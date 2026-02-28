6 ülke hedef oldu! İşte İran füzesinin Katar'a düştüğü an - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

6 ülke hedef oldu! İşte İran füzesinin Katar'a düştüğü an

Haberin Videosunu İzleyin
6 ülke hedef oldu! İşte İran füzesinin Katar\'a düştüğü an
28.02.2026 15:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
6 ülke hedef oldu! İşte İran füzesinin Katar\'a düştüğü an
Haber Videosu

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırıların ardından İran da Katar, BAE, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Ürdün'deki ABD üslerini vurdu. Katar'a düşen İran füzesi saniye saniye kameraya yansıdı. Katar, 2 füzenin etkisiz hale getirildiğini bildirirken ABD'nin Katar Büyükelçiliği "Sığınakta kal" çağrısı yaptı.

ABD ve İsrail, İran'a yönelik kapsamlı bir saldırı başlattı. Saldırının ardından harekete geçen İran Katar, BAE, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Ürdün'deki ABD üslerini vurdu. İran hükümetinin yarı resmi haber ajansı Fars'ın aktardığına göre Katar'daki El Udeyd Hava Üssü, Kuveyt'teki El Selim Hava Üssü, BAE'deki El Dafra Hava Üssü ve Bahreyn'de 5. Filo'nun yer aldığı Cufeyr üssü hedef alındı.

6 ülke hedef oldu! İşte İran füzesinin Katar'a düştüğü an

KATAR'DA PATLAMALAR YAŞANDI

İran Devrim Muhafızları 6 ülkenin ABD üslerine eş zamanlı saldırılar düzenledi. Fransız haber ajansı AFP, Katar'daki ABD üssü yakınlarında siren sesleri duyulduğunu bildirdi. 

FÜZENİN DÜŞTÜĞÜ ANLAR SANİYE SANİYE KAMERADA

Bölgeden gelen görüntülerde İran füzesinin Katar'a düştüğü anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Füzeyi gökyüzünde görenler hemen telefonuna sarıldı. Görüntülerde füzenin düştüğü anda büyük bir patlama yaşandığı ve siyah dumanların gökyüzüne yayıldığı anlar yer aldı. Bölge halkının ise korku ve panik içinde kaçıştığı anlar da görüntülere yansıdı. 

6 ülke hedef oldu! İşte İran füzesinin Katar'a düştüğü an

"İKİ FÜZEYİ ETKİSİZ HALE GETİRDİK"

Adının paylaşılmaması şartıyla CNN'e konuşan bir Katarlı yetkili, ülkesinin İran'dan fırlatılan iki füzeyi etkisiz hale getirdiğini söyledi. Katar Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkili de El Cezire'ye yaptığı açıklamada, İran'dan fırlatılan füzelerin ABD yapımı Patriot hava savunma sistemiyle vurulduğunu bildirdi.

KATAR'DAN HALKA UYARI: ASKERİ ÜSLERDEN UZAK DURUN

Katar, mobil cihazlar üzerinden bir uyarı yayınlayarak halka evde kalmaları ve askeri üslerden uzak durmalarını tavsiye etti. Öte yandan Katar, savunma sistemleriyle hava sahasında İran kaynaklı bir füzeyi etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

6 ülke hedef oldu! İşte İran füzesinin Katar'a düştüğü an

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ "SIĞINAKTA KAL" UYGULAMASI BAŞLATTI

ABD'nin Katar Büyükelçiliği, tüm personel için "Sığınakta kal, güvenli alanda kal" uygulaması başlattı ve Katar'daki Amerikalılara da aynı yönergeleri takip etmelerini söyledi. 

Orta Doğu, Gündem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 6 ülke hedef oldu! İşte İran füzesinin Katar'a düştüğü an - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • kaya1985 kaya1985:
    Allaha havale ediyoruz sizi ABD + İsrail 19 0 Yanıtla
  • Sezgin Altınbaş Sezgin Altınbaş:
    abooo altın uçuyor 3 0 Yanıtla
  • ozcan1974 ozcan1974:
    eline sağlikkkk 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD ordusu, Trump’a İran’a saldırı seçeneklerini sundu Masada 3 ihtimal var ABD ordusu, Trump'a İran'a saldırı seçeneklerini sundu! Masada 3 ihtimal var
CHP’li Belediye Başkanı’ndan Bakan Kurum’a teşekkür CHP'li Belediye Başkanı'ndan Bakan Kurum'a teşekkür
Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında 13 yıla kadar hapis talebi Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında 13 yıla kadar hapis talebi
Bebek, 33 metreden düştü iki kadın hemşire havada montla yakaladı Bebek, 33 metreden düştü iki kadın hemşire havada montla yakaladı
Kuşadası’nda “ağlayan gelinler“ çiçek açmaya başladı Kuşadası'nda "ağlayan gelinler" çiçek açmaya başladı
Kuraklıkla boğuşan Salda Gölü’nden sevindiren haber Kuraklıkla boğuşan Salda Gölü'nden sevindiren haber
Meriç Nehri taştı, çuvalını kapan tarlada sazan topladı Meriç Nehri taştı, çuvalını kapan tarlada sazan topladı
Yargıya taşındı Yaşlı kadın miras anlaşmazlığına düştüğü kardeşi tarafından darbedildi Yargıya taşındı! Yaşlı kadın miras anlaşmazlığına düştüğü kardeşi tarafından darbedildi
ABD’nin İran’ı kuşatan askeri yığınağını Çin ifşa etti Konum değiştirmişler ABD'nin İran'ı kuşatan askeri yığınağını Çin ifşa etti! Konum değiştirmişler
Alman otomotiv devinde işler değişiyor, robotlar üretim hattına çıkarıldı Alman otomotiv devinde işler değişiyor, robotlar üretim hattına çıkarıldı
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve 30 yıllık sevgilisi Anna Hakobyan ayrıldı Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve 30 yıllık sevgilisi Anna Hakobyan ayrıldı
Organ nakli ameliyatı olan Ufuk Özkan evine geldi, ilk paylaşımını yaptı Organ nakli ameliyatı olan Ufuk Özkan evine geldi, ilk paylaşımını yaptı
İzmir’de korkutan yangın Dumanlar gökyüzünü kapladı İzmir'de korkutan yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı
Almanya’da yeni grev dalgası toplu ulaşımı felç etti Almanya'da yeni grev dalgası toplu ulaşımı felç etti

15:39
Sanki Barcelona Adım adım değil koşarak Süper Lig’e geliyorlar
Sanki Barcelona! Adım adım değil koşarak Süper Lig'e geliyorlar
15:39
İran füzesi İsrail’de otobüs terminalini vurdu
İran füzesi İsrail'de otobüs terminalini vurdu
15:26
Serdal Adalı, Kocaelispor maçını taraftarlarla izleyecek
Serdal Adalı, Kocaelispor maçını taraftarlarla izleyecek
15:20
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
15:02
Kadıköy Boğası’nın ’’Nişanlım’’ dediği Rabia olayının aslı astarı ortaya çıktı
Kadıköy Boğası'nın ''Nişanlım'' dediği Rabia olayının aslı astarı ortaya çıktı
14:58
İsrail, İran’ın batısındaki hedefleri vurduğu anların görüntüsünü paylaştı
İsrail, İran'ın batısındaki hedefleri vurduğu anların görüntüsünü paylaştı
14:38
İşte saldırı sonrası ilk görüntü: Hamaney’in Tahran’daki konutu tamamen yok oldu
İşte saldırı sonrası ilk görüntü: Hamaney'in Tahran'daki konutu tamamen yok oldu
14:30
ANKA’nın İncirlik’teki canlı yayına jet soruşturma
ANKA'nın İncirlik'teki canlı yayına jet soruşturma
14:19
Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçına damga vuran olay
Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçına damga vuran olay
14:18
İran’da bir ilkokul vuruldu 51 kız öğrenci hayatını kaybetti
İran'da bir ilkokul vuruldu! 51 kız öğrenci hayatını kaybetti
14:15
Dünyanın konuştuğu görüntü Radarlar bu uçağı takip etti
Dünyanın konuştuğu görüntü! Radarlar bu uçağı takip etti
13:57
Orta Doğu’da yeni savaş ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor
Orta Doğu'da yeni savaş! ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor
13:45
Saldırı için bugünü seçmesinin özel bir nedeni varmış Netanyahu’nun istediği oldu
Saldırı için bugünü seçmesinin özel bir nedeni varmış! Netanyahu'nun istediği oldu
12:46
İran’ın Bahreyn’deki ABD donanma üssünü vurduğu anlar kamerada
İran'ın Bahreyn'deki ABD donanma üssünü vurduğu anlar kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 16:56:15. #.0.5#
SON DAKİKA: 6 ülke hedef oldu! İşte İran füzesinin Katar'a düştüğü an - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.