AB, Gazze için İsrail ile İnsani Adımlar Anlaştı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi (EEAS), Tel Aviv'in, AB- İsrail arasındaki diyalogların ardından Gazze Şeridi'ndeki insani durumun iyileştirilmesi amacıyla "önemli adımlar atmayı" kabul ettiğini bildirdi.

EEAS'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in kabul ettiği adımların ilerleyen günlerde uygulamaya koyulacağı belirtildi.

Açıklamada, AB ve İsrail'in Gazze Şeridi'nde insani durumu iyileştirmek için Gazze'ye günlük gıda ve diğer kamyonların girişinin artırılması, Ürdün ve Mısır yardım yollarının yeniden açılması, fırın ve mutfaklar yoluyla gıda malzemelerinin dağıtımının sağlanması, insani yardım tesislerinin kullanımı için yakıt teslimatının yeniden başlatılması, yardım çalışanlarının korunması, su arıtma tesisine elektrik tedarikinin yeniden verilmesi gibi adımlarda anlaştığı kaydedildi.

AB'nin bu adımları hızlıca uygulamak üzere insani yardım ortakları, Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşları ve sahadaki sivil toplum kuruluşlarıyla koordinasyon sağlamak için hazır olduğu belirtilen açıklamada, Gazze'de derhal ateşkes ilan edilmesi ve esirlerin serbest bırakılması çağrısı yinelendi.

AB, Gazze'de demografi değişimine karşı

AB Komisyonu sözcülerinden Anouar El Anouni, Brüksel'deki günlük basın toplantısında, Birliğin Gazze'de her türlü demografik ve sınır değişikliği girişimlerini reddettiğini kaydederek "Gazze Şeridi'nin Filistin yönetimi altında Batı Şeria ile birleştirilmesini destekliyoruz." dedi.

El Anouni, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Kasım 2023'te Gazze'nin "gelecekteki Filistin devletinin önemli bir parçası" olduğunu ve Filistinlilerin zorla yerinden edilmesine izin verilmemesi gerektiğini kaydettiğini ve bunun hala geçerli olduğunu söyledi.