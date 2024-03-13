90 Yaşındaki Fotoğraf Sanatçısı Ozan Sağdıç'ın Sergisi İstanbul Modern'de - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

90 Yaşındaki Fotoğraf Sanatçısı Ozan Sağdıç'ın Sergisi İstanbul Modern'de

90 Yaşındaki Fotoğraf Sanatçısı Ozan Sağdıç\'ın Sergisi İstanbul Modern\'de

Türkiye'nin görsel belleğine önemli katkılarda bulunan Ozan Sağdıç'ın 'Fotoğrafçının Tanıklığı' başlıklı sergisi İstanbul Modern'in Fotoğraf Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu. Sergide, sanatçının 1950'lerden itibaren çektiği 400 binin üzerindeki fotoğraf arasından seçilen 128 eser beğeniye sunuluyor.

13.03.2024 21:43  Güncelleme: 21:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin görsel belleğine önemli katkılarda bulunan 90 yaşındaki fotoğraf sanatçısı Ozan Sağdıç'ın "Fotoğrafçının Tanıklığı" başlıklı sergisi, İstanbul Modern'in Fotoğraf Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu.

Sergide, sanatçının 1950'lerden itibaren çektiği 400 binin üzerindeki fotoğraf arasından seçilen 128 eser beğeniye sunuluyor.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Sağdıç, sergide 50 yıllık hikayesinin olduğunu belirterek, "Sergiye gelenler, bu maceradan çeşitli bölümler seyredecek. Portreden manzaraya, insan ilişkilerinden sokağa kadar geniş bir yelpazede çekilmiş, Cumhuriyet'in 70 yılına tanıklık edecekler. Ben, an be an tanıklık etmiştim. Şimdi bu sergiyle izleyenler de tanıklık edecekler." dedi.

Sergideki seçkiye bakınca mutlu olduğunu dile getiren sanatçı, şöyle devam etti:

"Böylesi bir sergiyle birlikte, geriye dönüp baktığınızda aslında kendinizi de görüyorsunuz. Buradaki fotoğraflar benim bir parçam. Türk fotoğrafçılığı açısından onların değerini benim tayin etmem doğru olmaz. Ben bir devlet sanatçısıyım ve 70 senelik bir serüven var burada. İnsanlar, eleştirmenler sergiyi ziyaret edip, bu hikayeyi görüp, ona göre bir değerlendirmede bulunsunlar."

"Türkiye'nin görsel hafızasını oluşturan bir seçki"

Açılış konuşmasını yapan serginin küratörlerinden Demet Yıldız Dinçer, İstanbul Modern Fotoğraf Galerisi'nin ikinci sergisini Ozan Sağdıç'la yaptıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Sanatçımızın geniş bir seçkisine yer vermek istedik. İstanbul Modern Fotoğraf Galerisi hem Türkiye'deki ve dünyadaki fotoğraf tarihinin önemli ustalarına hem de genç sanatçılara yer veriyor. Daha önce Yıldız Moran, Ara Güler, Şahin Kaygun, Gökçe Sipahioğlu gibi ustaların sergilerine ev sahipliği yaptık. Ama Ozan Sağdıç bizim için ayrı ve büyük bir gurur kaynağı. Çok uzun bir süredir hazırlanıyoruz bu sergi için. Ozan Bey'in 400 binin üzerindeki çalışmasından bir seçki yapmaya çalıştık. Elimizden geldiğince kendisini en güzel şekilde temsil edecek, hem bilinen hem bilinmeyen fotoğraflarına yer vermeye gayret ettik."

Dinçer, Sağdıç'ın aynı zamanda Türkiye'nin 1950'lerden beri geçirdiği değişimi ve dönüşümü gözler önüne serdiğine dikkati çekerek, "Biz de bu seçkiyle bu değişimi anlatmaya, temsil etmeye çalıştık. Karşımızda 70 yıllık kariyeri boyunca Türkiye'yi pek çok açıdan kayıt altına alan bir usta var. Bu açıdan Türkiye'nin görsel hafızasını oluşturan böylesi bir ismin burada eserlerini sergilemek, bu işin bir parçası olmak çok özel. Bir yandan politikacılar, onların hikayeleri var ama bir yandan da sokaktaki sıradan insanın hayatı var. Dolayısıyla burada bütünlüklü bir hafızaya şahitlik ediyoruz aslında." değerlendirmesini yaptı.

"Politikacılardan sanatçılara, sokaktaki insana kadar yakın dönemin tarihi var"

Serginin diğer küratörü Merih Akoğul ise Ozan Sağdıç'ın ilk fotoğrafını 14 yaşındayken "Yeni Fotoğraf" dergisinde gördüğünü ve sanatçıyla 40 yıllık bir dostluğu olduğuna işaret ederek, "O benim abimdir. Onun çalışmaları Cumhuriyet tarihimizin yakın dönemini çok iyi özetleyen bir anlama sahip. Burada, 1953 yılında çektiği ilk eser olan Kurşunlu Camii'nin fotoğrafı var. O zaman henüz 18 yaşında bir delikanlı Ozan Sağdıç ve onun estetik kaygılarını o dönemde bile görmek mümkün." diye konuştu.

