AA\'nın 30. Savaş Muhabirliği Eğitimi başladı, 25 kursiyer katılıyor

Anadolu Ajansı (AA), Polis Akademisi Başkanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) işbirliğiyle savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapacak muhabirlerin yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen "30. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi" başladı.

30. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi'nin başlaması dolayısıyla AA Genel Müdürlüğü'ndeki AAtölye'de tören düzenlendi.

AA İdari ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru, uzun yıllardır büyük titizlikle sürdürdükleri eğitim programının 30'uncusunu başlatmaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını belirtti.

Savaş, çatışma, doğal afet ve kriz bölgelerinde görev yapan gazeteciler için doğru haberi kamuoyuna ulaştırmanın yanı sıra sahadaki riskleri doğru değerlendirmenin ve kendi güvenliklerini sağlamanın da önemini vurgulayan Peru, gazetecilerin olağanüstü koşullarda ihtiyaç duyabilecekleri bilgi ve becerileri gerçekçi uygulamalarla kazanmalarını amaçlayan bir program yürüttüklerini dile getirdi.

Peru, bugüne kadar gerçekleştirdikleri 29 dönemde 654 yerli ve yabancı medya mensubunun programdan yararlandığını aktararak, şunları kaydetti:

Bunların 334'ünü Anadolu Ajansı çalışanları, 320'sini ise kurum dışından katılan medya mensupları oluşturdu. Bu yılki programımızda ise 25 katılımcımız bulunuyor. Ajansımızdan 9 arkadaşımızın yanı sıra TİKA'mızın destekleriyle Laos, Malezya, Vietnam, Kamboçya, Filipinler, Endonezya, Papua Yeni Gine'den 16 gazeteciyi de Ankara'da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu çeşitliliğin mesleki bilgi paylaşımının yanında farklı ülkelerden gazeteciler arasında da güçlü bir tecrübe ve dayanışma ağı oluşturacağına gönülden inanıyorum.

Önümüzdeki 12 gün boyunca savaş teorisi ve terminolojisinden savaş hukukuna, ilk yardımdan ileri sürüş tekniklerine, balistik patlayıcıdan mayınlara, kişisel güvenlikten suda hayatta kalmaya kadar oldukça yoğun ve ciddi bir program sizleri bekliyor. Eğitimde ayrıca olağanüstü durumlarda teknoloji ve bilgi üretim güvenliği, dezenformasyondan korunma, FPV dronlardan korunma, savaş psikolojisi ve doğal afet haberciliği gibi günümüz sahasının ihtiyaçlarına doğrudan karşılık veren başlıklarda yer alacak."

"Gazetecilerimizin mesleki yetkinliklerini güçlendirmeyi önemsiyoruz"

Enis Peru, 30. dönemde programa "Asya Jeopolitiği" dersini dahil ettiklerinin bilgisini vererek, "Böylece katılımcı ülkelerin ve içinde bulunduğumuz dönemin jeopolitik gerçekliklerini eğitim içeriğimize ekleyerek daha güçlü bir eğitim sunmayı hedefliyoruz." dedi.

Programın en önemli özelliklerinden birinin, teorik bilgiyi sahada uygulamalarla bir araya getirmesi olduğunu ifade eden Peru, şöyle devam etti:

"Özellikle gece kampında intikal, pusu, pusudan korunma, gece yön bulma, sığınak oluşturma, soğuktan korunma, silah seslerini tanıma gibi yüksek riskli ortamlarda karşılaşılabilecek durumlara yönelik bolca uygulamalar bulunmakta. Anadolu Ajansı olarak dünyanın farklı coğrafyalarında görev yapan gazetecilerimizin mesleki yetkinliklerini ve sahada güvenliklerini güçlendirmeyi son derece önemsiyoruz. Bu programın da sizlere yalnızca bir eğitim değil, meslek hayatınız boyunca başvuracağınız önemli bir tecrübe kazandırmasını istiyoruz."

Peru, programın gerçekleştirilmesinde işbirliği içinde oldukları Polis Akademisi Başkanlığına, TİKA'ya, katkı sunan tüm kurumlara, eğitmenlere ve AA çalışanlarına teşekkür ederek, 30. Dönem Savaş Muhabirliği eğitiminin hayırlara vesile olmasını temenni etti.

"Hakikat çoğu zaman zorlu şartlarda gizlidir"

TİKA Başkan Yardımcısı Buğra Aydın da programın uluslararası alanda saygın bir marka haline geldiğini belirterek, 30. dönemde ilk kez Güneydoğu Asya ve Pasifik havzasından basın mensuplarının da eğitime katıldığını söyledi.

