AB, Kosova\'da Sırbistan\'a ait banka şubelerinin kapatılmasını endişeyle not etti

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Avrupa Birliği (AB), Kosova kurumlarınca düzenlenen operasyonla ülkenin kuzeyinde faaliyet gösteren Sırbistan'a ait "Posta Tasarruf Bankası"nın 6 şubesinin kapatılmasını "endişeyle not ettiklerini" bildirdi.

AB'den yapılan yazılı açıklamada, söz konusu şubelerin kapatılmasının, gerilimi tırmandırıcı nitelikte ve normalleşme ruhuna aykırı olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Pazartesi günkü operasyon, Kosova makamlarının dost ve müttefikleriyle işbirliği yerine tek taraflı ve koordinasyonsuz eylemlere öncelik verdiğini bir kez daha kanıtladı." denildi.

Ayrıca bu durumun, sürdürülebilir alternatiflerin yokluğunda, Kosovalı Sırpların ve Sırbistan'dan mali transfer almaya uygun diğer toplulukların günlük yaşamları ve yaşam koşulları üzerinde olumsuz etkileri olacağına vurgu yapıldı.

AB, söz konusu banka şubelerinin kapatılmasını "endişeyle not ettiklerini" bildirirken, Kosova ve Sırbistan'ı, müzakere masasına dönüp bu konuları Belgrad- Priştine Diyalog Süreci kapsamında ele almaya çağırdı.

Kosova Merkez Bankasının "avro" kararı

Kosova Merkez Bankasının (BQK) ülkedeki nakit ödeme işlemlerinde kullanılabilecek tek para biriminin avro olduğunu düzenleyen yönetmeliğinin 1 Şubat'ta yürürlüğe girmesiyle Kosova ile Sırbistan arasında zaman zaman yaşanan krizlere bir de "para birimi" meselesi eklendi.

Avro, Kosova'da 2002'den bu yana tek resmi para birimi olsa da ülkede Sırpların çoğunlukta bulunduğu tüm yerleşim yerlerinde ödeme için Sırp dinarı kullanılıyor, bu bölgelerde Sırbistan'a ait kurumlarda çalışanların maaşları, emekli maaşları, sosyal yardımlar ve çocuk yardımları da Sırp dinarıyla ödeniyordu. Söz konusu işlemler çoğunlukla "Posta Tasarruf Bankası" aracılığıyla yapılıyordu.

BQK'nin yönetmeliğinin yürürlüğe girmesiyle ülkede Sırp dinarı kullanımı da "dolaylı" olarak yasaklandı.

1 Şubat'tan 1 Mayıs'a kadar süren geçiş döneminde iki ülke müzakerecileri soruna çözüm bulmak adına birçok defa Brüksel'de bir araya geldi ancak görüşmelerden anlaşma çıkmadı. Geçiş döneminin tamamlanmasının ardından, Kosova'nın kuzeyinde faaliyet gösteren Sırbistan'a ait "Posta Tasarruf Bankası"nın 6 şubesi, Kosova kurumlarınca dün düzenlenen operasyonla kapatıldı.