Sağdıç'ın büyük bir külliyatı olduğunu ve onlar arasından meşakkatli bir sürecin sonucunda burada sergilenen eserleri belirlediklerinin altını çizen Akoğul, şunları söyledi:

"Karşımızda bir kültür ve sanat tarihi var aslında. Politikacılardan sanatçılara, sokaktaki insana kadar yakın dönemin tarihi var. İstanbul'dan başlayan, oradan Ankara'ya ve Anadolu'ya uzanan bir hikaye var. Bütün bunlar bize Türkiye'nin yakın tarihindeki değişimlerini, dönüşümlerini anlatıyor bir bakıma. O dönemki tasarımlara, dizaynlara şahitlik ediyorsunuz bu fotoğraflarla. Bir kez daha kendisine teşekkür ediyorum."

Sergi, 20 Ekim'e kadar gezilebilecek.???????

Kaynak: AA

İstanbul Modern, Ozan Sağdıç, İstanbul, Türkiye, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 90 Yaşındaki Fotoğraf Sanatçısı Ozan Sağdıç'ın Sergisi İstanbul Modern'de - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Konya'da Otomobil ve Motosiklet Kazası: 4 Yaralı
    22:49 Konya'da Otomobil ve Motosiklet Kazası: 4 Yaralı

    Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil ile üç tekerli motosiklet çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

  • Cevdet Yılmaz: Son 20 yılda 13 milyon ilave istihdam oluşturduk
    22:44 Cevdet Yılmaz: Son 20 yılda 13 milyon ilave istihdam oluşturduk

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2004 ve 2005 yıllarında Türkiye'nin istihdamının 19 milyon olduğunu, bugün ise bu rakamın 32 milyonu aştığını belirtti. Yılmaz, üniversitelere verilen önemi vurgulayarak, genç nüfusu geleceğe daha güçlü hazırladıklarını ifade etti. Ayrıca, gençlere yönelik teşviklerle istihdamı kolaylaştırdıklarını ve kendi işini kuran gençlere destek verdiklerini söyledi.

  • ABD'deki Türk çocukları Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü için yapay zeka ile görsel oluşturuyor
    22:41 ABD'deki Türk çocukları Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü için yapay zeka ile görsel oluşturuyor

    Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'nın Amerika Eğitim Müşavirliği ve diğer eyaletlerdeki Eğitim Ataşelikleri tarafından düzenlenen 'Çanakkale Dijital Sanat Sergisi'nde, ABD'deki Türk çocukları hayallerindeki görselleri yapay zeka ile oluşturarak yarışmaya katılıyor. Sergi, Çanakkale Zaferi'nin anısına düzenlenen etkinlikle çocuklara tarihi sanat aracılığıyla keşfetme ve ifade etme fırsatı sunuyor.

  • Telegram, Halka Arz Olmayı Planlıyor
    22:39 Telegram, Halka Arz Olmayı Planlıyor

    Telegram, 900 milyon kullanıcıya ulaştığını duyurarak halka arz olmayı düşündüğünü açıkladı. Şirket, bağımsız kalmak ve değerine sadık kalmak için bu adımı atmayı planlıyor.

  • ABD Kongresi TikTok için yasak getirebilecek yasa tasarısını onayladı
    22:39 ABD Kongresi TikTok için yasak getirebilecek yasa tasarısını onayladı

    ABD Kongresi, TikTok'un ABD'li kullanıcılarına ait verilere Çin hükümeti tarafından erişildiğine dair endişe duyduğu için TikTok'u yasaklatabilecek bir yasa tasarısı üzerinde çalışıyor. Temsilciler Meclisi, TikTok'u yasaklamak için ilgili yasa tasarısını oyladı ve onay aldı. Şimdi gözler, Senato'ya çevrildi ve eğer Senato da tasarıyı onaylarsa, nihai kararı Başkan Joe Biden verecek.

  • Nothing Phone (2a) Türkiye'de Satışa Sunuldu
    22:39 Nothing Phone (2a) Türkiye'de Satışa Sunuldu

    Nothing, merakla beklenen Phone (2a) modelini Türkiye'de satışa sundu. İlk 60 dakika içinde 60 binden fazla sipariş aldı. Telefon, 6.78 inç AMOLED ekran, MediaTek Dimensity 7200 Pro işlemci ve çift arka kamera gibi özelliklere sahip.

  • Android 15 Geliştirici Ön İzlemi Yayınlandı
    22:39 Android 15 Geliştirici Ön İzlemi Yayınlandı

    Android 15'in geliştirici ön izlemi, gizlilik ve güvenlik konularına öncelik vererek içerik üreticilerinin kamera donanımını daha iyi kullanmalarına olanak tanıyor. Yapay zeka ile donatılması beklenen bu güncelleme, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde artıracak. Kararlı sürümün çıkış tarihi için nisan ve mayıs aylarını beklemek en iyisi olabilir.

