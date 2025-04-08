AA'nın 105. Yıldönümü Kutlandı - Son Dakika
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AA'nın 105. Yıldönümü Kutlandı

Anadolu Ajansı, 105. kuruluş yıl dönümünü İstanbul'da düzenlenen programla kutladı.

08.04.2025 13:16
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Anadolu Ajansının (AA) 105'inci kuruluş yıl dönümü, İstanbul'daki Uluslararası Haber Merkezi'nde düzenlenen programla kutlandı.

Programda konuşan AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, iletişimin insanlık tarihi boyunca yaşamın ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek, AA'nın 6 Nisan 1920'de, Yunus Nadi ve Halide Edip Adıvar öncülüğünde, Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulduğunu hatırlattı.

Ajansın, kuruluşundan bu yana kamuoyunu doğru bilgilendirme görevini sürdürdüğünü vurgulayan Karagöz, AA'nın Milli Mücadele'nin önemli kurumlarından biri olduğunu ifade etti.

Karagöz, 105 yıl önce Milli Mücadele'nin, bağımsızlığın ve Cumhuriyet'in habercisi olan AA'nın bugün küresel ölçekte faaliyet gösterdiğine işaret ederek, "Kuruluş felsefemize bağlı şekilde her zamankinden daha etkin olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

AA'nın teknolojik altyapısını güçlendirdiklerini ve ajansın üretim kapasitesini artırdıklarını belirten Karagöz, insan kaynağıyla birlikte küresel arenada rekabetçi bir düzeye ulaştıklarını söyledi.

Yalnızca bir haber ajansı değil, aynı zamanda teknoloji odaklı bir medya kuruluşu

Teknolojinin ajans için stratejik bir alan olduğuna işaret eden Karagöz, Anadolu Ajansının yalnızca bir haber ajansı değil, aynı zamanda teknoloji odaklı bir medya kuruluşu haline geldiğini vurguladı.

Ajansın, dijital dönüşüm sürecinde geliştirdiği yazılım altyapısı ve içerik üretim sistemleriyle sektörde fark yarattığını dile getiren Karagöz, "Bizim en güçlü bileziğimiz teknolojik altyapımız. Tüm operasyonlarımızı bu temelin üzerine kurduk." diye konuştu.

Türkiye'nin uluslararası rekabette teknoloji odaklı bir konum elde etmesinin önemine dikkati çeken Karagöz, AA'nın bu alandaki yatırımlarının da ülkenin dijital medya kapasitesine katkı sunduğunu belirtti.

Ajansın içerik üretiminden dağıtımına kadar her aşamada teknolojiyle entegre çalıştığını aktaran Karagöz, hedeflerinin, küresel medya ekosisteminde bu yetkinlikle rakiplerinin önüne geçmek olduğunu kaydetti.

Kriz bölgelerinde güçlü varlık

AA'nın günde yaklaşık 6 bin içerik, 3 bin 912 fotoğraf ve 429 video ürettiği bilgisini veren Karagöz, bu üretim kapasitesinin ajansın medya kuruluşu olarak gücünü ortaya koyduğunu ifade etti.

Çatışma bölgelerindeki çalışmalara da değinen Karagöz, ajansın özellikle Rusya- Ukrayna ve Gazze gibi kriz alanlarında aktif şekilde görev yaptığını, bu bölgelerdeki saha haberciliğinin ajansın uluslararası ölçekteki gücünü pekiştirdiğini söyledi.

AA'nın 105. yılı için hazırlanan pasta kesildi

Programda, AA'nın 105 yılını anlatan tanıtım videosu ile dünyanın çeşitli yerlerinde görev yapan AA çalışanlarının 13 dilde hazırladıkları kutlama videosu gösterildi.

Karagöz ve beraberindeki AA çalışanları, 105'inci yıl için hazırlanan pastayı kesti.

Programda, Genel Müdür Yardımcıları Yusuf Özhan ve Oğuz Enis Peru, AA Yayınlar ve Prodüksiyonlar Koordinatörü Oğuz Karakaş, AA Akademi ve Yayın Koordinatörü Yahya Bostan ile AA çalışanları da yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AA'nın 105. Yıldönümü Kutlandı - Son Dakika

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