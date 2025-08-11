AB'den Gazze'deki Gazeteci Ölümlerine Tepki

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Hadja Lahbib, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırısında Al Jazeera televizyonunun muhabiri Enes eş-Şerif'in öldürülmesiyle ilgili dehşete kapıldığını bildirdi.

Lahbib sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada eş-Şerif'in öldürülmesiyle ilgili dehşete kapıldıklarını belirterek, "Basın özgürlüğüne doğrudan bir darbe." ifadesini kullandı.

Gazze Şeridi'nde Ekim 2023'ten bu yana en az 186 gazetecinin öldürüldüğünü vurgulayan Lahbib, "Siviller korunmalı, erişim güvence altına alınmalı ve basın güvence altına alınmalı. Her zaman." değerlendirmesini yaptı.

İsrail ordusunun dün akşam Gazze kentindeki Şifa Hastanesi yakınlarında gazetecilerin kaldığı çadıra düzenlediği saldırıda Al Jazeera muhabirleri Enes eş-Şerif ve Muhammed Kurayka'nın da aralarında bulunduğu 6 gazeteci yaşamını yitirmişti.