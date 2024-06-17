AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'in İtalya'nın desteğine ihtiyacı nedeniyle raporu geciktirdiği iddia edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'in İtalya'nın desteğine ihtiyacı nedeniyle raporu geciktirdiği iddia edildi

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in, görevine 5 yıl daha devam edebilmesi için İtalyan lider Giorgi Meloni'nin desteğine ihtiyaç duyması nedeniyle Roma yönetiminin eleştirildiği yıllık raporun yayımlanmasını rafa kaldırdığı öne sürüldü. Von der Leyen'in, Meloni'nin şahsi desteğine ve Avrupalı Muhafazakarlar ve Reformistler grubunun desteğine ihtiyaç duyduğu belirtilirken, raporun yayımlanmasının geciktirildiği iddia edildi. Rapor, İtalya'da basına yönelik kısıtlamaları ve medya özgürlüğü konularını ele alıyor.

17.06.2024 13:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in, görevine 5 yıl daha devam edebilmesi için İtalyan lider Giorgi Meloni'nin desteğine ihtiyaç duyması nedeniyle Roma yönetiminin eleştirildiği yıllık raporun yayımlanmasını rafa kaldırdığı öne sürüldü.

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin üzerinden geçen bir haftada Brüksel kulisleri, AB'nin en üst pozisyonlarına kimlerin geleceğine odaklandı.

AB yönetiminin en kilit koltuğu Komisyon Başkanlığı için Ursula von der Leyen'den başkasının ismi geçmese de gerek meclis aritmetiği gerek seçilme usulleri, Alman siyasetçiyi pazarlıklara mecbur bıraktı.

AB Konseyi, oylanması için AP'ye önereceği ismi liderler arasında gizli oylamayla belirliyor. Bu nedenle von der Leyen'in AB liderlerinin desteğini garantilemesi gerekiyor.

Önerilen isim, AP'den güvenoyu alması halinde görevine başlayabiliyor.

Bu süreç, Konseyde bu tür bir oylama için ilk defa oturacak aşırı sağcı İtalya Başbakanı Giorgi Meloni'yi en kritik isim yapıyor.

Zira von der Leyen hem Meloni'nin şahsi desteğine hem de AP'de liderlik ettiği Avrupalı Muhafazakarlar ve Reformistler (ECR) grubunun desteğine ihtiyaç duyuyor.

Politico haber sitesinin Komisyon yetkililerine dayandırdığı iddiasına göre von der Leyen, bu nedenle AB Komisyonunun üye ülkeleri "adalet, yolsuzlukla mücadele, medya özgürlüğü ve çoğulculuk, kuvvetler ayrılığı" başlıklarında değerlendirdiği yıllık Hukukun Üstünlüğü Raporu'nun yayımlanmasını geciktiriyor.

Komisyon, Meloni'nin göreve geldiği 2022'den bu yana basına yönelik kısıtlamaların altını çiziyor. 3 Temmuz'da onaylanması gereken raporun yeni Komisyon Başkanı atanana kadar erteleneceği söyleniyor.

İtalya'nın devlet televizyonu RAİ'nin çalışanları, geçen ay Meloni hükümetinin üzerlerinde baskı kurmaya çalıştığı gerekçesiyle greve gitmişti.

Öncesinde de medya izleme grubu Sınır Tanımayan Gazeteciler, yıllık basın özgürlüğü endeksinde İtalya'nın notunu beş basamak düşürmüştü. 180 ülke arasında 46. sırada yer alan İtalya, diğer AB üyeleri Polonya ve Macaristan ile birlikte "sorunlu" ülkeler kategorisine girmişti.

Macaristan hatırlatması

Belçikalı liberal AP Milletvekili Guy Verhofstadt'ın Politico'nun haberinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım dikkati çekti.

Verhofstadt, "Macaristan'da (şimdi de İtalya'da) gördüğümüz gibi, hukukun üstünlüğü von der Leyen tarafından seçici bir şekilde uygulanıyor. İtalya'da medya özgürlüğü Meloni'nin yönetimi altında sıkıştı ancak AB Komisyonu bunu gizledi." ifadelerini kullandı.

