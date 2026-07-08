6 Yaşındaki Tesnim'in Ölümü Davasında Ara Karar

Ceren KÜP/ İSTANBUL, -Zeytinburnu'nda kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı süren binadan düşen moloz parçasının başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden 6 yaşındaki Tesnim Urfali'nin ölümüne ilişkin davada ara karar açıklandı. Mahkeme, tutuklu sanıklar Bilal Haydaroğlu ile Mustafa Şahin'in adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vererek eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 13 Ekim'e erteledi.

Nuripaşa Mahallesi'nde 1 Nisan'da meydana gelen olayda, kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı devam eden binadan kopan beton parçası, annesiyle kaldırımda yürüyen Tesnim Urfali'nin başına düştü. Ağır yaralanan küçük çocuk, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen öldü. Olayın ardından yürütülen soruşturmada, yıkımı gerçekleştiren firmanın sorumlusu Bilal Haydaroğlu ile iş makinesi operatörü Mustafa Şahin tutuklanırken, 2 şüpheli serbest bırakıldı. Bakırköy 48. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına, hayatını kaybeden çocuğun babası Tarık Urfali ve annesi Nuhe Hajjar'ın yanı sıra tutuklu sanıklar Bilal Haydaroğlu ile Mustafa Şahin, tutuksuz sanıklar Aşan Şenlik ve Abdurrahman Çınar ile taraf avukatları hazır bulundu.

'BELEDİYEDEN YIKIM RUHSATIMIZI ALDIK'

Tutuklu sanık Bilal Haydaroğlu savunmasında, "Ben söz konusu firmanın yetkilisi olarak yaklaşık 15 yıldır bu işi yapıyorum. Belediyeden yıkım ruhsatımızı aldık ve randevu talep ettik. Bu süreçte emniyete ve ilgili kurumlara bildirimlerde bulunduk. Yıkım günü çevrede bulunan binalardaki vatandaşları ve esnafları bilgilendirerek tahliyelerini sağladık. Daha sonra zabıta ekipleri de geldi ve kontrollerini yaparak izni verdiler. Söz konusu yerde 2 adet iş makinası ve 3 su tankeri bulunduğu için sadece yapının bir kısmının kapatılmasının mümkün olması sebebiyle bantla çevirdik ve seyyar dubalar koyduk. Meydana gelen kaza sırasında benim arkam dönük vaziyetteydi. Olay meydana geldiğinde çocuğu yerde yatar vaziyette gördüm ardından 112 acil ekip servislerini aradım. Çok üzgünüm, aileye tekrar baş sağlığı diliyorum. Suçsuzum, beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.

'YIKIM İŞLEMİNİ YAPARKEN BİR ANDA ÇÖKME MEYDANA GELDİ'

İş makinesi operatörü tutuklu sanık Mustafa Şahin savunmasında, "Olay günü zabıta ekiplerinin onayıyla işe başladım. Ben yıkım işlemini yaparken bir anda bir çökme meydana geldi ve toz bulutu oluştu. Daha sonra çevreden çığlık sesleri duydum. Bilal Bey'in dur demesi üzerine işlemi durdurdum. Daha sonra olay yerinde polis memurlarını bekledim, gelen polis memurlarıyla birlikte karakola gittim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" diye konuştu.

'YIKIM İŞİNDEN BEN SORUMLU DEĞİLİM'

Yapı müteahhidi tutuksuz sanık Abdurrahman Çınar savunmasında, "Söz konusu yapıyı yapmakla sorumlu olan yapım müteahhidiyim ancak yıkım işinden ben sorumlu değilim. Ben yıkım işini bilmediğim için yıkım işini uzman bir ekibe vermiştim. Yapılan yıkım işleriyle herhangi bir ilgim bulunmamaktadır. Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum" dedi.

'TRAFİĞİN KAPATILMASINA YÖNELİK GEREKLİ İZİNLERİ ALDIM'

Şantiye şefi tutuksuz sanık Aşan Şenlik savunmasında, "Söz konusu olaya ilişkin olay günü trafik ekiplerinden trafiğin kapatılmasına yönelik gerekli izinleri aldım. Olay yerindeki ağaçların ve aydınlatma direğinin kaldırılması için de daha önce dilekçeler vermiştim. Olay yaşandığında orada değildim. İmar şefinin beni aramasıyla söz konusu kazayı öğrendim. Meydana gelen olay sebebiyle çok üzgünüm" diye konuştu.

Duruşmada tercüman eşliğinde beyanda bulunan müşteki anne Nuhe Hajjar, "Olay günü birkaç saniye inşaat işlerinin durması için bekledik ancak çevredeki vatandaşlar yürümeye devam edince biz de yürümeye başladık. Bu sırada çocuğumun başına bir parça isabet etti. Olay bu şekilde meydana geldi. Bazı sanıklar ise maddi manevi destekte bulundular" dedi.

TUTUKLU SANIKLAR TAHLİYE EDİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edilmesine hükmetti. Heyet, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 1 Nisan günü Zeytinburnu Nuripaşa Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan binadan kopan moloz parçasının başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden 6 yaşındaki Tesnim Urfali'nin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldığına yer verildi. Olay yeri inceleme raporuna göre, yıkılan binaların çevresinin çinko levhalarla çevrili olduğu ancak Tesnim Urfali'nin bulunduğu kaldırım kısmında herhangi bir çinko bariyer bulunmadığı, bölgede iş makinesinin çalıştığı ve yıkılan binadan taş parçalarının fırladığı tespit edildi. Kamera görüntülerinin incelenmesinde ise yıkım sırasında kaldırımda yürüyen vatandaşların panikle kaçıştığı, kopan moloz parçasının Tesnim Urfali'nin üzerine düştüğü ve olay anında yoğun toz bulutu oluştuğu belirtildi. İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan otopsi raporunda da Tesnim Urfali'nin ölümünün künt kafa travmasına bağlı gerçekleştiği ifade edildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, yapım müteahhidi Abdurrahman Çınar, şantiye şefi Aşan Şenlik, iş makinesi operatörü Mustafa Şahin ve Teknik Yıkım Hafriyat ve İnşaat Limited Şirketi yetkilisi Bilal Haydaroğlu hakkında, 'Taksirle öldürme' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi.