95 Yaşındaki Kore Gazisi Ahmet Kara Anılarını Paylaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

95 Yaşındaki Kore Gazisi Ahmet Kara Anılarını Paylaştı

95 Yaşındaki Kore Gazisi Ahmet Kara Anılarını Paylaştı

Karabük'te yaşayan 95 yaşındaki Kore gazisi Ahmet Kara, 1950'de ağabeyinin yerine Kore'ye gönüllü olarak gitmiş ve burada 10 ay süresince görev yapmıştır. Askerliğe 1950'de başlayan Kara, 1951'de Kore'ye gönderilmiş, cephede zorlu anlar yaşamıştır. Geri döndüğünde Türkiye'de büyük bir sevgiyle karşılanan Kara, yaşadığı anıları ve Kore'deki günlerini dün gibi hatırladığını ifade ediyor.

08.09.2024 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te yaşayan 95 yaşındaki Kore gazisi Ahmet Kara, ağabeyinin yerine gittiği Kore'deki askerlik anılarını dün gibi hatırlıyor.

AA'nın, Güney Kore'ye destek için 17 Eylül 1950'de Türkiye'den ilk tugayın yola çıkmasının 74. yılı kapsamında hazırladığı haber dosyasının üçüncü bölümünde, 95 yaşındaki Kastamonulu Ahmet Kara yaşadıklarını anlattı.

Araç ilçesine bağlı Tavşanlı köyünde 1929'da doğan Kara, köyünde tarım ve hayvancılık yaparken 1950'de asker oldu.

Ankara'da vatani görevine başlayan Kara'nın aynı yerde askerlik yapan ağabeyi Bayram Kara'ya 1951'de Kore görevi çıktı.

Evli ve çocukları olduğu için ağabeyinin yerine Kore'ye gönüllü gitmek isteyen Kara, durumu komutanlarına bildirdi.

Komutanları tarafından talebi kabul gören Kara, 1 aylık deniz yolculuğunun ardından diğer Türk askerleriyle Kore'ye ulaştı.

Güney Kore'deki cephelerde 10 ay güvenliği sağlayarak askerlik görevini yapan Kara, gurbette Türkiye Cumhuriyeti'nin verdiği görevi layıkıyla yerine getirip yurda döndü.

Askerlik görevinin ardından 1953'te yerleştiği Karabük'ün 75. Yıl Mahallesi'nde kızıyla yaşayan Kara, ilerleyen yaşına rağmen cephedeki günlerini dün gibi hatırlıyor.

"Giderken çok heyecanlandım"

Kara, AA muhabirine, askerliğe 1950'de Ankara'nın Etimesgut ilçesinde başladığını söyledi.

Aynı kışlada askerlik yapan ağabeyi Bayram Kara'ya 1951'de Kore görevi çıktığını anlatan Kara, "Kore'ye her taburdan 2 asker istemişler. Bana görev çıkmadı, ağabeyime kurayla görev çıkmış, arkadaşlarım söyledi. Ağabeyimin yanına gittim. O kendisine görev çıktığını söyledi. Sonra ben komutanlarıma abimin yerine askere gitmek istediğimi söyledim, onlar da kabul etti." diye konuştu.

Ağabeyi evli ve çocukları olduğu için onun yerine görevi gönüllü kabul ettiğini belirten Kara, "Kore'de 10 ay kaldık. 1 ay gidiş 1 ay da geliş. 2 ay da yolda geçti. Gemi ile gittik. Yolculuk çok zor geçti. Giderken çok heyecanlandım. Bizi Ankara'dan bando ile uğurladılar." dedi.

Kore'de ilk cepheye gittikleri günün gecesinde kar yağdığını dile getiren Kara, "Bize cephede taarruz emri geldi ve taarruza gittik. Yaklaşık 4 saat çatışma sürdü. 7 şehit verdik, 8 arkadaşımız da yaralandı. Sonra geri döndük. Kore'de bir komutanımız da şehit oldu." ifadesini kullandı.

Kara, Kore'de asker arkadaşlarıyla çok iyi bağ kurduğunu, bölge halkının da kendilerine iyi davrandığını, yemek getirdiğini anlattı.

Bölgede kışın çok ağır geçtiğini dile getiren Kara, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir kar yağdı tam diz boyu. Kar bir ay kalkmadı. Türkiye'ye geri dönerken çok sevindik. İlk İzmir'e geldik, çok iyi karşılandık. Daha sonra Ankara'ya, oradan da köye geldik."

Kaynak: AA

Ahmet Kara, Türkiye, Güncel, Yaşam, Kore, Son Dakika

Son Dakika Güncel 95 Yaşındaki Kore Gazisi Ahmet Kara Anılarını Paylaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:42 İletişim Başkanı Altun duyurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Narin talimatı İletişim Başkanı Altun duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Narin talimatı
14:38 Didem Arslan’dan ses getirecek Narin mesajı: Aile biliyordu sustular, yazıklar olsun Didem Arslan'dan ses getirecek Narin mesajı: Aile biliyordu sustular, yazıklar olsun
13:25 Bakanların Narin mesajında dikkat çeken ortak nokta Üçü de aileye başsağlığı dilemedi Bakanların Narin mesajında dikkat çeken ortak nokta! Üçü de aileye başsağlığı dilemedi
12:00 Diyarbakır Valisi: Narin öldürüldükten sonra çuvalla dereye atılmış, üzeri taşla kapatılmış Diyarbakır Valisi: Narin öldürüldükten sonra çuvalla dereye atılmış, üzeri taşla kapatılmış
10:04 Diyarbakır’da 19 gün önce kaybolan Narin Güran’ın cansız bedeni bulundu Diyarbakır'da 19 gün önce kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu
14:38 Taraftarlar merakla bekliyordu Galatasaray’da Hakim Ziyech için karar çıktı Taraftarlar merakla bekliyordu! Galatasaray'da Hakim Ziyech için karar çıktı
14:25 Kayınvalidesinin evinden video paylaştı İran’a gelin giden Türk kızını şaşırtan tuvalet kültürü Kayınvalidesinin evinden video paylaştı! İran'a gelin giden Türk kızını şaşırtan tuvalet kültürü
14:20 Emre Fel’in canlı performansı dinleyicileri ikiye böldü ’’Patlıcanlı dondurma’’ diyen bile var Emre Fel'in canlı performansı dinleyicileri ikiye böldü! ''Patlıcanlı dondurma'' diyen bile var
14:14 Avustralya’nın popüler dizisi Home and Away’in dizinin oyuncusu evinde ölü bulundu Avustralya'nın popüler dizisi Home and Away'in dizinin oyuncusu evinde ölü bulundu
14:04 İlk kez görüntülendi İşte içinde kayıp Narin’e ait DNA örnekleri bulunan araç İlk kez görüntülendi! İşte içinde kayıp Narin'e ait DNA örnekleri bulunan araç
13:58 Çuval dolusu para teklif ettiler ama Emre Mor gitmiyor Çuval dolusu para teklif ettiler ama Emre Mor gitmiyor
13:54 Gelen son ihbar da asılsız çıktı Narin Güran’dan 18 gündür haber yok Gelen son ihbar da asılsız çıktı! Narin Güran'dan 18 gündür haber yok
13:30 3. bebeğini bekleyen Zeynep Demirel’den durum güncellemesi Yan dönünce her şey değişiyor 3. bebeğini bekleyen Zeynep Demirel'den durum güncellemesi! Yan dönünce her şey değişiyor
13:17 Durumu belli değil Fenerbahçe’nin yıldızı sakatlandı Durumu belli değil! Fenerbahçe'nin yıldızı sakatlandı
12:51 Marmaray’da hayrete düşüren görüntü Vatandaşlar acil çözüm bekliyor Marmaray'da hayrete düşüren görüntü! Vatandaşlar acil çözüm bekliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2024 16:24:40. #1.12#
SON DAKİKA: 95 Yaşındaki Kore Gazisi Ahmet Kara Anılarını Paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement