8 Suçlunun Türkiye'ye İadesi Sağlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

8 Suçlunun Türkiye'ye İadesi Sağlandı

14.09.2025 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Yerlikaya, uluslararası ve ulusal seviyede aranan 8 suçlunun Türkiye'ye iade edildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 6, ulusal seviyede aranan 2 olmak üzere 8 suçlunun Türkiye'ye iadesinin sağlandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.A, E.S, A.K, İ.C, Ş.S, H.K. ile ulusal seviyede aranan M.B ve A.A.D'nin yakalandığını belirtti.

Suçluların, Gürcistan, Azerbaycan, Almanya, Avusturya, Kuzey Makedonya ve İrlanda'dan Türkiye'ye iadelerinin sağlandığını aktaran Yerlikaya, yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan kişilerin izini titizlikle sürdüklerini kaydetti.

Operasyonların ilgili ülkelerin kolluk birimlerinin işbirliğiyle yapıldığının altını çizen Yerlikaya, uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan suçlulardan "kasten yaralama ve resmi belgede sahtecilik" suçlarından aranan ve E.Y. organize suç örgütü üyesi olan M.A, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından aranan E.S. ve "kasten öldürme" suçundan aranan A.K'nin Gürcistan'da yakalandığını ifade etti.

Yerlikaya, "kasten öldürme" suçundan aranan İ.C'nin Azerbaycan'da, "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan aranan Ş.S'nin Almanya'da, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan aranan H.K'nin de Avusturya'da yakalandığını bildirdi.

Ulusal seviyede aranan suçlulardan, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ihraç etmeye teşebbüs' suçundan aranan M.B'nin Kuzey Makedonya'da, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan aranan A.A.D'nin ise İrlanda'da yakalanarak Türkiye'ye iadelerinin sağlandığını aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Adalet Bakanlığımız ile operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımızı, İstihbarat, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıklarımızı, Siber Suçlarla Mücadele ve Asayiş Daire Başkanlıklarımızı, İstanbul ve Artvin il emniyet müdürlüklerimizi tebrik ediyorum. Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun Türk polisinden kaçamayacaklar."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İçişleri Bakanı, Güvenlik, Politika, Türkiye, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel 8 Suçlunun Türkiye'ye İadesi Sağlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğün zehir oldu 106 kişi hastaneye kaldırıldı Düğün zehir oldu! 106 kişi hastaneye kaldırıldı
Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti
Rusya’nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi Rusya'nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi
Bayrampaşa Belediyesi’ne operasyon Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon! Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı
Binlerce tweet attılar Tarihi başarımız Süper Lig’i karıştırdı Binlerce tweet attılar! Tarihi başarımız Süper Lig'i karıştırdı
Maç bitti ama atmaya devam ediyor Alperen’den Yunanistan’a bomba gönderme Maç bitti ama atmaya devam ediyor! Alperen'den Yunanistan'a bomba gönderme

10:38
Takip cihazı taktırdığı eski eşinin aracının önünü kesti: Ölmek istemiyoruz
Takip cihazı taktırdığı eski eşinin aracının önünü kesti: Ölmek istemiyoruz
10:19
Lütfü Savaş CHP’nin kurultay davası öncesi konuştu: İki ihtimalde de mutlu olurum
Lütfü Savaş CHP'nin kurultay davası öncesi konuştu: İki ihtimalde de mutlu olurum
10:07
Çinliler kafaya koydu 700 bin liraya otomobil satacaklar
Çinliler kafaya koydu! 700 bin liraya otomobil satacaklar
09:40
Şara, İsrail’in hevesini kursağında bıraktı Mesajda çarpıcı Türkiye detayı
Şara, İsrail'in hevesini kursağında bıraktı! Mesajda çarpıcı Türkiye detayı
08:21
Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı, kalkış iptal edildi
Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı, kalkış iptal edildi
07:46
ABD basınından olay iddia: İsrail, Trump’ın araçlarını dinliyor
ABD basınından olay iddia: İsrail, Trump'ın araçlarını dinliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2025 11:33:22. #7.12#
SON DAKİKA: 8 Suçlunun Türkiye'ye İadesi Sağlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.