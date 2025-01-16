AB, İsrail'den UNRWA Yasağını Gözden Geçirmesini İstedi - Son Dakika
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AB, İsrail'den UNRWA Yasağını Gözden Geçirmesini İstedi

AB Komisyonu üyesi Lahbib, İsrail'in UNRWA'ya yönelik yasağı ertelemesini talep etti.

16.01.2025 23:16
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Hazırlık, Kriz Yönetimi ve Eşitlikten sorumlu üyesi Hadja Lahbib, İsrailli yetkililerden, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) yönelik yasağı gözden geçirmelerini istedi.

Belga haber ajansının haberine göre, Lahbib, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İsrailli yetkililere, UNRWA'nın faaliyet göstermesini yasaklayan kararı gözden geçirme çağrısı yapan Lahbib, "Ana mesajım, ilk umudum, İsrailli yetkililerin bu yasayı gözden geçirmeleri, en azından uygulanmasını ertelemeleridir." ifadesini kullandı.

Lahbib, yardımların Gazze Şeridi'nde ihtiyacı olanlara ulaşması gerektiğini belirterek, "Mısır ve Ürdün üzerinden tüm erişim yollarının yeniden açılmasını ve Filistinlilerin, özellikle Gazze'de ama aynı zamanda şiddetin yoğun yaşandığı Batı Şeria'da karşı karşıya kaldığı dramatik duruma yanıt verebilmeyi umuyoruz." dedi.

UNRWA'nın işlevi ve İsrail'in iddiaları

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim, barınma gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.

Ajans bugün 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor.

UNRWA, 75 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken, bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

İsrail yönetimi, 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılarının başlamasıyla eş zamanlı şekilde UNRWA'ya karşı karalama kampanyası başlatmış, sadece Gazze'de 12 bin çalışanı bulunan Ajansın, 14 çalışanının "7 Ekim saldırılarına katıldığı" iddiasıyla kapatılması gerektiğini savunmuştu.

UNRWA'nın yasaklanmasını hedefleyen iki yasa tasarısı 28 Ekim 2024'te İsrail Meclisinden (Knesset) geçirilmişti.

Kaynak: AA

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