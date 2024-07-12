AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borrell, UNRWA'ya Desteklerini Sürdüreceklerini Belirtti - Son Dakika
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AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borrell, UNRWA'ya Desteklerini Sürdüreceklerini Belirtti

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) için AB'nin desteğine güvendiğini ifade etti. Borrell, UNRWA'nın bölgesel istikrar için önemli bir rol oynadığını vurgulayarak, ajansın hayati hizmetlerinin sürdürülebilmesi için fonların artırılmasının önemli olduğunu belirtti. İsrail'in UNRWA'ya karşı yürüttüğü karalama kampanyasına rağmen AB, UNRWA'ya olan desteğini sürdüreceğini açıkladı.

12.07.2024 17:57
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) Birliğin desteğine güvenebileceğini ifade etti.

Borrell, X hesabından yaptığı paylaşımda, UNRWA'nın 5,9 milyon Filistinli için "can simidi" rolü üstlendiğini vurguladı.

UNRWA'yı "bölgesel istikrarın temel taşı" olarak nitelendiren Borrell, Ajans'ın Gazze'de "yeri doldurulamaz bir rol oynadığını" belirtti.

Borrell, "Hayati önem taşıyan hizmetlerin sürdürülebilmesi için fonların artırılması her zamankinden daha önemlidir. Yıllık 500 milyon avro ile en büyük donör olan AB'nin sarsılmaz desteğine güvenebilirsiniz." ifadesini kullandı.

Milyonlarca Filistinliye yardım sağlayan UNRWA, İsrail'in hedefinde

İsrail yönetimi, 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılarının başlamasıyla eş zamanlı şekilde UNRWA'ya karşı karalama kampanyasına başlamış, sadece Gazze'de 12 bin çalışanı bulunan UNRWA'nın 14 çalışanının "7 Ekim saldırılarına katıldığı" iddiasıyla ajansın kapatılması gerektiğini savunmuştu.

Tel Aviv yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs'ün yanı sıra Lübnan ve Ürdün'de Filistinli mültecilere destek olan; sağlık, eğitim, sosyal hizmetler alanlarında çoğu Filistinli 30 bin çalışanı bulunan ajansın kapatılması ve itibarsızlaştırması için kampanya yürütmeyi sürdürüyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borrell, UNRWA'ya Desteklerini Sürdüreceklerini Belirtti - Son Dakika
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