Şam'la ilk teması kuran AB'den yeni karar - Son Dakika
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Şam'la ilk teması kuran AB'den yeni karar

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61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından hafta başında Avrupa Birliği'nden üst düzey diplomatik heyet Şam'a giderek ilk teması kurmuştu. Yeni AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Suriye ile ilgili sahadaki aktörlerle, yeni yönetimle ve bölge ülkeleriyle temasta olduklarını ifade ederek, "AB, Şam'daki diplomatik varlığını artıracak." dedi.

20.12.2024 01:46
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Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, üye ülkelerin liderlerinin Suriye'ye karşı benimsenecek yaklaşım üzerinde anlaştığını, başkent Şam'daki diplomatik varlığın artırılacağını söyledi.

AB liderlerinin Brüksel'de düzenlediği zirve toplantısı sona erdi. Yeni AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB Konseyi Dönem Başkanı Macaristan'ın Başbakanı Viktor Orban ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, zirvenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Şam'la ilk teması kuran AB'den yeni karar

"AB, ŞAM'DAKİ VARLIĞINI ARTIRACAK"

Zirvede ele alınan konulardan birinin, Baas rejiminin çökmesinin ardından Suriye'deki gelişmeler olduğunu belirten Costa, "Benimseyeceğimiz yaklaşımın temel ilkeleri ve hedefleri üzerinde mutabakata vardık. Barışçıl ve kapsayıcı bir geçişi garanti altına almak, toprak bütünlüğünü korumak, kadın hakları da dahil olmak üzere insan haklarına saygıyı güvence altına almak, dini ve etnik azınlıkları korumak istiyoruz." dedi. Costa, AB'nin sahadaki aktörlerle, yeni yönetimle ve bölge ülkeleriyle temasta olduğunu ifade ederek, "AB, Şam'daki diplomatik varlığını artıracak." dedi.

LEYEN, HTŞ İLE KURULAN TEMASLARIN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de "Avrupa, Suriye'nin geleceğini önemsediği için, içinden geçtiği kritik dönemde bu ülkeye destek olmak adına üzerine düşeni yapacaktır." diye konuştu. Hafta içerisinde Ürdün ve Türkiye'ye yaptığı ziyaretlere değinen Von der Leyen, "Suriye'deki insanların insani ihtiyaçlarını karşılamaya devam etmek için sahadaki temasları yoğunlaştırmamız önemlidir. Heyet Tahrir Şam (HTŞ) ile siyasi görüşmeler için kanallar kurduk. Bunlar, insani yardımlarımız için halihazırda sahip olduğumuz mevcut kanallara dayanıyor. Şimdi sahada olmak ve HTŞ ile diğer gruplarla siyasi kanallara sahip olmak işe yarıyor. En üst diplomatımızın Şam'a geri dönmesi de iyi oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Şam'la ilk teması kuran AB'den yeni karar

Von der Leyen, ülkenin yeniden imarı ve Suriyelilerin gerekli koşullar oluştuğunda güvenli, onurlu, gönüllü şekilde ülkelerine dönmeleri için çalışmalara odaklanılacağını kaydetti.

AB, Baas rejiminin çöktüğü 8 Aralık'tan bu yana, Şam'daki yeni yönetimle temkinli ancak yapıcı bir ilişki kurulacağı mesajını veriyor. Hafta başında AB'den üst düzey diplomatik heyet Şam'a giderek ilk teması kurmuştu.

Şam\'la ilk teması kuran AB\'den yeni karar
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şam'la ilk teması kuran AB'den yeni karar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • AHMET YILMAZ:
    Avrupa kendine gel teröristlerle iş birliği olmaz 32 21 Yanıtla
  • özgür ertul:
    DEAR EUROPEAN UNION ! Take us to the justice of " SHARIA " where the true believers of tomorrow dream away in the creed of " TAWHEED " of differing faiths irrespective of their race , mother tongue , religion , skin colour , ethnic origin , nationality , cult , denomination , ritual and so on ... 0 3 Yanıtla
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