu. Kalıcı konutları teslim ettikçe konteynerleri boşaltmaya devam ediyoruz. Diğer taraftan da hepinizin bildiği gibi yeterli konut arzına ulaştık. Malatya'da bugün İkizce bölgesinde 5 bin-8 bin bandında konutlarımız mevcut. Dolayısıyla biz Malatya'yı hızla normalleştirmek istiyoruz. Anahtarını teslim ettiğimiz herkes, derdest süre içerisinde konteyneri boşaltıyor, boşaltmaya devam edecek. Bu konuda herhangi bir taahhüt vermemiz söz konusu değildir" diye konuştu.

Ağır hasarlı binaların büyük bölümünün yıkıldığını aktaran Yavuz, "Mahkeme süreçleri devam edenler var. Mahkeme süreçleri bittikçe bunların da ihalelerini yapıp yıkıyoruz. Şu anda halen Yeşilyurt ve Battalgazi'de yıkımlarımız devam ediyor. Ancak Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir. Dolayısıyla idarenin her türlü eylem ve işlemi yargı denetimine açıktır. Mahkemelerin verdiği kararlar muvacehesinde gereği de yapılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: ANKA

