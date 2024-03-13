90 Yaşındaki Fotoğraf Sanatçısı Ozan Sağdıç\'ın Sergisi İstanbul Modern\'de

Türkiye'nin görsel belleğine önemli katkılarda bulunan 90 yaşındaki fotoğraf sanatçısı Ozan Sağdıç'ın "Fotoğrafçının Tanıklığı" başlıklı sergisi, İstanbul Modern'in Fotoğraf Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu.
Sergide, sanatçının 1950'lerden itibaren çektiği 400 binin üzerindeki fotoğraf arasından seçilen 128 eser beğeniye sunuluyor.
AA muhabirine açıklamalarda bulunan Sağdıç, sergide 50 yıllık hikayesinin olduğunu belirterek, "Sergiye gelenler, bu maceradan çeşitli bölümler seyredecek. Portreden manzaraya, insan ilişkilerinden sokağa kadar geniş bir yelpazede çekilmiş, Cumhuriyet'in 70 yılına tanıklık edecekler. Ben, an be an tanıklık etmiştim. Şimdi bu sergiyle izleyenler de tanıklık edecekler." dedi.
Sergideki seçkiye bakınca mutlu olduğunu dile getiren sanatçı, şöyle devam etti:
"Böylesi bir sergiyle birlikte, geriye dönüp baktığınızda aslında kendinizi de görüyorsunuz. Buradaki fotoğraflar benim bir parçam. Türk fotoğrafçılığı açısından onların değerini benim tayin etmem doğru olmaz. Ben bir devlet sanatçısıyım ve 70 senelik bir serüven var burada. İnsanlar, eleştirmenler sergiyi ziyaret edip, bu hikayeyi görüp, ona göre bir değerlendirmede bulunsunlar."
"Türkiye'nin görsel hafızasını oluşturan bir seçki"
Açılış konuşmasını yapan serginin küratörlerinden Demet Yıldız Dinçer, İstanbul Modern Fotoğraf Galerisi'nin ikinci sergisini Ozan Sağdıç'la yaptıklarını aktararak, şunları kaydetti:
"Sanatçımızın geniş bir seçkisine yer vermek istedik. İstanbul Modern Fotoğraf Galerisi hem Türkiye'deki ve dünyadaki fotoğraf tarihinin önemli ustalarına hem de genç sanatçılara yer veriyor. Daha önce Yıldız Moran, Ara Güler, Şahin Kaygun, Gökçe Sipahioğlu gibi ustaların sergilerine ev sahipliği yaptık. Ama Ozan Sağdıç bizim için ayrı ve büyük bir gurur kaynağı. Çok uzun bir süredir hazırlanıyoruz bu sergi için. Ozan Bey'in 400 binin üzerindeki çalışmasından bir seçki yapmaya çalıştık. Elimizden geldiğince kendisini en güzel şekilde temsil edecek, hem bilinen hem bilinmeyen fotoğraflarına yer vermeye gayret ettik."
Dinçer, Sağdıç'ın aynı zamanda Türkiye'nin 1950'lerden beri geçirdiği değişimi ve dönüşümü gözler önüne serdiğine dikkati çekerek, "Biz de bu seçkiyle bu değişimi anlatmaya, temsil etmeye çalıştık. Karşımızda 70 yıllık kariyeri boyunca Türkiye'yi pek çok açıdan kayıt altına alan bir usta var. Bu açıdan Türkiye'nin görsel hafızasını oluşturan böylesi bir ismin burada eserlerini sergilemek, bu işin bir parçası olmak çok özel. Bir yandan politikacılar, onların hikayeleri var ama bir yandan da sokaktaki sıradan insanın hayatı var. Dolayısıyla burada bütünlüklü bir hafızaya şahitlik ediyoruz aslında." değerlendirmesini yaptı.
"Politikacılardan sanatçılara, sokaktaki insana kadar yakın dönemin tarihi var"
Serginin diğer küratörü Merih Akoğul ise Ozan Sağdıç'ın ilk fotoğrafını 14 yaşındayken "Yeni Fotoğraf" dergisinde gördüğünü ve sanatçıyla 40 yıllık bir dostluğu olduğuna işaret ederek, "O benim abimdir. Onun çalışmaları Cumhuriyet tarihimizin yakın dönemini çok iyi özetleyen bir anlama sahip. Burada, 1953 yılında çektiği ilk eser olan Kurşunlu Camii'nin fotoğrafı var. O zaman henüz 18 yaşında bir delikanlı Ozan Sağdıç ve onun estetik kaygılarını o dönemde bile görmek mümkün." diye konuştu.
Sağdıç'ın büyük bir külliyatı olduğunu ve onlar arasından meşakkatli bir sürecin sonucunda burada sergilenen eserleri belirlediklerinin altını çizen Akoğul, şunları söyledi:
"Karşımızda bir kültür ve sanat tarihi var aslında. Politikacılardan sanatçılara, sokaktaki insana kadar yakın dönemin tarihi var. İstanbul'dan başlayan, oradan Ankara'ya ve Anadolu'ya uzanan bir hikaye var. Bütün bunlar bize Türkiye'nin yakın tarihindeki değişimlerini, dönüşümlerini anlatıyor bir bakıma. O dönemki tasarımlara, dizaynlara şahitlik ediyorsunuz bu fotoğraflarla. Bir kez daha kendisine teşekkür ediyorum."
Sergi, 20 Ekim'e kadar gezilebilecek.???????
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