Türkiye'nin 2019'da başlattığı Yeniden Asya Girişimi ile bölgeyle ilişkilerin daha da güçlendirilmesinin amaçlandığını ifade eden Aydın, Gazze'de yaşananları dünyaya duyurmak için görev yaparken hayatını kaybeden gazetecileri de andı.

Aydın, eğitim kapsamında katılımcıların fiziksel ve psikolojik sınırlarını zorlayan çeşitli testlerden geçeceğini, savaş muhabirlerinin zorlu şartlarda doğru karar verme ve güvenliklerini sağlama becerileri kazanacağını belirterek, AA'nın bir asrı aşan küresel tecrübesi, Polis Akademisinin kurumsal birikimi ve TİKA'nın uluslararası işbirliği tecrübesinin eğitimde bir araya geldiğini ifade etti.

Eğitimde edinilecek tecrübelerin ve kurulacak dostlukların ülkeler arasındaki barışçıl ve yapıcı diyaloğa katkı sağlayacağına inandığını söyleyen Aydın, "Hakikat çoğu zaman zorlu şartlarda tarafsız ve dirayetli bir vicdanın arkasında gizlidir. Sizlerin bu eğitime katılarak ortaya koyduğunuz cesaret ve mesleki adanmışlık her türlü takdiri hak etmektedir." değerlendirmesini yaptı.

Aydın, programın hayata geçirilmesinde emeği geçen AA Genel Müdürlüğü, AA Akademi Koordinatörlüğü, Polis Akademisi Başkanlığı ve eğitimde görev alacak diğer kamu kurumlarının eğitmenlerine teşekkür etti.

"Eğitimci arkadaşlarımız tecrübelerini ve elimizdeki bütün teknolojik imkanları sizinle paylaşacak"

Polis Akademisi Başkan Yardımcısı Fatih İnal ise Savaş Muhabirliği Eğitimi'nin Anadolu Ajansı ile birlikte gerçekleştirilen, dünyada eşi benzeri olmayan tek sertifikalı savaş muhabirliği programı olduğunu belirterek, programın arkasında Türk Polis Teşkilatının 182, Polis Akademisinin ise 89 yıllık birikiminin bulunduğunu kaydetti.

İnal, eğitimde edinilen bilgi ve deneyimlerin savaş alanında kullanılmak zorunda kalınmamasını temenni ettiğini ancak programın dünyanın farklı bölgelerindeki savaşların gölgesinde gerçekleştirildiğini ifade ederek, "Bu program içerisinde eğitim boyunca size şah damarınız kadar yakın olacak çok kıymetli eğitimci arkadaşlarımız size tecrübelerini ve elimizdeki bütün teknolojik imkanları sizinle paylaşacaklar." diye konuştu.

Programın Rusya-Ukrayna Savaşı, Körfez'deki İran-Amerika Savaşı ve İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının gölgesinde gerçekleştirildiğine dikkati çeken İnal, bu savaşların çok sayıda gazetecinin ve çocuğun hayatını kaybetmesine neden olduğunun altını çizdi.

İnal, savaşların bir an önce sona ermesini temenni ederek, eğitim programını savaşlarda hayatını kaybeden gazeteciler ve masum sivillere adamak istediğini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Bu programı özellikle masum, savunmasız kadın ve çocuklara aynı zamanda da Gazze'de hayatını kaybeden, habercilik yapmak için kalemini, ruhunu, kamerasını ve objektifini hiçbir güce satmadan gerçekten adaletli, dürüst gazetecilik yapan gazetecilere ve çocuklara adamak istiyorum. İnşallah bir an önce bu savaş, içimizi kanatan bu olumsuzluklar ortadan kalkar, gazeteciler dünyadaki güzel şeylerin haberini yaparlar. Biz de onları o şekilde alkışlarız."

İnal, savaş muhabirliğinin yalnızca savaş koşullarını değil, deprem, sel ve yangın gibi zorlu şartlarda habercilik yapmayı da kapsadığını ifade ederek, programda bu durumlara ilişkin davranış modelleri ve deneyimlerin de katılımcılarla paylaşılacağını söyledi.

Programın gerçekleştirilmesine katkı sunan Anadolu Ajansına, TİKA'ya ve eğitimde görev alacak eğitimcilere teşekkür eden İnal, programın hayırlı olmasını diledi.

Programa, 9'u AA personeli, 16'sı Laos, Malezya, Vietnam, Kamboçya, Filipinler, Endonezya ve Papua Yeni Gine'den olmak üzere toplam 25 kursiyer katılıyor.