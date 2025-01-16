AB, Gazze İçin Destek Söz Verdi - Son Dakika
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AB, Gazze İçin Destek Söz Verdi

Filistin Başbakanı Mustafa, AB ile yaptığı görüşmelerde Gazze'nin yeniden inşa desteği aldı.

16.01.2025 22:46
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Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, Avrupa Birliği'nin (AB) üst düzey yetkilileri ile Brüksel'de görüşmeler yaparak Gazze'deki ateşkese dair değerlendirmelerde bulundu ve iyileşme, yeniden imar ile kalkınma desteği için sözler aldı.

Mustafa, Brüksel'deki iki günlük resmi temaslarının ilk gününde AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, AB Komisyonunun Akdeniz'den Sorumlu Üyesi Dubravka Suica ile AB Komisyonunun Eşitlik, Hazırlık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib ile ayrı ayrı görüştü.

Costa, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Gazze'de dün sağlanan ateşkes anlaşmasına atıfta bulunarak, "Filistin halkı için böylesine önemli ve belirleyici bir anda Filistin Başbakanı Mustafa ile bir araya gelmekten büyük memnuniyet duydum." ifadesini kullandı.

Anlaşmanın, insani yardım için güvenli, hızlı ve engelsiz erişime izin verilmesi, Gazze'nin yeniden inşasının başlamasının yolunu açması gerektiğini vurgulayan Costa, "AB, iki devletli çözüme dayalı kapsamlı, adil ve kalıcı bir barışa bağlı kalmaya devam ediyor. İnsani yardım sağlamaya ve UNRWA ile Filistin yönetimini desteklemeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Gazze'nin iyileşmesine yatırım yapma zamanı"

AP Başkanı Metsola da ateşkes anlaşmasının hemen akabinde Mustafa ile bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, "İçgörüsü ve nazik sözleri için minnettarım. Acil önceliğimiz, anlaşmanın geçerliliğini sağlamak ve amaçlarına ulaşmak olmalıdır." mesajını paylaştı.

Metsola, "Bu, kalıcı istikrar, barış, yeniden inşa ve hizmetlerin tekrar çalışır hale getirilmesi için bir basamak olmalıdır." ifadesini kullandı.

AB Komisyonu Üyesi Suica da Gazze'nin iyileşmesine yatırım yapma zamanı olduğunu kaydetti.

Suica, Mustafa ile temel reformlara dayalı sürdürülebilir kalkınma için AB-Filistin Çok Yıllık Destek Programı hakkında görüştüklerini belirtti.

Filistin'i ziyaret edecek

Lahbib de Gazze'nin yanı sıra Batı Şeria'nın ihtiyaçları hakkında görüştüklerini, AB'nin insani yardımlarını artırdığını vurgulayarak, kısa süre içinde Filistin'i ziyaret edeceğini duyurdu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Filistin, Brüksel, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

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