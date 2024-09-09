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AB Türkiye İlişkilerini Canlandırmayı Hedefliyor

AB Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi, Türkiye ile ilişkileri canlandırmak için aktif iletişimde olunduğunu, daha fazla yüksek düzeyli diyalog ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesi gibi konularda yakın gelecekte adım atılmasını beklediğini söyledi.

09.09.2024 16:48
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi, Türkiye ile ilişkileri canlandırmak için aktif iletişimde olunduğunu, daha fazla yüksek düzeyli diyalog ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesi gibi konularda yakın gelecekte adım atılmasını beklediğini söyledi.

Varhelyi, AB Dönem Başkanı Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de katıldığı "Ortak Dış ve Güvenlik Politikası ile Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası için Parlamentolar Arası Konferans"ta konuştu.

Genişleme konusunun AB'nin yeni yönetiminde bir öncelik olması gerektiğini vurgulayan Varhelyi, "Bugün birlikte olduğumuz gibi, genişleme konusunu ilerletebilmeli ve ayrıca bir sonraki Komisyonda yeni bir genişleme dalgası için baskı yapabilmeliyiz." dedi.

Varhelyi, Avrupa'daki mevcut jeopolitik ve güvenlik durumunun genişlemeyi "kaçınılmaz" hale getirdiğine işaret ederek, "Genişleme olmadan Avrupa'nın barışı, refahı, güvenliği söz konusu olmaz. Gelecek dönemde tartışmalarımızın büyük ölçüde genişleme konusu tarafından şekillendirileceğini düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Aday ülkelerden Türkiye'ye de değinen Varhelyi, "İkili ilişkilerimizi yeniden canlandırmak için Ankara ile aktif olarak etkileşim halindeyiz." dedi.

Varhelyi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın 5 yıl aradan sonra, AB ülkelerinin dışişleri bakanlarının gayriresmi toplantısına davet edildiğini anımsatarak, "Gymnich toplantısında Türk Dışişleri Bakanı ile üretken bir görüşme yaptık." diye konuştu.

AB Komisyonu üyesi Varhelyi, şunları kaydetti:

"İlk adımlara ve Türkiye tarafındaki ilerlemeye dayanarak, daha fazla yüksek düzeyli diyalog, Avrupa Yatırım Bankasının kademeli olarak yeniden devreye girmesi ve Gümrük Birliği'nin modernizasyonu için yetki konusunda tartışmanın yeniden başlatılması için daha fazla adım atılabileceğini umuyoruz. Tüm bunların çok yakın bir gelecekte gerçeğe dönüşeceğini umuyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AB Türkiye İlişkilerini Canlandırmayı Hedefliyor - Son Dakika

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