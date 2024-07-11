AB, Gazze'deki insani felaketi durdurmak için acil ateşkes çağrısında bulunuyor

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun insani yardımlardan sorumlu üyesi Janez Lenarcic, " Gazze'de insani felaket kesinlikle kabul edilemez. Bu yüzden AB, ihtiyaç duyulan yardımın sağlanması için acil ateşkes çağrısında bulunuyor." dedi.

Lenarcic, Türkiye'nin uluslararası alanda yaptığı insani yardımlara, Gazze'de yaşanan insanlık krizine ve Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına yönelik AA'ya değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin AB Sivil Koruma Mekanizması'na katılımının devamını sağlayan anlaşmayı imzalama ve bazı teknik konuları görüşme vesilesiyle Ankara'yı ziyaret eden Lenarcic, bu anlaşmanın önemine işaret etti.

Lenarcic, "(Anlaşma) Türkiye'nin AB Sivil Koruma Mekanizması'ndaki rolünü güçlendiriyor, bu da AB ile Türkiye arasında ortaklık ilişkimizi güçlendirdi. Türkiye AB Sivil Koruma Mekanizması'nın aktif ortağı." ifadelerini kullanarak Türkiye'nin uluslararası alandaki insani yardım çalışmalarına değindi.

Türkiye'nin, 2020'de Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın ardından Lübnan'ın çağrılarına ve Petrinja şehrinde meydana gelen şiddetli deprem sonrası Hırvatistan'ın taleplerine yanıtsız kalmadığını belirten Lenarcic, yapılan yardımları hatırlattı.

Lenarcic, bunların Türkiye'nin mekanizmaya aktif katılımının örnekleri olduğunu vurgulayarak uluslararası alandaki bu yardımların, mekanizmanın temel ilkesi olan "dayanışma"yı gösterdiğini söyledi.

Bu dayanışmanın iki yönlü ilerlediğine işaret eden Lenarcic, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ve 2021 yazında çıkan orman yangınlarında Türkiye'ye yapılan yardımlara da değindi.

Lenarcic, AB tarafından sağlanan uçakların mekanizma aracılığıyla afetlerde yardımcı olduğunu belirterek dayanışmanın karşılıklı olduğuna dikkati çekti.

"Bugünkü teknik anlaşmayla bu işbirliğin ve ortaklığın temelini güçlendirdiğimiz için mutluyum." diyen Lenarcic, AB ve Türkiye'nin insani alanda iyi bir ortak olduğunu vurguladı.

Lenarcic, "Türkiye'nin başta Gazze olmak üzere dünyanın birçok yerinde sağladığı güçlü ve kararlı yardımları takdir ediyoruz." diyerek işbirliğinin ve çabanın sürdürülmesini umduğunu dile getirdi.

"Gazze'de insani felaket kesinlikle kabul edilemez"

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ve ulaştırılamayan insani yardım konusuna ilişkin konuşan Lenarcic, "Gazze'de insani felaket kesinlikle kabul edilemez. Bu yüzden, AB, ihtiyaç duyulan yardımın sağlanması için acil ateşkes çağrısında bulunuyor." dedi.

Lenarcic, insani yardımların sadece Gazze'ye girebilmesinin değil, Gazze genelinde yardıma ihtiyacı olan herkese dağıtılması gerektiğine işaret ederek mevcut durum göze alındığında, bunun son derece zor olduğunu, İsrail ile Mısır arasındaki sınır geçişlerinin çoğunun ya kapalı olduğunu ya da düşük kapasiteyle çalıştığını kaydetti.

İlk problemin "Gazze'ye giren yardımın yetersiz olduğu" değerlendirmesini yapan Lenarcic, "İkinci ve daha büyük bir problem de Gazze sınırlarına kadar ulaşan yardımların dahi İsrail'in aralıksız bombardımanı nedeniyle ortaya çıkardığı güvenlik durumu ve bu nedenle yardımların dağıtılamaması." ifadesini kullandı.

Lenarcic, yardımların Gazze'ye ulaştırılamamasının "kabul edilemez" olduğunu ve bunun etkili bir şekilde ele alınması gerektiğini söyledi.

Ayrıca, tüm esirlerin koşulsuz serbest bırakılması gerektiğini vurgulayan Lenarcic, "Derhal ateşkes çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Rusya-Ukrayna

Lenarcic, Rusya'nın 8 Temmuz'da düzenlediği, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir çocuk hastanesinin de zarar gördüğü saldırıya ilişkin, "Rusya'nın, Ukrayna'nın her yerinde sivil hedeflere yönelik füze ve insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırılar, 2,5 yıldır devam eden bu savaşın başka bir iğrençliği. Bu tür saldırıları kınıyoruz, bunlar uluslararası insani hukukun açık ihlalleri, Rusya'da savaş suçlarının hesabı sorulmalıdır." diye konuştu.

Ukrayna'ya yapılan yardımların artması ve bunun için daha fazla çalışılması gerektiğini belirten Lenarcic, "Bu bağlamda, Ukraynalı sivillerin desteklenmesiyle Türkiye'nin de tam üyesi olduğu AB Sivil Koruma Mekanizması'nın tarihindeki en büyük sivil koruma operasyonunu yürütüyoruz." dedi.

Lenarcic, 2,5 yıldır Ukraynalı sivillerin ihtiyaçları doğrultusunda ambulans, itfaiye, gıda, ilaç gibi yaklaşık 150 bin ton malzemenin tedarikinin kolaylaştırıldığını ve bunun devam etmesi gerektiğini belirterek Türkiye ziyareti kapsamında da muhataplarına bu desteğin sürdürülmesi gerektiği konusunda görüştüğünü aktardı.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli deprem

Lenarcic, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremi hatırlatarak AB'nin Türkiye'nin taleplerine anında yanıt verdiğini ve AB'nin ilk olarak acil müdahale ekipleriyle destek olduğunu kaydetti.

Bu desteğin AB Sivil Koruma Mekanizması aracılığıyla düzenlendiğini söyleyen Lenarcic, 2 binden fazla arama kurtarma ve sağlık çalışanın Türkiye'ye gönderildiğini ve Türk yetkililerle omuz omuza çalıştığını hatırlattı.

Lenarcic, 5 gezici (mobil) hastane gönderildiğini belirterek bunun yanı sıra deprem bölgelerinin yeniden inşası için "Türkiye ve Suriye için Uluslararası Bağış Konferansı" düzenlendiğini, bağışçılar tarafından 6 milyar avro taahhüt edildiğini söyledi.

Bu taahhüdün 1 milyarının sadece AB'ye ait olduğunu belirten Lenarcic, söz konusu fonun büyük bir çoğunluğunun dağıtıldığını söyleyerek şunları kaydetti:

"İyi ilerlediğini düşünüyoruz, tabii ihtiyaçlar çok fazla. Belki de 100 yılda bir meydana gelen şiddeti büyük bir depremdi. Hasar çok büyük, insanların hayatını kaybetmesi üzücü ve tabii ki yeniden yapılandırma zaman alacak."