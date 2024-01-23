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AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi: İsrail Filistinlilerin kendi kaderlerini tayin etme hakkını veto edemez - Son Dakika
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AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi: İsrail Filistinlilerin kendi kaderlerini tayin etme hakkını veto edemez

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Orta Doğu'da 'iki devletli çözüm'de ısrarını yineleyerek, İsrail'in Filistinlilerin kendi kaderlerini tayin etme hakkını veto etme imkanına sahip olmadığını vurguladı. Borrell, Mısır Dışişleri Bakanı Şukri ile düzenlediği ortak basın toplantısında, İsrail'in karşı olduğunu açıkladığı 'iki devletli çözüm' konusunda AB ve Orta Doğulu müttefikler arasında mutabakata varıldığına dikkati çekti.

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi: İsrail Filistinlilerin kendi kaderlerini tayin etme hakkını veto edemez
23.01.2024 - 17:31,
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Orta Doğu'da "iki devletli çözüm"de ısrarını yineleyerek, İsrail'in Filistinlilerin kendi kaderlerini tayin etme hakkını veto etme imkanına sahip olmadığını vurguladı.

Borrell, Brüksel'de düzenlenen AB- Mısır Ortaklık Konseyinin ardından Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ve AB Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Mısır'ın Orta Doğu'da önemli aktörlerden biri olduğunu belirterek, işbirliğinin artarak devam edeceği mesajı verdi.

Orta Doğu'da İsrail'in karşı olduğunu açıkladığı "iki devletli çözüm" konusunda AB ve Orta Doğulu müttefikler arasında mutabakata varıldığına dikkati çeken Borrell, İsrail dahil hiçbir ülke ve kurumun Filistinlilerin kendi kaderlerini tayin etme hakkını veto edemeyeceğini vurguladı.

Borrell, bu hakkın Birleşmiş Milletler (BM) tarafından pek çok kez tanındığını hatırlatarak, "İsrail, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını veto edemez veya veto hakkına sahip olamaz. Kimse bu hakkı oylayamaz." dedi.

Şukri'den "derhal ateşkes" çağrısı

Mısır Dışişleri Bakanı Şukri de İsrail'in saldırılarının sona erdirilmesi için uluslararası işbirliğinin kritik olduğunun altını çizerek, BM kararları ve uluslararası hukuk temelinde Filistin devletinin kurulacağı iki devletli çözüm üzerinde çalışılması gerektiğini belirtti.

Gazze'deki yıkım ve can kaybının "kabul edilemez ve eşi benzeri görülmemiş" boyuta ulaştığını ifade eden Şukri, "derhal ateşkes" çağrısında bulundu.

Şukri, İsrailli yetkililer tarafından dile getirilen sözde "gönüllü göç" planlarından endişe duyduğunu aktararak, sivillerin yerinden edilmesinin uluslararası insancıl hukukun ihlali anlamına geldiğini söyledi.

Borrell de Gazze'deki nüfusun yerinden edilmesi konusunda Şukri ile aynı endişeleri paylaştığını, AB'nin Gazzelilerin sınır ötesine zorla göç ettirilmesine karşı çıktığını belirtti.

Kaynak: AA
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