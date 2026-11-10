AB siber güvenlik endeksi 2026'da 71,53 oldu; ENISA tehdidin yüksek olduğunu bildirdi - Son Dakika
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AB siber güvenlik endeksi 2026'da 71,53 oldu; ENISA tehdidin yüksek olduğunu bildirdi

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ENISA, AB'ye yönelik siber tehdit seviyesinin yüksek kaldığını, kapasitede iyileşmeye rağmen ekosistemin değişim içinde olduğunu bildirdi. Rapora göre 2026 endeks ortalaması 71,53; yapay zeka saldırı ve savunma kapasitesini artıran çarpan etkisi yaratıyor.

Avrupa Birliği Siber Güvenlik Ajansı (ENISA), birlik genelinde siber güvenlik kapasitesinde iyileşme kaydedilmesine rağmen AB'ye yönelik siber tehdit seviyesinin yüksek kalmaya devam ettiği konusunda uyardı.

ENISA, 2 yılda bir yayımlanan "Birlikte Siber Güvenliğin Durumu" başlıklı raporda, AB'nin siber güvenlik alanındaki mevcut kapasitesi, karşı karşıya olduğu tehditler ve gelecek döneme ilişkin politika öncelikleri ortaya konuldu.

Raporda, "AB'ye yönelik siber tehdit seviyesinin yüksek düzeyde kalmaya devam ediyor. Genel olarak AB'nin siber güvenlik durumu iyileşmiş olsa da ekosistemin tamamı değişim içinde." ifadelerine yer verildi.

2025 ve 2026 yıllarında siber saldırı faaliyetlerinin önemli ölçüde devam ettiğine dikkati çekilen raporda, tehdit ortamının giderek daha karmaşık hale geldiği belirtildi.

"İdeoloji siber olayların başlıca nedeni olurken, yapay zeka çarpan etkisi yapıyor"

Raporda, "İdeoloji, siber olayların başlıca nedeni olmayı sürdürürken jeopolitik gelişmeler siber faaliyetlerin şekillenmesinde etkili oluyor. Finansal kazanç amaçlı faaliyetler etkisini korurken, saldırıların sayısı bakımından aktivist hacker gruplar ağırlığını sürdürüyor." bilgisi verildi.

Bunun yanı sıra yapay zekanın, hem saldırı hem de savunma kapasitelerini artıran bir çarpan etkisi yarattığına işaret edilen raporda, "Yapay zeka modellerindeki gelişmeler, güvenlik açıklarının tespit edilmesini ve bu açıklardan yararlanılmasını hızlandırıyor." uyarısı yapıldı.

Raporda, bu gelişmeler ışığında AB'nin siber güvenlik politikaları alanında eş zamanlı eğilimlerin öne çıktığı kaydedildi.

AB genelinde Ağ ve Bilgi Güvenliği Direktifi (NIS2), Siber Dayanıklılık Yasası (Cyber Resilience Act) ve Siber Dayanışma Yasası'nın (Cyber Solidarity Act) uygulanmasında ilerleme kaydedildiğine dikkati çekilen raporda, "Bununla birlikte, sınır ötesi faaliyetler ve farklı mevzuat düzenlemeleri arasındaki etkileşim giderek daha önemli hale geliyor. Bu durum, mevzuatın sadeleştirilmesi ve yeniden düzenlenmesine yönelik çabaları beraberinde getiriyor." değerlendirmesine yer verildi.

Raporda, öte yandan jeopolitik koşullar ve teknolojik gelişmelerin Siber Güvenlik Yasası'nın ikinci versiyonuna (Cybersecurity Act 2) yönelik teklif ile yakın zamanda açıklanan AB Siber Güvenlik ve Yapay Zeka Eylem Planı da dahil olmak üzere çeşitli girişimlerin başlatılmasına veya güncellenmesine yol açtığı kaydedildi.

"AB ülkelerinin büyük bölümü ileri düzeyde siber güvenlik kapasitesine sahip"

ENISA tarafından geliştirilen AB Siber Güvenlik Endeksi'nin, üye ülkelerin siber güvenlik kapasite ve kaynaklarının olgunluk seviyesinin değerlendirilmesine katkı sağladığı aktarılan raporda, 0 ile 100 arasında puanlanan endeksin 2026'da AB genelindeki ortalamasının 71,53 puan olarak hesaplandığı bildirildi.

Raporda, üye ülkelerin genel olarak birbirleriyle uyumlu bir seviyede bulunduğu, büyük bölümünün olgun veya daha ileri düzeyde siber güvenlik kapasitesine ulaştığı ve AB genelinde ortak, yüksek bir siber güvenlik seviyesine ulaşma yolunda ilerlediği belirtildi.

Üye ülkelerin çoğunun, ulusal düzeyde politika uygulamalarında olgun veya ileri düzeyde bir seviyeye ulaştığı kaydedilen raporda, bu alandaki ortalama puanın da 66,72 olduğu belirtildi.

"İlerleme eşit düzeyde gerçekleşmeli"

Raporda, AB'nin geleceğine yönelik beş temel stratejik yön belirlendi ve bunlara dayalı politika önerileri geliştirildi.

Etkili uygulamaya geçiş alanında üye ülkeler arasında sınır ötesi faaliyetler ve farklı mevzuat düzenlemeleriyle ilgili konuların kolaylaştırılmasına odaklanılması gerektiği aktarılan raporda, kriz durumlarında kapsamlı operasyonel kapasitenin benimsenmesi için "2025 Yol Haritası"na ilgili tüm aktörlerin katılım sağlaması ve kapasitelerin ve bilgi paylaşımının daha iyi düzenlenmesi ve geliştirilmesi gerektiği kaydedildi.

Kritik altyapıların hazırlık ve dayanıklılık kapasitesinin geliştirilmesi için sektörlerin operasyonel koşullarında ilerlemenin eşit düzeyde gerçekleşmesi gerektiği ifade edildi.

Tedarik zincirleri ve sınır ötesi bağımlılıkların AB düzeyinde yönetilmesi alanında ise tedarik zinciri risklerinin ve sınır ötesi bağımlılıkların teknik boyutun ötesine uzanan sonuçlarıyla giderek daha fazla önem kazandığının altı çizildi.

"Zorluklar devam ediyor"

Raporda ifadelerine yer verilen ENISA İcra Direktörü Juhan Lepassaar ise "Birlikte Siber Güvenliğin Durumu" Raporu'nun, AB'nin daha dirençli hale gelmek için ortaya koyduğu ortak çabayı ve kararlılığı yansıttığını belirtti.

Lepassaar, "Bununla birlikte, zorluklar devam ediyor. Gelişmiş yapay zeka modellerindeki son gelişmelerin yanı sıra AB genelinde soğutma sistemlerinde yaşanan siber olaylar, operasyonel eksiklikleri ve zamanında bilgi paylaşımı ile koordinasyon ihtiyacını ortaya koyuyor." uyarısında bulundu.

Ortak durumsal farkındalığın güçlendirilmesi ve kritik sektörlere yönelik politikalar arasındaki uyumun artırılması gerektiğini kaydeden Lepassaar, "İlerleme kaydedildi ancak şimdi bu temel üzerine inşa etmeli ve giderek karmaşıklaşan siber güvenlik ortamına yanıt verebilmek için stratejilerimizi güncellemeliyiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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