Von der Leyen, 5 yıllık görevi boyunca hukukun üstünlüğü meseleleri üzerindeki mücadeleyi önemli bir odak noktası haline getirmişti. Bu konuda yıllık raporlamayı von der Leyen başlatmıştı.

Yargı bağımsızlığını sınırladığı gerekçesiyle Macaristan'a AB bütçesinden verilen pay dondurulmuştu.

Kaynak: AA

Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği, İtalya, Roma, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'in İtalya'nın desteğine ihtiyacı nedeniyle raporu geciktirdiği iddia edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:59 Netanyahu’nun kararı ülkeyi karıştırdı Hükümet karşıtları Meclis önünde toplanacak Netanyahu'nun kararı ülkeyi karıştırdı! Hükümet karşıtları Meclis önünde toplanacak
11:31 Bayram ziyaretinde CHP’den AK Parti’ye ’’asgari ücret’’ çağrısı: Umarız müjdeyi verirsiniz Bayram ziyaretinde CHP'den AK Parti'ye ''asgari ücret'' çağrısı: Umarız müjdeyi verirsiniz
11:27 Mehmet Şimşek mesajı vermişti Bakanlığa bağlı ekipler denetim için sahillere iniyor Mehmet Şimşek mesajı vermişti! Bakanlığa bağlı ekipler denetim için sahillere iniyor
11:22 İsrail Başbakanı Netanyahu savaş kabinesini feshetti İsrail Başbakanı Netanyahu savaş kabinesini feshetti
13:22 Konserinde kendisinden geçen Selen Görgüzel, çılgınlar gibi göbek attı Konserinde kendisinden geçen Selen Görgüzel, çılgınlar gibi göbek attı
11:59 Yetiştiricilerden çoban isyanı: 50 bin lira maaşa çalıştıracak çoban bulamıyorlar Yetiştiricilerden çoban isyanı: 50 bin lira maaşa çalıştıracak çoban bulamıyorlar
11:59 Mersin’de oltaya yavru köpekbalığı takıldı Mersin'de oltaya yavru köpekbalığı takıldı
11:38 Mehmet Ali Erbil, yeni yarışmasında Vatan Şaşmaz’ı anarken duygusal anlar yaşadı Mehmet Ali Erbil, yeni yarışmasında Vatan Şaşmaz'ı anarken duygusal anlar yaşadı
11:27 Bayramda İstanbul’da ulaşım krizi: Vatandaşlar yolculuk paylaşımına yöneldi Bayramda İstanbul'da ulaşım krizi: Vatandaşlar yolculuk paylaşımına yöneldi
11:05 MHP’li isim uyardı, AK Partili Yıldız masadaki çikolatanın tadına bakmak zorunda kaldı MHP'li isim uyardı, AK Partili Yıldız masadaki çikolatanın tadına bakmak zorunda kaldı
10:59 Döviz kurları haftaya düşüşle başladı Döviz kurları haftaya düşüşle başladı
10:50 CHP’yi karıştıracak iddia: Kılıçdaroğlu’na “Özel’in yerine İmamoğlu’nu getirelim“ teklifi yaptılar CHP'yi karıştıracak iddia: Kılıçdaroğlu'na "Özel'in yerine İmamoğlu'nu getirelim" teklifi yaptılar
10:35 Kriz onları da vurdu Kay Süt iflas etti, fabrika icradan satışa çıkarılıyor Kriz onları da vurdu! Kay Süt iflas etti, fabrika icradan satışa çıkarılıyor
10:34 Siyasi partilerde bayramlaşma ziyareti CHP’li ismin sözleri soğuk rüzgarlar estirdi Siyasi partilerde bayramlaşma ziyareti! CHP'li ismin sözleri soğuk rüzgarlar estirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2024 14:18:31. #1.13#
SON DAKİKA: AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'in İtalya'nın desteğine ihtiyacı nedeniyle raporu geciktirdiği iddia edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement