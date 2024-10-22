AB, Lübnan ve UNIFIL Saldırılarına Sessiz Kalıyor - Son Dakika
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AB, Lübnan ve UNIFIL Saldırılarına Sessiz Kalıyor

AP oturumunda milletvekilleri, AB'nin İsrail'in UNIFIL'e saldırılarına karşı tepkisizliğini eleştirdi.

22.10.2024 18:48
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Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Lübnan'daki durumla ilgili düzenlenen oturumda birçok milletvekili, Avrupa Birliği'nin (AB), İsrail'in Gazze ve Lübnan'da Birleşmiş Milletler (BM) Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) yönelik olanlar da dahil tüm uluslararası hukuk ihlallerine ve saldırılarına karşı sessiz kalmasını eleştirdi.

AP Genel Kurulunda "Lübnan'da UNIFIL'e saldırılar ve acil ateşkes gerekliliği" başlıklı oturum yapıldı.

Oturumda söz alan milletvekilleri AB'nin, İsrail'in UNIFIL'e saldırılarıyla ilgili yalnızca "endişeliyiz" açıklaması yapmakla yetinmesini eleştirdi.

Avrupa'yı Yenile grubundan Fransız Milletvekili Christophe Grudler, "Bugün bir 'deja vu' hissiyatı yaşıyorum. Hala AP'den UNIFIL'e saldırı veya Lübnanlı sivillere yönelik saldırılar hakkında bir açıklama yok." dedi.

Grudler, UNIFIL'e saldırıların, uluslararası hukuk ihlali olduğunu belirterek, "Bunu herkes, hepimiz, burada bulunan tüm meslektaşlarımız biliyor. Öyleyse neyi bekliyoruz? Bir pozisyon almamız gerekiyor. En azından bir AP kararı çıkarabiliriz. Yardım göndermemiz gerekiyor. Lübnan'a ilaç göndermemiz gerekiyor." diye konuştu.

Yeşiller grubundan İtalyan Milletvekili Leoluca Orlando da İsrail'in UNIFIL saldırılarının ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i hedef alan sözlerinin, kabul edilemez olduğunu söyledi.

Orlando, savaş suçlarının ve soykırımın her türlüsünün kınanması ve bunun İsrail'in kendini savunmasıyla karıştırılmaması gerektiği mesajını verdi.

Sol gruptan İrlandalı Milletvekili Lynn Boylan da "AB, her gün insan haklarını ihlal eden, BM personelini kasıtlı olarak hedef alan, Gazze'nin kuzeyinde artan bir vahşet kampanyası yürüten bir ülkenin en büyük ticaret ortağı olmaya devam ediyor." dedi.

Boylan, "Hastaları hastane yataklarında diri diri yakmanın AB için kırmızı çizgi olmadığı bir noktaya mı geldik? AB'nin ahlaki pusulası nerede?" sorusunu yöneltti.

İrlandalı Milletvekili, "AB, her gün insan haklarını ihlal eden, BM personelini kasıtlı olarak hedef alan, Gazze'nin kuzeyinde artan bir vahşet kampanyası yürüten bir ülkenin en büyük ticaret ortağı olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"İsrail'in Orta Doğu'yu küle çevirme hakkı yok"

Egemen Ulusların Avrupası grubundan Alman Milletvekili Tomasz Froelich de "İsrail'in Orta Doğu'yu küle çevirme hakkı yok. Bu artık kendini savunma değil. Bu, yeryüzünde cehennem. Bu, savaş suçu. Bu, İsrail'e silah göndermeyi bırakmak anlamına geliyor." değerlendirmesini yaptı.

"İsrail'e silah göndermek ikiyüzlülüktür." ifadesini kullanan Froelich, Alman hükümetine yönelik şunları kaydetti:

"İtalya anladı, Fransa anladı, Almanya anlamadı. Almanların yüzde 70'i karşı. Lütfen kendi halkınızı dinleyin. Tırmanış değil, Orta Doğu'da iki devletli çözüm ve barış gerekli."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Lübnan, İsrail, Güncel, Dünya, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB, Lübnan ve UNIFIL Saldırılarına Sessiz Kalıyor - Son Dakika

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