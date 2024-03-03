7 kıtadan çeşitli uyruklu vatandaşlar Türkçe öğreniyor

7 kıtadan çeşitli uyruklu vatandaşlar tek dil için bir arada
KOCAELİ - Ukrayna, Rusya, Almanya, Güney Kore, Mısır, Kanada gibi birçok ülkeden Kocaeli'ye yerleşen yabancı uyruklu vatandaşlar, KO-MEK'te aldıkları kurslarla hem Türkçe öğreniyor, hem de farklı kültürlerle bir araya geliyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarında (KO-MEK), farklı kültür ve farklı dillerden çok sayıda kursiyeri bünyesinde bulunduruyor. Yabancılar için açılan Türkçe eğitim kurslarına katılan kursiyerler, Türkçe A1-A2 ile B1 seviyesi kurslarla kendilerini geliştirerek, günlük hayatta kendilerini ifade edebilme ve sosyal hayata daha kolay uyum sağlayabilme olanağına kavuşuyor. Birçok renkli kültüre ev sahipliği yapan KO-MEK'in yabancılar için Türkçe eğitimi branşında kısa sürede 4 bin 549 kişiye eğitim verildi. Ukrayna, Rusya, Almanya, Güney Kore, Mısır, Suriye gibi 7 kıtadan çeşitli sebeplerden dolayı gelerek artık Kocaeli'de yaşayan yabancı kursiyerler, Türkçe öğrenmek için KO-MEK kurslarını tercih ediyor. Alanında uzman eğitmenler tarafından ücretsiz verilen eğitimlere katılan yabancı kursiyerler, hem farklı kültürlerden kişilerle tanışıyor hem de kolay şekilde Türkçe öğrenmenin keyfini yaşıyor.
" Türkiye'de yaşayacağımız için Türkçe öğrenmeye karar verdik"
Eşi ile birlikte kursa katılan Erdem Enverova, "Yakın zamanda eşimle birlrikte Kırım'dan Türkiye'ye geldik. KOMEK'te Türkçe öğreniyorum. Bizim dilimiz ile Türkçe hem çok benziyor hem çok farklı. KOMEK'i çok sevdim. Türkiye'de yaşayacağımız için Türkçe öğrenmeye karar verdik" diye konuştu.
Kanada'dan Türkiye'ye taşınan aile Türkçe öğreniyor
Kanada'dan Kocaeli'ye taşınan anne-oğul Marah Abdulmale Al Hamadan ve Maatz Monib Khasrow, KO-MEK'te Türkçe öğreniyor. Online olarak İngilizce öğretmenliği yaptığını ifade eden oğul Maatz, "Arkadaşlarım sayesinde KO-MEK'i tanıdım. Online kayıt yaptırdıktan sonra hemen kurslara başladım. Her şey çok iyi ve ücretsiz şekilde eğitim alıyoruz. Evde annemle ve kız kardeşimle pratik yaparak daha çabuk öğrenebiliyorum" şeklinde konuştu.
Son Dakika › Güncel › 7 kıtadan çeşitli uyruklu vatandaşlar Türkçe öğreniyor - Son Dakika
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 2 otomobil ve motosiklet karıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı. Kaza sonucunda yaralananlar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan biri tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 2 otomobil ve motosiklet karıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı. Kazaya karışan sürücüler ise ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Marmaris Uluslararası Yat Kulübü Kış Trofesi'nin 3. ayağı, yeterli rüzgar olmadığı için yapılamadı. 7 ülkeden 38 yelkenli yatın katıldığı yarışlar, 3 Mart'ta yapılacak son ayağın ardından sona erecek.
Hatay'da durdurulan 2 araçta yapılan aramada, 620 bin adet captagon isimli uyuşturucu hap ele geçirildi. Polis köpeği, hava tankının içerisinde gizlenmiş olan hapları buldu. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şahıslar tutuklandı.
Hatay'da polis ekipleri tarafından durdurulan 2 araçta yapılan aramada 620 bin adet captagon isimli uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheliler tutuklandı.
Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde yaşayan Ahmet Ecevit (70), hayvanları için samanlıktan balya almaya gittiği sırada üzerine saman balyaları düştü. Eşi tarafından yerde hareketsiz bulunan Ecevit, olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından hayatını kaybettiği belirlendi.
Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, İzmir ilçe belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısında konuştu. Baş, iktidarın İzmir'e düşman olduğunu ve İzmir'in temsil ettiği değerleri yok etmek istediğini belirtti.
Hatay'ın Hassa ilçesinde durdurulan 2 araçtaki malzemelerin içine gizlenmiş 620 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik çalışma kapsamında Aşağıkarafakılı Kavşağı'nda 2 aracı durdurdu. Dedektör köpek yardımıyla yapılan aramada, malzemelerin içine gizlenmiş 620 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan A.Y. ve M.A. tutuklandı.
Eğitim-İş üyeleri, 3 Mart Devrim Yasaları'nın kabulünün 100. yılında Ankara Tandoğan Meydanı'nda bir araya gelerek Anıtkabir'e yürüyecek. Üyeler, miting taleplerine red cevabı verilmesi üzerine basın toplantısı düzenleyecek ve ardından 'Laiklikle Yaşayacağız, Cumhuriyeti İlelebet Yaşatacağız' sloganıyla Anıtkabir'i ziyaret edecek.
Sizin düşünceleriniz neler ?