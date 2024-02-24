Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylaması sonuçlandı.
AA'nın, Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı coğrafyalarından "Haber", "Çevre ve Yaşam", "Spor", " Deprem: Umut" ve " Gazze: Kanıt" kategorilerinde 147 karelik seçkisinin yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına 869 bin 591 kişi katıldı.
Oylamada, 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki asrın felaketi olarak da nitelendirilen depremdeki umut hikayelerine odaklanan 22 fotoğrafın yer aldığı "Deprem: Umut" kategorisinde, katılımcıların tercihi Aytuğ Can Sencar'ın çektiği "Depremin umudu" başlıklı fotoğraf oldu.
Fotoğrafta, Hatay'ın Odabaşı Mahallesi'nde 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binanın enkazından sağ çıkarılan 6 aylık bebek Ayşe Vera Yılmaz yer alıyor.
Oylamaya bu yıl dahil edilen ve İsrail yönetiminin "savaş suçu" niteliğindeki saldırıları hakkında delil olarak kabul edilerek tarihe not düşen fotoğrafların bulunduğu "Gazze: Kanıt" başlığı altındaki kategoride ise Ali Jadallah'ın çektiği "Son sığınak" başlıklı fotoğraf en çok seçilen kare oldu.
Fotoğrafta İsrail ordusunun, Gazze kentindeki Rıdvan Mahallesi'ne düzenlediği saldırı sonrası bölgede enkazlar içinde bir kadın ve kucağındaki çocuk objektife yansıyor.
İzlanda'da sismik faaliyetin artmasıyla ülkenin güneybatısındaki Fagradalsfjall Yanardağının harekete geçmesine ilişkin fotoğraf da katılımcılardan yoğun ilgi gördü. "Ateş dağı" başlıklı "Çevre ve Yaşam" kategorisinin birincisi fotoğraf, Emin Yoğurtcuoğlu tarafından çekildi.
"Haber" kategorisinde ise Özkan Bilgin'in "Eksi'de operasyon" başlıklı fotoğrafı birinci seçildi.
Fotoğraf, Van'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, bölgenin huzur ve güvenliği için olumsuz hava koşullarına rağmen teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak terör örgütü PKK'ya ve kaçakçılara karşı operasyonlar gerçekleştirmesini yansıtıyor.
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e attığı yumruğu yansıtan, Emin Sansar'ın "Yumruk" başlıklı fotoğrafı da katılımcıların "Spor" kategorisindeki birinci tercihi oldu.
Oylama sonuçlarına "yilinkareleri.aa.com.tr" adresinden Türkçe ve İngilizce olarak ulaşılabiliyor.
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