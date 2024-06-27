8. Çin-Avrasya Fuarı Urumqi\'de Başladı

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URUMQİ, 27 Haziran 2024 (Xinhua) -- 8. Çin- Avrasya Fuarı, Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin Urumqi kentinde Çarşamba günü başladı.

Çin'in Tianshan Dağları'nın eteklerinde yer alan Xinjiang Uluslararası Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenen fuarın bu yılki teması " İpek Yolu'nda Yeni Fırsatlar, Avrasya İşbirliğinde Yeni Canlılık". 6.000'den fazla ürün çeşidi sergilenen ve Pazar gününe kadar devam edecek fuar 50 ülke, bölge ve uluslararası kuruluştan 1.900'ü aşkın katılımcıyı kendine çekti.