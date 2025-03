65 Günlük Hukuk Rezaleti Protestosu

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkan Vekili Ali Şehirlioğlu, Anayasa Mahkemesi önünde yaptığı açıklamada, tutuklanmasının üzerinden 65 gün geçmesine rağmen Genel Başkan Ümit Özdağ'ın iddianamesinin hazırlanmamasına tepki gösterdi. Şehirlioğlu, "Bugün buraya 65 gündür devam eden bir hukuk rezaletini, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nı korumakla görevli en yüksek yargıçlara şikayet etmeye geldik. Artık kendisini yasaların ve Anayasamızın üzerinde gören, kural tanımaz iktidarın hoyrat bir biçimde hukuku sopa gibi kullanmasını eleştirmek için geldik" dedi.

"Kural tanımaz iktidarın hoyrat bir biçimde hukuku sopa gibi kullanmasını eleştirmek için geldik"

"Bugün, buraya, Anayasa Mahkemesinin önüne, 65 gündür devam eden bir hukuk rezaletini, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nı korumakla görevli en yüksek yargıçlara şikayet etmeye geldik. Her ne kadar bu şikayetimizi yaklaşık bir ay önce resmi olarak yapmış olsak da bugün, buraya ülkenin yüz akı bir muhalefet lideri olan Genel Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ümit Özdağ'ın, rehin alınması sürecinin sonlandırılmasını ve bunun en hızlı biçimde yapılmasını talep etmek için geldik.

Usulsüz bir biçimde Genel Başkanımızı gözaltına alan, yetkisi olmadığı halde 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten hakkında işlem başlatan, buradan bir şey çıkmayacağını anlayınca dosyanın içeriğine yeni bir suç ekleyerek tutuklama yoluna giden hakim ve savcıları şikayet etmeye geldik. Genel Başkanımızın gözaltı sürecinde, İstanbul Başsavcısı'na uyarak kendisinden istenen bir belgeyi 35 dakikada hazırlayarak imzasız bir biçimde savcılığa gönderen, bu belgede görev tanımını aşan zorlama yorumlar yaparak Genel Başkanımızın tutuklanmasına sebep olan ve daha sonra tutukluluk sürecinde avukatlarımız tarafından istenen ve zaten Kayseri olayları sırasında hazırlanmış olan 'hazır bir tutanağı' günlerdir yollamamak için her şeyi yapan Kayseri İl Emniyet Müdürü'nü şikayet etmeye geldik. Artık kendisini yasaların ve Anayasamızın üzerinde gören, kural tanımaz iktidarın hoyrat bir biçimde hukuku sopa gibi kullanmasını eleştirmek için geldik.

"Bizleri susturamayacağınızı haykırmak için geldik"

Ülkeyi yöneten binlerce güvenlik elemanını ve bürokratı yetiştiren bir profesörün, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve O'nun kurduğu laik demokratik Türkiye Cumhuriyeti'ni ve üniter yapısını korumak, Anayasa'ya sahip çıkmak ve geleceğe taşımak için gece gündüz çalışan bir siyasi liderin, bir evladın, bir babanın, bir kardeşin ve her şeyden önce bir vatanseverin hukuksuz tutukluluğunun bir an önce sonlandırılmasını talep etmek için geldik. Bugün buraya bir siyasi parti liderinin, bir Türk vatandaşının hürriyetinin gasp edildiğini haykırmak için geldik. Bugün buraya özgürlük dilenmeye değil, zaten özgür olan Genel Başkanımızın rehin bedeninin Silivri'den bırakılmasını ve bu hukuksuzlukları yapanlardan en kısa zamanda hukuk nezdinde hesap sorulmasını sağlayabilmek için geldik. Her ne kadar Genel Başkanımızı tutuklamış olsalar da Zafer Partisi'ne gönül vermiş bizlerin davamızdan vazgeçmeyeceğimizi, bizi de tutuklasanız da ardından gelen kardeşlerimizin vatan davasını sürdüreceklerini, bizleri susturamayacağınızı haykırmak için geldik."