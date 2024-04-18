AB Konseyi Başkanı Charles Michel: Türkiye ile olumlu ilişkiler kurmak istiyoruz - Son Dakika
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AB Konseyi Başkanı Charles Michel: Türkiye ile olumlu ilişkiler kurmak istiyoruz

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AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Türkiye ile olumlu bir ilişki kurmak istediklerini ve aşamalı, orantılı ve geri dönebilir bir yaklaşım temelinde çalışmak istediklerini belirtti. Michel ayrıca AB liderlerinin İran'a yönelik yeni yaptırımlar uygulama konusunda anlaştığını ve Ukrayna'ya destek konusunda hemfikir olduklarını ifade etti.

18.04.2024 08:19
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- AB Konseyi Başkanı Charles Michel: "Türkiye ile olumlu ilişkiler kurmak istiyoruz"

BRÜKSEL - AB Konseyi Başkanı Charles Michel, "Türkiye ile olumlu bir ilişki kurmak istiyoruz. Bu ülke ile istikrarlı ilişkiler geliştirmek istiyor ve aşamalı, orantılı ve geri dönebilir bir yaklaşım temelinde çalışmak istiyoruz" dedi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Brüksel'deki olağanüstü AB liderler zirvesinin ilk gün oturumlarının sonunda basına açıklamalarda bulundu. AB liderlerinin Türkiye konusunda stratejik bir görüşme gerçekleştirdiğini ve oturumun sonunda tüm liderlerin Türkiye ile ilişkiler konusunda mutabık olduğunu ifade eden Michel, "Türkiye ile olumlu bir ilişki kurmak istiyoruz. Bu ülke ile istikrarlı ilişkiler geliştirmek istiyor ve aşamalı, orantılı ve geri dönebilir bir yaklaşım temelinde çalışmak istiyoruz. Burada, Kıbrıs'taki durumun, özellikle de BM'nin çözüm sürecinin son derece önemli olduğuna vurgu yapmak istiyorum" dedi.

İran'a yaptırım kararı

Michel, İran'ın İsrail'e yönelik saldırıları nedeniyle AB liderlerinin İran'ın insansız hava aracı ve füze üreticilerine yönelik yeni yaptırımlar uygulama konusunda anlaştığını duyurdu. Michel, "İran aleyhinde yaptırımlar uygulamaya karar verdik. Bu, göndermek istediğimiz net bir sinyal" diye konuştu.

İran'ı izole etmek için bölgedeki ülkelerle çalışmak ve bölgedeki gerilimi düşürmek istediklerini ifade eden Michel, İran'a yönelik yaptırımlar konusunda, "Burada amaç, dron ve füze üretimi sürecindeki şirketleri hedef almak" diye konuştu.

" Ukrayna'nın daha fazla askeri ekipmana ihtiyacı var"

AB liderlerinin Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski tarafından gönderilen mesajı dinleme fırsatı bulduğunu ve Ukrayna'ya destek konusunda hemfikir olduğunu vurgulayan Michel, "Üye ülkeler, özellikle de belirli kapasitelere sahip olan üye ülkeler, durumun fazlasıyla önemli olduğunun ve Ukrayna'nın daha fazla hava savunma sistemi ve daha fazla cephaneye ihtiyaç duyduğunun farkında. Bu konuda oldukça ciddi görüşmeler gerçekleştirdik" dedi.

Zirvede Ukrayna'ya ilişkin ikinci önemli noktanın Ukrayna'ya ilişkin bir barış formülü olduğunu ifade eden Michel, "Bildiğiniz üzere haziran ayında İsviçre'de gerçekleşmesi beklenen bir toplantı var. Bu iyi bir şey ve bu hususta uluslararası toplum ve tüm ülkelerle angaje olmak istiyoruz" dedi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel: Türkiye ile olumlu ilişkiler kurmak istiyoruz
Kaynak: İHA

Charles Michel, Türkiye, Ukrayna, İran, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB Konseyi Başkanı Charles Michel: Türkiye ile olumlu ilişkiler kurmak istiyoruz - Son Dakika

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