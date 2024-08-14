AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Mescid-i Aksa'ya yapılan baskını kınadı - Son Dakika
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AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Mescid-i Aksa'ya yapılan baskını kınadı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, yüzlerce fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini kınayarak bu eylemi 'provokasyon' olarak nitelendirdi. Borrell, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve İsrail Necef ve Celile Kalkınma Bakanı Yitzhak Wasserlauf'un yanı sıra fanatik Yahudilerin, İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesine ilişkin paylaşım yaptı.

14.08.2024 10:48
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, yüzlerce fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini kınayarak bu eylemi "provokasyon" olarak nitelendirdi.

Borrell, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir ve İsrail Necef ve Celile Kalkınma Bakanı Yitzhak Wasserlauf'un yanı sıra fanatik Yahudilerin, İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesine ilişkin X hesabından paylaşım yaptı.

"AB, İsrailli Bakan Ben-Gvir'in provokasyonlarını şiddetle kınamaktadır." ifadesini kullanan Borrell, Ürdün'ün özel rolü dahil, kutsal mekanlara ilişkin statükonun korunması gerektiğini vurguladı.

İsrailli aşırı sağcı Bakan fanatik Yahudilerle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

İsrailli bakanlar Ben-Gvir ve Wasserlauf'un yanı sıra fanatik Yahudiler, dün, İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamaya göre, 2 bin 250 kadar fanatik Yahudi, Aksa'ya düzenlenen baskına katılmıştı.

Mescid-i Aksa'da bazı fanatik Yahudilerin yerlere kapanarak Talmudik ritüeller gerçekleştirdiği görülmüştü.

Ürdün, 1994'te İsrail ile imzaladığı Vadi Araba Anlaşması uyarınca Kudüs'teki dini işlerden sorumlu ülke olarak kabul ediliyor. Yine 2013'te Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas arasında imzalanan anlaşmaya göre, Kudüs ve oradaki kutsal mekanların savunulması ve vesayet hakkı da Ürdün'e verildi.

Kaynak: AA

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