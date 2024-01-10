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72 Yaşındaki Hasta, Bahçesaray'dan Ambulans Helikopterle Van'a Sevk Edildi - Son Dakika
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72 Yaşındaki Hasta, Bahçesaray'dan Ambulans Helikopterle Van'a Sevk Edildi

Van'ın Bahçesaray ilçesinde göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 72 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. İlçede göğüs ağrısı şikayeti ile Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne başvuran hastaya ilk müdahalesi yapıldı. Ancak doktorlar hastanın ileri tetkik ve tedavisi için Van'a gönderilmesi gerektiğini hastane yetkililerine bildirdi. Hastane yetkilileri de İl Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla hastanın sevk edilmesi için Sağlık Bakanlığı'ndan ambulans helikopter istedi. Bakanlığa ait ambulans helikopter, hastayı Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırarak tedaviye alınmasını sağladı.

10.01.2024 - 01:23,  Güncelleme: 01:24
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72 YAŞINDAKİ HASTA, BAHÇESARAY'DAN AMBULANS HELİKOPTERLE VAN'A SEVK EDİLDİ

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 72 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

İlçede göğüs ağrısı şikayeti ile Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne başvuran hastaya ilk müdahalesi yapıldı. Ancak doktorlar hastanın ileri tetkik ve tedavisi için Van'a gönderilmesi gerektiğini hastane yetkililerine bildirdi. Hastane yetkilileri de İl Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla hastanın sevk edilmesi için Sağlık Bakanlığı'ndan ambulans helikopter istedi. Bakanlığa ait ambulans helikopter, hastayı Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırarak tedaviye alınmasını sağladı. (DHA)

72 Yaşındaki Hasta, Bahçesaray\'dan Ambulans Helikopterle Van\'a Sevk Edildi
Kaynak: DHA
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