  • Telekomünikasyon Şirketi Odine Halka Açılma Sürecini Başlattı
    22:39 Telekomünikasyon Şirketi Odine Halka Açılma Sürecini Başlattı

    Sektörünün geleceğine yön veren yenilikçi çözümleri ve mühendislik gücüyle dikkat çeken Odine, halka açılma sürecini başlattı. Odine'nin çözümleri arasında yazılım tanımlı ağlar, sanallaştırma ve bulutlaştırma gibi teknolojiler yer alıyor. Halka arzla elde edilecek gelirin büyük bir bölümü yurtdışı yatırımlarında kullanılacak ve şirketin global pazardaki varlığını güçlendirecek. Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ halka arz taleplerini 13-15 Mart tarihlerinde toplayacak.

  • Karabük'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı
    22:37 Karabük'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı

    Karabük-Ankara kara yolunda meydana gelen kazada, M.C. idaresindeki 61 HS 522 plakalı tır kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada sürücü M.C. yaralandı ve olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

  • İçişleri Bakanı: 5 günde 13 organize suç örgütü daha çökertildi
    22:36 İçişleri Bakanı: 5 günde 13 organize suç örgütü daha çökertildi

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde 401 organize suç çetesinin çökertildiğini belirterek, son 5 günde 13 organize suç örgütünün daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Yerlikaya, terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarla ilgili de bilgiler verdi.


21:44 Para sayma görüntüleri canlı yayında İmamoğlu’na soruldu: Bizimle bir ilgisi yok Para sayma görüntüleri canlı yayında İmamoğlu'na soruldu: Bizimle bir ilgisi yok
21:35 Muz yatırımcısı Hasan Çatkaya, Ankara’da gayrimenkul işine başladı mağdurlar çoğalıyor Muz yatırımcısı Hasan Çatkaya, Ankara'da gayrimenkul işine başladı; mağdurlar çoğalıyor
21:04 Seçimden sonra harekete geçecek Kılıçdaroğlu, kurultay için 550 isimden imza sözü aldı Seçimden sonra harekete geçecek! Kılıçdaroğlu, kurultay için 550 isimden imza sözü aldı
19:44 Kahvesine uyuşturucu hap attıkları kadına cinsel saldırıda bulunan sanıklara iyi hal indirimi Kahvesine uyuşturucu hap attıkları kadına cinsel saldırıda bulunan sanıklara iyi hal indirimi
17:41 İmamoğlu mu Kurum mu İşte 6 anket şirketinin İstanbul anketinden çıkan sonuçlar İmamoğlu mu Kurum mu? İşte 6 anket şirketinin İstanbul anketinden çıkan sonuçlar
21:45 Galatasaray’dan Ali Koç’a zehir zemberek yanıt: Utanarak esefle izledik Galatasaray'dan Ali Koç'a zehir zemberek yanıt: Utanarak esefle izledik
19:11 Erkek arkadaşıyla tartışan kadın, sokak ortasında kendini böyle tokatladı Erkek arkadaşıyla tartışan kadın, sokak ortasında kendini böyle tokatladı
17:11 Yerel seçimlere sayılı günler kala 5 ilde anket yapıldı Sonuçlar hayli enteresan Yerel seçimlere sayılı günler kala 5 ilde anket yapıldı! Sonuçlar hayli enteresan
17:10 Ali Koç’tan Okan Buruk’a yaylım ateşi: Sormak lazım en yakın hakem arkadaşı kim Ali Koç'tan Okan Buruk'a yaylım ateşi: Sormak lazım en yakın hakem arkadaşı kim?
16:43 Ali Koç’tan konuşulacak çıkış: Bir gün İçişleri Bakanımız onlara da operasyon yapacak Ali Koç'tan konuşulacak çıkış: Bir gün İçişleri Bakanımız onlara da operasyon yapacak
16:14 Bu sözler çok su kaldırır Ali Koç, canlı yayında FETÖ’den örnek verip Galatasaray’ı fena bombaladı Bu sözler çok su kaldırır! Ali Koç, canlı yayında FETÖ'den örnek verip Galatasaray'ı fena bombaladı
15:49 Bakan Tunç’tan kedi Eros’u öldüren İbrahim Keloğlu için verilen tahliye kararına ilk yorum Bakan Tunç'tan kedi Eros'u öldüren İbrahim Keloğlu için verilen tahliye kararına ilk yorum
15:41 Kedi Eros’un katilinin serbest bırakılması sanat dünyasını küplere bindirtti Kedi Eros'un katilinin serbest bırakılması sanat dünyasını küplere bindirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2024 22:49:47. #1.11#
SON DAKİKA: 90 Yaşındaki Fotoğraf Sanatçısı Ozan Sağdıç'ın Sergisi İstanbul Modern'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement