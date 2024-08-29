AB, İsrailli iki bakanın insan hakları ihlalleri gerekçesiyle yaptırım listesine alınmasını görüşüyor - Son Dakika
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AB, İsrailli iki bakanın insan hakları ihlalleri gerekçesiyle yaptırım listesine alınmasını görüşüyor

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, üye ülkelerin İsrailli iki bakanın insan hakları ihlalleri gerekçesiyle yaptırım listesine alınmasını görüştüklerini duyurdu.

29.08.2024 22:16
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, önerisi üzerine, üye ülkelerin İsrailli iki bakanın insan hakları ihlalleri gerekçesiyle yaptırım listesine alınmasını görüştüklerini duyurdu.

Borrell, Brüksel'de düzenlenen AB dışişleri bakanlarının gayriresmi toplantısının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Üye ülkelere İsrailli iki bakana yaptırım uygulanması teklifini incelemelerini önerdiğini söyleyen Borrell, "Bunu tartıştık. Kesinlikle oybirliği yoktu." dedi.

Bugünkü toplantının gayriresmi nitelikte olması nedeniyle yalnızca istişarelerde bulunulduğunu ancak "temsilci sıfatını kullanarak" süreci ileri taşıyacağını vurgulayan Borrell, şöyle devam etti:

"AB Konseyi'nin teknik organlarına, bu iki bakanın (İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich) insan hakları ihlali listesine alınması önerisini sundum. Kararı bakanlar verecek. Her zaman olduğu gibi bu onlara kalmış bir şey ama süreç başlatılacak. Her vaka koşullara uygun olarak dikkatlice incelenecek."

AB Komisyonu sözcülerinden Nabila Massrali, 13 Ağustos'taki açıklamasında Borrell'in kastettiği iki bakanın, Gazze'ye insani yardımların kesilmesini ve sivillerin kasıtlı olarak aç bırakılmasını savunan İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e yönelik olduğunu dile getirmişti.

Smotrich, daha önce ayrıca Batı Şeria'da Filistin topraklarını birbirinden ayıracak yeni yasa dışı yerleşim yerleri planlarını açıklamıştı.

Kaynak: AA

İsrail, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB, İsrailli iki bakanın insan hakları ihlalleri gerekçesiyle yaptırım listesine alınmasını görüşüyor - Son Dakika

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