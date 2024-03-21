AB Liderleri Ukrayna ve Gazze'deki Durumu Görüşmek Üzere Brüksel'de Bir Araya Geldi - Son Dakika
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AB Liderleri Ukrayna ve Gazze'deki Durumu Görüşmek Üzere Brüksel'de Bir Araya Geldi

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, Brüksel'de Ukrayna ve Gazze'deki durum başta olmak üzere gündemdeki başlıkları görüşmek üzere bir araya geldi. Liderler, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de katıldığı çalışma yemeğiyle başlayan AB Zirvesi'nde, Ukrayna ve Gazze gibi sıcak konular ele alınacak.

21.03.2024 16:38
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Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, Brüksel'de Ukrayna ve Gazze'deki durum başta olmak üzere gündemdeki başlıkları görüşmek üzere bir araya geldi.

Brüksel'de düzenlenen AB Zirvesi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de katıldığı çalışma yemeğiyle başladı.

Liderler, Guterres ile başta Ukrayna ve Gazze olmak üzere gündemdeki sıcak konuları ele alacak.

BM Genel Sekreteri'nin, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) finansmanını askıya alan AB ülkelerinin liderlerine bu karardan dönmeleri için çağrıda bulunması bekleniyor.

Ardından 27 AB üyesi ülkenin liderleri, Ukrayna oturumuna geçecek. Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, çevrim içi bağlanarak son durumla ilgili bilgi verecek.

Rusya ile savaşında 3. yılına giren Ukrayna'ya mühimmat tedarikinin hızlandırılması konusunu ele alacak liderler, dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen karlarla bu ülkeye kaynak sağlanması önerisini görüşecek.

Liderler, bir önceki zirvede üyelik müzakerelerini başlatma kararı aldıkları Ukrayna'nın, bu anlamda ne aşamada olduğunu değerlendirecek.

İki gün sürmesi planlanan zirve, savunma ve güvenlik, Gazze'deki durum bağlamında Orta Doğu, genişleme, dış ilişkiler, göç ve tarım başlıklarında yapılacak oturumlarla devam edecek.

Guterres, girişte yaptığı açıklamada, liderlere Ukrayna'da olduğu gibi Gazze'de de çifte standartlar olmadan sivillerin korunması gerektiği mesajını vermişti.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB Liderleri Ukrayna ve Gazze'deki Durumu Görüşmek Üzere Brüksel'de Bir Araya Geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: AB Liderleri Ukrayna ve Gazze'deki Durumu Görüşmek Üzere Brüksel'de Bir Araya Geldi - Son Dakika
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