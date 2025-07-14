AB Dışişleri Toplantısı'nda İsrail Tartışmaları

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Akdeniz'den sorumlu üyesi Dubravka Suica, "büyük" üye devletlerin, yarınki AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda gündeme gelecek İsrail'le Ortaklık Anlaşması konusunda tutumlarını değiştirmelerini beklemediğini söyledi.

AB-Güney Komşuluk Bölgesi Bakanlar Toplantısı öncesinde basına açıklamalarda bulunan Suica, toplantıyı "tarihi" olarak nitelendirdi.

Filistin ve İsrail dışişleri bakanlarının toplantıya katılmasının "çok iyi" olduğunu ifade eden Suica, "Diyalog barış yapmanın tek yolu, kolay değil ama aynı zamanda asla vazgeçmeyeceğiz." dedi.

Suica, AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın incelenmesi sonucunda Tel Aviv'in uluslararası insancıl hukuk ve temel hakları ihlal ettiğinin tespit edildiğini hatırlatarak, üye ülkelerin bundan sonraki adımlar konusunda farklı görüşlere sahip olduğunu belirtti.

Ayrıca Suica, yarınki AB Dışişleri Bakanları Toplantısı konusunda, "Tartışmayı tahmin edemem ancak büyük üye devletlerin pozisyonlarını değiştirmelerini beklemediğimi söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın, İsrail ile Ortaklık Anlaşması'nı incelemesinin ardından 23 Haziran'da yaptığı "İnceleme çok açık, ( Gazze'deki) durumu iyileştirmeliyiz ve İsrail ikinci maddeyi (insan hakları şartı) ihlal ediyor." şeklindeki açıklaması 15 Temmuz'da yapılacak AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda ana gündem maddelerinden birini oluştururken, Birliğin bu konuda hangi eylem yolunu izleyeceği merak ediliyor.

Oy birliği gerektirdiği için anlaşmanın tamamen askıya alınması beklenmese de serbest ticaret, araştırma, teknoloji, kültür ve siyasi diyalog gibi ayrı başlıkları içeren anlaşmanın nitelikli çoğunluk gerektiren hükümlerinin askıya alınması muhtemel.

İspanya, İrlanda ve Slovenya, Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınmasını desteklerken Almanya, Avusturya, Çekya ve Macaristan gibi ülkelerin buna karşı çıktığı biliniyor.