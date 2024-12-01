AB Liderleri Ukrayna'ya Destek Ziyareti - Son Dakika
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AB Liderleri Ukrayna'ya Destek Ziyareti

AB Konseyi Başkanı Costa ve Yüksek Temsilci Kallas, Kiev’de Ukrayna'ya destek ziyaretinde bulundu.

01.12.2024 14:48
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Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e destek ziyaretiyle görevlerine başladı.

AB Konseyi ve Komisyonu'nun yeni dönemindeki görevlerine 1 Aralık itibarıyla başlayan Costa ve Kallas, sosyal medya hesaplarından görevlerinin ilk gününde Ukrayna'ya gittiklerini duyurdu.

Costa, AB'nin Ukrayna'da savaşın başlamasının ilk gününden beri Kiev'in yanında olduğunu anımsatarak, "Görevimizin ilk gününden itibaren Ukrayna halkına olan sarsılmaz desteğimizi bir kez daha teyit ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kallas ise yeni dönemde de AB'nin Ukrayna'ya desteğinin süreceğini belirterek, "Göreve geldikten sonra yaptığım ilk ziyarette mesajım net, AB, Ukrayna'nın bu savaşı kazanmasını istiyor. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağız." mesajını paylaştı.

Ukraynalı yetkililerle görüşmelerin yapılacağı ziyarette Costa ve Kallas'a AB Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Marta Kos da eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AB Liderleri Ukrayna'ya Destek Ziyareti - Son Dakika

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