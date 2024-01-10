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AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz: Durmayacağız, yorulmayacağız - Son Dakika
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AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz: Durmayacağız, yorulmayacağız

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yaptığı konuşmada, AA'nın 2023'te yaşadığı zorluklara karşı başarılı, yenilikçi ve stratejik çözümler getirdiğini belirtti. Karagöz, depremler ve Gazze'deki insani trajedi gibi olaylara karşı gösterilen çabaları vurgulayarak, AA'nın daha ileriye gitmek için çalışmaya devam edeceğini ifade etti.

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz: Durmayacağız, yorulmayacağız
10.01.2024 - 19:31,
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Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, "Durmayacağız, yorulmayacağız. 104 yıllık bu markayı daha ileriye götürmek için hep birlikte çalışacağız." dedi.

Karagöz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Genel Müdürlük Binası'ndaki AAtölye'de düzenlenen programa katıldı.

Burada konuşan Karagöz, "Biraz önce yeni göreve başlayan yapay zeka müdürümüz ile toplantı halindeydim. Kendisine '2023 AA açısından nasıl geçti' diye sordum. O da 'çeşitli zorluklarla, ama bu zorluklara karşı stratejik, yenilikçi ve başarılı çözümlerle geçti' dedi. Zaman geçtikçe yapay zekanın dilini daha iyi anlayacağız." dedi.

Yapay zekanın, AA'nın 2023'te yaşadığı zorluklara ilişkin değerlendirmeler de yaptığını belirten Karagöz, şunları kaydetti:

"(Yapay zeka) 'Üç tane büyük zorluk yaşadınız dedi. Bir tanesi deprem, ikincisi seçim, üçüncüsü de 7 Ekim'den bu yana Gazze'de yaşanan insani trajedi. 'Bu üç zorluğa karşı başarılı, yenilikçi ve stratejik çözümler getirdiniz. 2023'ü genel olarak çok başarılı bir şekilde geçirdiğiniz' dedi. Yapay zeka böyle düşünüyor çünkü somut veriler üzerinden konuları değerlendiriyor."

?"Burak Milli'nin ismini yaşatmak için çeşitli stratejilerimiz olacak"

Genel Müdür Karagöz, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin kendileri için zorlu olduğunu dile getirerek, "Çok kıymetli arkadaşımız Burak Milli ve ailesini maalesef kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Onu hiçbir zaman unutmayacağız ve onun ismini yaşatmak için çeşitli stratejilerimiz olacak." diye konuştu.

Depremlerin ardından yaklaşık 500 çalışanı mobilize ettiklerini anımsatan Karagöz, "Bu bizim açımızdan tam bir seferberlikti, gece gündüz çalıştık. Arkadaşlarımızın gittiği yerlerde kalacak yerleri yoktu, ama yine gittiler. Çantalarını aldılar, deprem bölgesine gittiler." ifadesini kullandı.

Yönetim olarak kendilerinin de deprem bölgesine ziyaretler gerçekleştirdiklerini, habercilerle beraber karavan ve çadırlarda konakladıklarını anlatan Karagöz, "Günün sonunda tüm Türkiye ve dünya, saatlerce ve fedakarca orada çalışan gazetecilerimizin, AA muhabir ve foto muhabirlerinin çektiği görüntüleri, videoları fotoğrafları, yaptığı haberleri okudu, gördü, dinledi. Bu bizim açımızdan büyük bir operasyondu." değerlendirmesinde bulundu.

AA, Gazze'deki dramı ortaya koydu

Karagöz, AA'nın, herkesin sustuğu, gözünü kapattığı, uluslararası medyanın bölgeye gazeteci göndermediği yerde Gazze'deki dramı bütün gerçekliğiyle ve çıplaklığıyla ortaya koyduğunu bildirdi.

İsrail'in Gazze saldırılarında birçok gazetecinin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını hatırlatan Karagöz, İsrail hava saldırısında yaşamını yitiren AA kameramanı Muntasır es-Savvaf'a da rahmet diledi.

"Gazetecilerin özlük hakları iyileştirilmeli"

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde, fedakarca, özveriyle işini yapan gazetecilerin, haklarının, hukuklarının, özlüklerinin konuşulması gerektiğini söyleyen Karagöz, AA olarak da her 10 Ocak'ta, hem bir önceki yılın muhasebesini yaptıklarını hem de gazetecilerin haklarını konuştuklarını, AA çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili iyileştirici, geliştirici çözümler üretmeye çalıştıklarını anlattı.

Serdar Karagöz, kamuoyuna doğru ve tarafsız haber ulaştırma gayretiyle çalışan tüm basın emekçilerinin özlük haklarının ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı.

AA markasının, 2024'te, 2023'e göre daha yenilikçi, daha rekabetçi ve daha başarılı olma zorunluluğu bulunduğunu söyleyen Genel Müdür Karagöz, "Durmayacağız, yorulmayacağız. 104 yıllık bu markayı daha ileriye götürmek için hep birlikte çalışacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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